Cine pe cine: consilierul a lovit semaforul sau invers??! / VIDEO

Astăzi pe la masă, o dubă a accidentat un semafor în centrul municipiului Soroca, dându-l jos. Din fericire, o mașină ce mergea pe drum a scăpat ca prin urechile acului de impactul cu semaforul. Poliția acuză șoferul că a fugit de la fața locului, în timp ce conducătorul auto, fost polițist și actual consilier raional, spune că a părăsit locul accidentului fără să sune la 112 fiindcă nu a fost nimic grav. Totodată șoferul spune că de vină ar fi totuși… semaforul.

„Un șofer a provocat un accident pe o stradă din Soroca și a fugit de la fața locului. Accidentul s-a produs astăzi, 14 decembrie, în jurul orei 12:20 la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Decebal din municipiul Soroca. Veniți la fața locului, oamenii legii au stabilit că un automobil a intrat într-un semafor pe care l-a dat jos și a fugit de la fața locului. Pe cazul dat a fost pornită o procedură contravențională întru stabilirea tuturor circumstanțelor, iar polițiștii întreprind toate măsurile pentru a identifica șoferul care a părăsit locul accidentului rutier. Pentru comiterea accidentului șoferul riscă 6 puncte de penalizare și 1.500 lei amendă, iar pentru faptul că a părăsit locul accidentului rutier riscă privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani sau amendă până la 2500 lei” informează Inspectoratul de Poliție Soroca, pe pagina sa de Facebook Între timp poliția a actualizat informația, menționând că făptașul a fost depistat.

Petru Cebotarean, consilier raional din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și fost polițist, pune vina pe semafor, cică ar fi fost putred și trebuia schimbat de autoritățile publice locale. „Nu am accidentat semaforul, eu doar eram alături, iar el a venit peste mine. Eu nici nu l-am observat, m-am oprit atunci când am văzut că mai era să vină pe parbrizul mașinii. A atins doar bumper-ul și a aninat o oglindă. Eu singur nu am înțeles ce a fost și de ce a căzut semaforul. Eu nu am pălit în semafor căci practic stăteam pe loc. Am sunat la viceprimarul Valeriu Ghimpu și i-am spus că semaforul nu era prins bine, a zis că va trimite pe cineva la fața locului. Am analizat baza sa și era doar un centimetru în pământ, posibil că a putrezit. Nu am sunat și nu am așteptat poliția fiindcă nu a fost nimic grav. Poate era corect să anunț poliția, dar nu m-am gândit la asta” ne-a declarat acesta.

Primăria Soroca ne asigură ca toate semafoarele din municipiu, sunt în stare bună și că dispozitivul de semnalizare nu putea cădea așa, pur și simplu. „Semafoarele au fost verificate în această vară, toate sunt în regulă. Specialiștii primăriei au cercetat semaforul căzut, nu au detectat urme de rugină, în schimb are semne de lovitură. Dacă persoana consideră că semaforul a căzut peste el, trebuia să stea și să aștepte sosirea poliției ca să verifice declarațiile sale”, ne-a informat Steliana Solovei, șefa serviciului de presă al primăriei.

Între timp am făcut rost de o secvență video cu accidentul, în care vedem că declarațiile consilierului și imaginile filmate de o cameră de supraveghere, se cam bat cap în cap. Semaforul totuși stătea cuminte la locul său, până când nu a fost dat jos de automobil.

Și chiar dacă accidentul este cu adevăra unul minor, fără victime, oare alesul a procedat corect, voi cum credeți?