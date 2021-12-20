Скептицизм, который может стоить нам жизни

Вакцины не от дьявола, а от науки. Вакцинация не является обязательной, и верующие должны сами решать, как заботиться о своем здоровье и о здоровье окружающих, но остерегаться фейков и не вводить в заблуждение других людей, призывая их отказываться от вакцин. С этими посланиями обращаются к христианам священнослужители, которые понимают, что только общая ответственность может остановить пандемию.

До настоящего времени в Республике Молдова вакцинировались двумя дозами вакцины против COVID-19 более 960 000 человек что составляет всего лишь 28% населения. Многие из тех, кто не вакцинировался, продолжают верить всевозможным мифам, в том числе тому, что посредством вакцины вводится чип, содержащий «число дьявола». В начале пандемии Митрополия Молдовы скептически относилась к иммунизации, а несколько священнослужителей организовали прошлым летом в Кишиневе манифестацию против «обязательной вакцинации», несмотря на то, что ни тогда, ни сейчас иммунизация не носит обязательный характер. Между тем, все больше и больше служителей церкви, в том числе из тех, которые сдержанно относились и даже продвигали всевозможные мифы о вакцинации, уже пересмотрели свое мнение. Некоторые священники, с которыми нам довелось побеседовать, сказали, что переболели COVID-19, а после выписки из больницы вакцинировались. Они призывают ответственно относиться к своему здоровью, а также к здоровью окружающих.

Верить в Бога, но и советам врачей

Епископ Сорокский и викарий Митрополии Молдовы Иоан Моонегуцу считает, что вакцинация против COVID-19 – это индивидуальное решение каждого человека, однако в нынешний критический период людям следует очень внимательно анализировать информацию и прислушиваться к советам врачей. «Церковь призывает и благословляет людей заботиться о своем здоровье и здоровье других. В 2020 году я заболел COVID-19, был госпитализирован. Я следовал советам врачей, выразил сердечную благодарность медработникам за оказанную мне помощь. Впоследствии я вакцинировался от COVID-19. Нужно верить в Бога, но в то же время верить и ученым, когда они говорят, что нужно быть осторожными с этим безжалостным вирусом», – говорит епископ Иоан Мошнегуцу.

Только общая ответственность может остановить пандемию

По поводу слухов о том, что вакцины якобы содержат чипы, приходской священник кишиневского кафедрального собора Святой Феодоры Сихлинской Иоан Чунту утверждает, что «преувеличивается некоторая дезинформация». «Утверждения о том, что вакцины содержат чипы, являются ложными. Люди должны понимать, что происходит вокруг, критически анализировать информацию и принимать решение, которое считают наилучшим. Если человек решает вакцинироваться, это его право. Я никогда не призывал христиан не вакцинироваться. Я говорил им, чтобы они были очень осторожными и принимали решение самостоятельно. Если решают вакцинироваться, Бог им в помощь, а если не вакцинируются, то пусть будут осторожными и не вводят других в искушение, не проводят политику против иммунизации, не распространяют ложную информацию… Церковь должна благоразумно относиться к этим вещам, особенно когда нет конкретных доказательств воздействия на человека», – говорит отец Иоан Чунту. Скептицизм некоторых может стоить жизни как им самим, так и окружающим людям: «Призываем людей быть ответственными и не играть с огнем. Это самый страшный огонь, который может ввести нас в искушение, и очень дорого обойтись нам всем. Люди, которые не вакцинируются, должны быть ответственными по отношению к окружающим. Нужно быть абсолютно корректными, когда выходят в общество, садятся за стол, ездят в троллейбусе, идут на встречу и т. д.».

Ученые проанализировали возможные риски вакцинации

Тудор Шагин, священник Церкви адвентистов седьмого дня села Вадул-луй-Исак района Кахул, считает, что людям следует очень внимательно анализировать сообщения о последствиях вакцинации: «Люди слышат разную информацию и поддаются ее влиянию, но все эти слухи большей частью ложные. Я не думаю, что служители науки не проанализировали все риски этих вакцин. Хотя бывают и случаи неблагоприятных побочных реакций, это не значит, что нужно отказываться от вакцинации. Если не вакцинируемся, риск заболевания очень велик, а медицина нынче очень развита. Я «за» вакцинацию».

Вакцины ежегодно спасают миллионы жизней

С течением времени вакцины спасли миллионы жизней, а вакцины против COVID-19 являются надежными и эффективными, подтверждает Анжела Параскив, заведующая кафедрой эпидемиологии Государственного университета медицины и фармации им. Николае Тестемицану и председатель Специализированной комиссии по эпидемиологиии Министерства здравоохранения. «В прошлом 40% детей умирали от дифтерии, оспы, кори и т. д. Сейчас, благодаря вакцинам, наши дети здоровы и не подвержены последствиям таких заболеваний, как полиомиелит, приведший к увечьям миллионы детей. Ни одна вакцина не утверждается к использованию, если не доказана ее безопасность и эффективность. Более 7 миллиардов доз вакцин введено на мировом уровне без каких-либо неблагоприятных побочных реакций, по сравнению с более 5 миллионами летальных исходов от COVID-19, подтвержденных до сих пор. Есть люди, которых можно было бы спасти, будь они вакцинированны, однако зачастую вера в мифы и фейки о вакцинах повышает риск заболевания и смерти. Ученые сделали все возможное для того, чтобы у нас сейчас был необходимый щит, с которым мы можем защититься, и мы располагаем самыми надежными и безопасными вакцинами против COVID-19. Без этого щита мы уязвимы перед вирусом. Вакцины были и будут нашей защитой от инфекционных заболеваний», – подытожила эксперт.

Марианна Жакот, Stopfals.md