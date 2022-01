Neputința boschetarilor soroceni ușurată de Centrul social „Revenire”

În timp ce noi dormim iarna la cald, pe la casele noastre, unii soroceni fără adăpost sunt nevoiți să-și petreacă timpul în Centrul social „Revenire”. Anul acesta, aici se încălzesc, primesc grijă și hrană 12 suflete îndurerate. Această casă timpurie pentru ei este în opinia lor ca un sanatoriu, le oferă căldură, baie și hrană la timp.

Fiecare om de aici are istoria lui de viață. Unii au trecut printr-o boală grea, iar alții au avut nenorocul să nu aibă unde se adăposti nici pe perioada caldă a anului. “Un timp îndelungat din viața mea am trăit și am lucrat în Rusia, ne povestește cu lacrimi în ochi Ivan. În 2019, de la o criză de nervi, am fost internat în secția de reanimare, fiind diagnosticat cu insult și infarct. De atunci am rămas invalid. Acolo am zăcut un an la pat, după care m-au adus acasă. Aici nu era nimeni bucuros să mă vadă, nici copiii și nici frații mei. Primul an am stat o perioadă la fratele mai mic, căruia i-a rămas casa bunicilor, apoi am fost dus la fratele mai mare la poartă și lepădat ca o jucărie. De atunci am rămas în drum. Marele meu noroc era că o fostă colegă de a mea, mi-a permis să locuiesc în casa ei la Voloave. Acolo mă simt bine, am unde să-mi pregătesc o supă, unde să stau și vecini care mă ajută să aduc apă. La Centrul social „Revenire” am mai fost, aici îmi las și hainele groase pe perioada caldă a anului. Sunt foarte mulțumit și de mâncarea ce ni se oferă și de ajutorul medical”.

Una dintre cele două femei care iernează aici, este Oxana. Ea nu are nici rude și nici casă. A rămas singură cu boala sa, care nu-i permite să se deplaseze de sine stătător și nici să lucreze. “Am mare noroc de acest loc, aici am unde să dorm, unde să mănânc și cu cine vorbi. Eu am rămas fără părinți și frate deja de mulți ani. Casă nu am, atunci când Centrul social „Revenire” este închis dorm afară. Ziua cer de la oameni ajutor, iar seara caut un culcuș. Dacă eram sănătoasă poate era să găsesc o soluție, dar neavând posibilitatea să merg pe picioare nu am ce face decât să supraviețuiesc. Vara trecută din banii care i-am cerșit mi-am făcut buletin, cu el am mers chiar astăzi la medic și sper să primesc măcar o minima pensie, pentru a nu mai cere de la trecători”, ne spune ea.

Apropo, doritorii care pot și vor să ajute acești oameni, sunt îndemnați să aducă haine și încălțăminte (ștrampi, malete, ciorapi, maiouri, pijamale, izmene, papuci de iarnă), atât pentru femei cât și pentru bărbați.

Amintim, că acum opt ani în raionul Soroca a fost inaugurat Centrul social „Revenire”, unde sunt găzduite temporar persoanele fără adăpost sau în situații de risc. Instituția își redeschide, de obicei ușile, în perioada rece a anului, din 1 noiembrie până la 1 martie. Centrul social „Revenire”, este o instituție publică din subordinea Primăriei Municipiului Soroca.

Valeria Prisacari