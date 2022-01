“Discoteca se amână” și la Soroca?

Dacă și-ar dori tinerii din raionul Soroca să danseze la o discotecă, ar putea merge la Florești sau Drochia, nu și la noi. Municipiul nostru pare sărac atât în localuri pentru odihnă, cât și în cele pentru distracții. În opinia adolescenților pe care i-am provocat la o discuție, o discotecă ar fi binevenită pentru a comunica și a petrece timpul frumos alături de prietenii lor. Pe de altă parte, ei înțeleg foarte bine că suntem în pandemie și astfel de evenimente degrabă nu vor avea loc.

După părerea lui Alex Străinu, la Soroca este foarte greu de găsit un loc retras în care să nu deranjeze locuitorii, dar și pandemia cu regulile ei de protecție, oprește multe acțiuni. „După părerea mea în Raionul Soroca este prezentă lipsa de discoteci din cauza situației pandemice, dar eu nu cred că aceasta este o foarte mare problemă, deoarece localurile sunt deschise. O altă problemă ar fi că nu este dorință, perspectivă din partea tinerilor, iar ultima problemă ar fi și cea mai dificilă – locația, deoarece trebuie să fie amplasată într-un loc public, accesibil și să nu deranjeze liniștea publică”.

Bogdan Leșan are și el o opinie referitoare la acest subiect. „Lipsa discotecilor aduce un efect negativ asupra tinerilor, din motiv că nu au unde să petreacă timpul liber, nu comunică cu alţi tineri şi nu dezvoltă maniera de vorbire. Eu cred că un motiv principal ce influenţează la lipsa discotecilor sunt banii, în zilele noastre numărul persoanelor şomere creşte considerabil şi foarte puţinii oameni sunt capabili să deschidă o afacere, sau un local. Iar o altă cauză ar fi impozitele la stat care sunt prea mari”.

Pe unii nici pandemia nu îi oprește. Ei consideră că discoteca oricum este necesară pentru tinerii soroceni. „Eu cred că ar fi bine să fie organizate discoteci și în perioada pandemiei, chiar dacă sunt introduse unele restricții, deoarece activităţile de acest gen, reprezintă o modalitate bună de petrecere a timpului liber pentru tineri şi contribuie la socializarea acestora”, spune Valeria Mija.

„Cunoaștem cu toții că discoteca este un loc în care te distrezi și te simți bine. De ce am avea nevoie de o discotecă in orașul nostru? Ei bine, eu consider că pe lângă starea de bine, ai parte și de o energie incredibilă, muzică, discuții interesante, iți faci prietenii pe care nu i-ai cunoscut încă, iți creezi o stare sufleteasca pozitivă. Deși suntem într-o perioadă complicată, prezența pandemiei limitează multe alte lucruri și acțiuni ale noastre, din păcate. Totuși, cu puțină responsabilitate și o bună inițiativă, am putea să dăm viață unui loc în care toți sorocenii să se simtă liberi, energici și cu o bună dispoziție necondiționată”, crede Olivia Fiodorciuc.

Dar totuși există și tineri care au grijă de sănătatea lor. Andreea Alexandrov, consideră că „una din cele mai adorate activități organizate în raionul Soroca, cu siguranță sunt discotecile. Tinerii preferă să petreacă timpul liber la o discotecă, de ce nu? Se distrează, sunt alături de prieteni, dansează și sunt liberi, însă din punctul meu de vedere perioada pandemică nu este întocmai cea mai bună pentru desfășurarea acestor tipuri de evenimente. Sunt pentru organizarea discotecilor, atât timp cât sunt organizate corect, supravegheate și autorizate, în special dacă vin din inițiativa tinerilor. Lipsa discotecilor în prezent este cauzată de către virusul COVID-19, care nu permite ca tinerii să se adune în număr mare, astfel consider că este o decizie bună să fim protejați și să fim precauți în această perioadă. Posibil nu este o părere pe care tinerii o vor agrea, însă sănătatea este pe primul loc și nu doar a noastră ci și a părinților, rudelor, prietenilor, etc. Îndemn toți tinerii să poarte măștile de protecție, să fie mereu atenți, în așa fel vom putea combate virusul și în viitor vom putea organiza mult doritele discoteci”.

Stela Babici, președinta Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA consideră că „o locație perfectă pentru a deschide o discotecă ar fi Palatul de Cultură. Ideal ar fi să se respecte distanța socială, tinerii care ar veni să fie vaccinați și numărul de persoane să fie limitat”. În același timp Grigore Bucătaru, șeful Secției Cutură și Turism, susține că statul nu are nici o atribuție în legătură cu discotecile. „Nu este posibil să se facă discotecă la Palatul de Cultură. Este nevoie de un spațiu privat, altfel nu putem face nimic”.

Și totuși până când se amână discoteca la Soroca, și de ce la Florești și Drochia e voie, iar la noi nu? Poate ar fi cazul de organizat mai în primăvară o discotecă în aer liber, cu respectarea distanței fizice între cupluri, iar în loc de măști de protecție sanitare, tinerii să vină cu masca eroului preferat. Voi ce propuneri aveți?

Valeria Prisacari