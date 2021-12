TABLETA DE VINERI. La finele anului trecut, mă întrebam retoric dacă nu cumva anul 2020 a fost unul din cei mai grei din istorie și mă rugam să plece cât mai repede și să nu ne mai mozolească ochii cu pandemia ucigașă, cu seceta distrugătoare, cu politicienii săriți de pe fix și cu alte matrapazlâcuri care ne-au marcat viața pentru multă vreme. Ei bine, a mai trecut un an, dar aceste probleme așa și n-au trecut, poate doar cu excepția secetei care, oricum, nu depinde de noi, dar de alte forțe la care încă omenirea nu are acces. Or, acolo unde ne-am băgat noi codița, peste tot am lăsat praf și pulbere, iar pentru a exemplifica cele spuse îmi voi expune gândurile telegrafic, imitând scheletul unui buletin de știri, care include în sine toate domeniile vieții.

Așadar, pe interior POLITICA a fost din nou cap de afiș, în detrimentul altor domenii, iar politicienii au fost acei care au dominat spațiul public aproape cap-coadă. Reprezentanții altor domenii de activitate au fost, cum suntem obișnuiți în ultima vreme, în rolul celei de-a șaptea roată la căruță. Poate cu excepția medicilor care, în virtutea pandemiei ce continuă să facă ravagii, au concurat cu politicienii la capitolul ”popularitate și mozolire de ochi”. Fără îndoială, cap de afiș au fost alegerile parlamentare anticipate, care au fost atât de dorite și care s-au soldat cu un rezultat atât de dorit. Faptul că această victorie încă nu a fost fructificată în deplină măsură și că mai există animozități și neclarități în ceea ce privește guvernarea este incontestabil, dar să nu tragem concluzii pripite. Să mai spunem că cireașa de pe tort au fost alegerile de la Bălți, care au însemnat nu altceva decât un semn gras de exclamare. Pe exterior, politica nu ne-a adus succese diplomatice evidente, poate cu excepția îmbunătățirii relațiilor cu România și Ucraina și, într-o oarecare măsură, renașterea simțului de verticalitate în relațiile cu Rusia. Și la nivel local, politica și politicienii au avut o evoluție fără urcușuri și fără coborâșuri deosebite (doar cu unele regrupări de forțe nesemnificative), iar principala realizare este numărul mare de deputați soroceni care au acces în legislativ — 3 reprezentând raionul Soroca și alți 2 fiind soli ai altor unități administrative.

ECONOMIA, INDUSTRIA, INFRASTRUCTURA și AGRICULTURA au continuat să-și îndeplinească rolul de cenușărese și să se dezvolte mai mult în pofida, dar nu datorită. Deloc întâmplător s-a vorbit și s-a discutat mai mult despre probleme decât despre realizări, iar epopeea cu gazele naturale chiar a făcut vârf la toate. Pe de altă parte, nu am prea auzit ca cineva să se laude cu un număr mare de locuri de muncă create, cu salarii exorbitante, cu inovații care să ne lase cu gura căscată sau cu produceri record. Dimpotrivă, dacă și există o creștere economică/industrială, aceasta există mai mult pe hârtie și nu este prea tare sesizată de populație. Unica pată albă este agricultura care chiar a avut succese foarte bune în acest an și, repet, recoltele bogate sunt rezultatul muncii agricultorilor, care au știut să beneficieze de condițiile climaterice favorabile. Să zic că și statul a avut o pondere în acest succes nu mi se învârte limba.

Domeniul SĂNĂTĂȚII a fost unul de TOP, fie și pe nevrute. Regretabil faptul, dar pandemia încă persistă și valurile-vânturile încă ne mai dau târcoale. Dezbinările pe filiera vaccinare-nevaccinare au continuat să ne poziționeze pe diferite părți ale baricadei. Ritmurile de vaccinare lasă de dorit, iar faptul că raionul Soroca este printre cele fruntașe, nici măcar cu 40 la sută de persoane vaccinate, vorbește de la sine… PROTECȚIA SOCIALĂ a rămas mai mult la nivelul vorbelor, fiindcă la capitolul „fapte” nu avem cu ce ne lăuda și pe cine felicita. Poate cu excepția pensionarilor, care s-au bucurat de o majorare nesemnificativă, și judecătorilor de la Curtea Constituțională, care chiar ar putea fi de „aldămaș”… CULTURA, alături de agricultură, a mai ținut aprins focul speranței, dar nu mai știu cât o să mai poată duce povara indiferenței celor care trebuie să mențină aprins focul, deoarece puterile artiștilor, amatori și profesioniști, sunt la limită… La rândul lui, SPORTUL a ieșit cumva la rampă nu atât prin rezultate, cât prin proliferarea unei tendințe — regele sportului, fotbalul, nu ne iubește, iar principalul nostru atu sunt totuși luptele… Până și la capitolul METEO stăm prost. Și dacă vara a fost cum a fost, apoi iarna de ceva ani buni nu mai este iarnă. Acest decembrie, ajun de An Nou, nu este o excepție.

…Până la finele acestui an au rămas ore numărate. Vă las și pe Dumneavoastră să-l caracterizați și să-i puneți note. Eu doar vreau să vă spun ce aștept de la anul 2022: să avem cu toții sănătate, să nu fie război (vezi amenințările de ultimă vreme ale Rusiei), să fie pâine și să se termine pandemia. Sper ca dorințele să corespundă cu putințele. În rest, SĂRBĂTORI FERICITE!!!