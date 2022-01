Teatrul “Veniamin Apostol” din Soroca va găzdui în premieră spectacole de păpuși

Pentru prima dată Teatrul “Veniamin Apostol” din Soroca ne bucură cu un spectacol de păpuși. “Oala” este o dramatizare după o poveste rusească. Ideea cu un repertoriu divers al teatrului era încă de la începutul fondării instituției. Petre Popa, directorul Teatrului “Veniamin Apostol” își dădea bine seama că teatrul din Soroca nu este unul obișnuit. În primul rând s-a pus accentul pe dramaturgi diferiți, neapărat soroceni, dar și spectacole care ar fi pe placul și la chemarea spirituală a fiecărui.

Petre Popa credea de la început că maturii au mai mare nevoie de teatru, decât cei mici, ca până la urmă să înțeleagă că de fapt e invers. Astfel au apărut spectacole și pentru pici, nu numai pentru școlari.

“Într-un timp ne-am îngrijit numai cu spectacole pentru maturi, ni s-a părut că sunt însetați și vor veni cu copii, ca pe urmă să ne convingem că de fapt trebuie să ne creștem spectatorul . Ne-am întors mai mult spre copii. Spectacolele pentru maturi, mai mult le jucăm pe alte scene din republică. Lumea nu prea pricepe, și dacă faci un spectacol și joci de mai multe ori, ei nu mai vin, având impresii că poți să faci zece spectacole pe lună. Am făcut mai multe spectacole: Amintiri din copilărie, Copii în Cătușele Siberiei, și altele, însă ele erau mai mult pentru elevi, dar iată copiii de grădiniță aveau nevoie și de altceva. Acum avem în repertoriu, “Teatrul de Păpuși”, spune Petre Popa.

Directorul și-a propus ca de la începutul acestui an să lanseze și spectacole de păpuși. Atunci el a invitat-o pe o prietenă din copilărie și o fosta actriță a Drochiei să colaboreze și să reabiliteze niște spectacole pentru copiii de la Soroca.

“O parte din viață am trăit în orașul Drochia, acolo am pus temelia teatrului meu acum 24 de ani, împreună cu copii de clasele a patra și a cincea. După ce mi-au crescut fetele și au venit să învețe la Soroca, am vrut să fiu alături de ele. Trebuia să încep o viață nouă, astfel împreună cu Petre Popa ne-am propus să arătăm și copiilor de la Soroca ceea cu ce m-am ocupat toată viața. Hobby-ul meu este să confecționez costume naționale pentru păpuși și însăși păpușile. Piesele la fel sunt scrise de mine, ele sunt adaptate și traduse, astfel încât să iasă scenarii unice”, povestește Lucia Medinschi.

La Soroca Lucia l-a ademenit să vină și pe cel mai bun fost actor al teatrului de păpuși din Drochia, Vadim Recean. El se deosebea de ceilalți copii, prin vocea sa, talentul și emoțiile care le reda.

“În prezent am venit aici pentru a da start teatrului de păpuși la Soroca. Eu sunt din Drochia, acolo am familie și copil, însă am venit ca să ajut pentru a face premiera frumoasă. La început era planificat să joace copii de la Școala de Arte, iar ei nu erau pregătiți și am fost apelat de către Lucia să particip și eu“, ne spune Vadim.

La 15, 16 și 22 ianuarie, la orele 14:00 Teatrul “Veniamin Apostol” invită toți copii la premiera spectacolului de păpuși “Oala”.

Valeria Prisacari