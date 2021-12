Marin Roșca: “Profesia de polițist este una foarte interesantă, nu știu dacă mai întâlnești în lume o profesie mai bună”

Ofițerul superior de urmărire penală Marin Roșca activează în poliție de două decenii. De mic și-a dorit să fie polițist. Însă nu doar și-a dorit, ci a făcut totul ca să-și realizeze visul. Și nu regretă. De un lucru este sigur, fără suportul colegilor și al familiei ar fi fost mai complicat. În preajma zilei profesionale — Ziua Poliției Naționale, care tradițional este marcată la 18 decembrie, l-am invitat la o discuție pe Marin Roșca, comisar principal în cadrul Inspectoratului de Poliție Soroca, pentru a vorbi, desigur, despre profesia de polițist.

– De când activați în poliție?

– În anul 2000 am absolvit Academia de Poliție “Ștefan cel Mare” și de atunci m-am angajat ca ofițer de urmărire penală la Inspectoratul de Poliție Soroca. Credeam și atunci, cred și acum că este o profesie interesantă și prin ea poți ajuta societății.

Noi, polițiștii, veghem ca persoanele care încalcă legea și comit infracțiuni să fie trase la răspundere pentru aceste fapte, indiferent dacă au fost făcute cu intenție sau din imprudență. Noi luptăm pentru dreptate, facem un fel de curățenie în societate. Însă singur aici nu faci nimic, doar împreună cu ceilalți polițiști de la sectoarele de poliție, de la poliția criminală și în strânsă colaborare cu procuratura. De multe ori este nevoie de o colaborare mai amplă ca să fie rezolvat un caz complex.

– Aveți pe cineva dintre înaintași care au activat în organele de poliție?

– Nu am avut pe cineva din familie sau rude polițiști, pur și simplu eu de mic mi-am dorit să lucrez aici. Când eram copil, chiar mă jucam de-a polițistul. Am privit de mai multe ori serialul “Comisarul Catani”, și, poate, în subconștient și acest film a contribuit la alegerea profesiei. Apropo, eu am doi copii, băiatul studiază medicina la buget, îi place să trateze oameni, dar fiica ar putea să devină polițistă. Are caracterul meu, este perseverentă și curajoasă.

– Ce înseamnă, în opinia dumneavoastră, să fii un polițist bun?

– Un polițist bun îndeplinește obligațiunile de serviciu ziua și noaptea sau de sărbători, indiferent cum este timpul de afară sau ce salariu are. Un polițist trebuie, în primul rând, să fie patriot, curajos, cinstit, devotat și să lucreze cu abnegație. Pentru mine toți oamenii sunt egali în fața legii. Dacă un infractor este vreun șef sau are mulți bani, asta nu înseamnă că nu va fi pedepsit conform legii. Îmi îndeplinesc obligațiunile indiferent dacă am de a face cu un șef sau cu o persoană simplă. Legea este lege pentru toți, iar eu împreună cu colegii mei mă conduc de Codul de procedură și Codul penal.

– Cât privește salariul, unii spun că dacă polițiștii ar avea salarii mai mari, nu ar exista corupție în sistem…

– Nu înseamnă că dacă ai un salariu foarte mare e garantat că polițistul își face treaba cum prevede legea. Polițistul bun lucrează bine indiferent de salariu sau condițiile pe care le are. Dar, desigur că, un salariu bun este necesar, pentru a întreține familia, pentru alte necesități, îmbrăcăminte, încălțăminte și multe altele.

– Vi s-a propus vreodată mită pentru a mușamaliza o infracțiune sau crimă?

– Nu mi s-a oferit niciodată mită. Și nici nu aș primi, am venit să lucrez în poliție ca să fac dreptate, nu să fac bani. Am învățat aceasta încă de pe timpurile Academiei, de prin 1995, când și profesorii ne încurajau să fim cinstiți.

– Când începe munca unui polițist și când pleacă acasă de la serviciu?

– De obicei, mă trezesc dimineața pe la ora 5:00, mă gândesc la ce am de făcut în această zi. Totul este planificat, și pe la șapte și un sfert sau cel târziu șapte și jumătate, sunt deja la serviciu. Seara deja merg acasă după ce terminăm lucrul, poate fi după 18:00, dar și mai târziu, în funcție dacă se comit careva infracțiuni la care trebuie să mergem. Când este necesar lucrăm și noaptea, atunci când suntem de serviciu, ori când au loc crime seara târziu sau noaptea. Dacă, de exemplu, un furt se săvârșește la ora când trebuie să plecăm acasă, nu lăsăm totul pentru a doua zi, căci este foarte importantă cercetarea pe urme fierbinți. Dacă sunt careva urme, ele se pot șterge până dimineața, ar putea ploua. Iar aceste urme sunt foarte importante pentru identificarea infractorului.

– Cum este să muncești în Secția urmărire penală și care ar fi cele mai importante crime pe care le-ați descoperit?

– Aici, în Secția de urmărire penală, noi cercetăm cum și de ce s-a produs infracțiunea, care au fost acele motive care au stat la baza comiterii infracțiunii. Acumulăm probe pentru ca infractorul să poarte răspundere în conformitate cu legislația. Printre cazurile de rezonanță la care am lucrat este descoperirea omorului mamei și fiicei de la Bădiceni, depistarea și reținerea criminalului. A fost un caz foarte complicat și am lucrat la el cu ajutorul întregii echipe polițienești, eu am gestionat cazul, iar investigațiile au durat vreo nouă luni. A fost depusă o muncă foarte mare de către toți, până am dat de acest neom. Cum putea el, cât ele erau în viață, să le stropească și să le dea foc? El a primit pe merit detenție pe viață.

– Când povestiți, totul pare așa roz și bine în poliție, și totuși care sunt probleme principale cu care vă confruntați?

– Unica problemă poate fi doar atunci când nu vrei, și dacă nu vrei, atunci poți găsi probleme și scuze în orice. Eu sunt o persoană optimistă, în general nu văd probleme în nimic, nici la serviciu și nici acasă. Soția chiar îmi spune uneori că n-am nici o problemă. Eu am noroc de o familie pe care o simt permanent în spatele meu. Dacă am o zi grea și complicată, acasă, în familie, găsesc sprijinul ei.

– Ce mesaj aveți pentru tinerii care vor să devină polițiști?

– Unii dintre polițiști sunt deja aproape de vârsta de pensionare, așa că încurajăm persoanele tinere care au capacități să vină să lucreze în poliție. Vrem ca tinerii să continue ideile noastre. Noi putem să-i ajutăm cu sfaturi, cu experiența noastră. Să știți că profesia de polițist este una foarte interesantă, nu știu dacă mai întâlnești în lume o profesie mai bună.