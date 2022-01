Valentina Jamba la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO

Redacția “Observatorul de Nord” a lansat acum un an emisiunea – “Interviu cu soroceni”, unde ne-am propus să invităm oameni din ținutul Sorocii care au ce spune celor din jur. Criteriile de selecție ale celor care au participat sunt simple: au inima mare cât o cetate și le curge Nistrul prin vene, fie că s-au născut la Soroca ori i-a adus soarta aici. Am decis ca la aniversarea de un an, să republicăm zilnic câte un interviu, pentru cei care nu au reușit să le vadă sau și-ar dori să asculte din nou ce are de spus interlocutorul nostru mai în liniște, cu o cană de izvar la poalele unui brăduț decorat cu zeci de luminițe.

Activista de mediu, Valentina Jamba, este bine cunoscută în Soroca și nu numai. Este o voce care de ani buni apără Nistrul și mediul, are o poveste interesantă de viață, amintiri frumoase din Abaclia, Mongolia și Soroca, așa că are multe de spus despre frumosul neam din care ne tragem. Are doi frați bine cunoscuți în întreaga republică, jurnalistul Alecu Reniță și diplomatul Iurie Reniță, dar noi știm că și sora mai mare are ce spune.