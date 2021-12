TABLETA DE VINERI. Nu știu dacă există în această Basarabie, trecută prin ciur și prin dârmon, persoană care să nu fie „marcată” de evenimentele care au avut loc zilele acestea în „capitala Nordului”. De la Briceni, Soroca sau Cahul, de la Ungheni, Nisporeni sau Căușeni — toată lumea a uitat de propriile probleme și de propriile necazuri și, cu sufletul la gură, trăiește acest „sfârșit al lumii” (vorba Marinei Tauber) în toată intensitatea lui. De altfel, s-au spus și s-au declarat atâtea, încât îmi va fi foarte greu, în această tentativă de a fi în rând cu lumea și de a-mi băga nasul acolo unde nu-mi fierbe oala, să fiu original și… irepetabil.

Altfel, chiar ce s-a întâmplat cu adevărat la Bălți, de ce se face atâta tam-tam pe loc drept, de ce am mai găsit un motiv de a ne situa pe părțile opuse ale baricadei și, la urma urmei, cu ce ocazie ar trebui să ne doară în pălărie soarta câtorva mii de mojici și babe care, cu surle și trâmbițe s-au dezlănțuit în așteptarea macaroanelor și care s-au lăsat pradă absurdului și grotescului, în defavoarea și în detrimentul majorității populației acestei urbe, care își merită o soartă mult peste ceea ce le-a promis Tauber și K? Răspunsul la această întrebare este simplu — Comisia Electorală Centrală (CEC), în noua ei componență, a decis să nu mai tolereze infracțiunile și infractorii, să nu mai închidă ochii la tot felul de încălcări și matrapazlâcuri nedemne de o societate care se vrea cu adevărat liberă și democratică. Trebuia să se înceapă schimbarea și curățarea de la cineva și Bălțul a avut nenorocul să cadă sub mâna fierbinte, dar corectă a CEC-ului. Ah da, înțeleg dezamăgirea totală a celor care se visau deja locuitori ai Monaco-ului de Basarabia, înțeleg că mulți concetățeni de-ai noștri au mușchii urechilor dezvoltați într-atâta încât pot ține oricare avalanșe de promisiuni mincinoase, dar orice manipulare trebuie să aibă o limită. În acest context, vreau să-i liniștesc pe bălțenii care astăzi se simt dezamăgiți și trădați, care chiar credeau că ceea ce le-a promis Tauber era posibil și că exemplul Orheiului sau al comunei Jora de Mijloc era valabil și pentru orașul lor. Nici pe departe și niciodată, or, la Orhei și Jora de Mijloc, primarii Partidului Șor au de partea lor și un consiliu care nu le este ostil și care sunt la fel de grandomani ca și primarii lor. La Bălți acest partid nu are o fracțiune în consiliul local, care să poate realiza fanteziile unui eventual primar care fabulează.

Apropo, poate că n-o să-mi dați dreptate, dar Marina Tauber nu are motive să se supere pe CEC, ba dimpotrivă — ar trebui să se liniștească, să gândească la rece și… să le pună celor de la comisie o bere pe motiv că a fost salvată de la o rușine și de la o debandadă de proporții, or, în caz dacă ar fi fost aleasă în funcția de primar al municipiului Bălți, aceasta nu și-ar fi putut onora, cu siguranță, promisiunile electorale și, implicit, avea să fie pusă la stâlpul infamiei. Nu de alta, dar viața ne-a arătat că la babe și la mojici de la dragoste până la ură este doar un pas. Vorba ceea, tot răul se face spre bine și Marina Tauber trebuie să fie recunoscătoare CEC-ului pentru oportunitatea de a sta liniștită bine-merci în fotoliul de parlamentar, în loc să macine noroiul prin Bălți. Nu de alta, dar o regulă nescrisă a scrutinelor electorale spune că este mai ușor să devii primar decât să te menții în funcție. Ca să nu zic că știu cazuri când cineva a câștigat alegerile, iar după nu mai știa ce să mai facă. Ba mai mult, aceasta ar trebui să mulțumească și actualei guvernări, care a martirizat-o și a făcut-o eroină fără de voie și asta în cazul când o formațiune politică deține toate pârghiile în stat, iar cineva cu susținerea a vreo 15.000 de alegători rătăciți ține lumea în șah. Spunând acestea nu vreau ca cineva să creadă că pe mine, Doamne ferește, chiar mă interesează soarta acestei doamne — pur și simplu, la mai multă lume s-a creat impresia că ceea ce s-a întâmplat la Bălți s-a făcut oarecum în grabă și fără a lăsa impresia unei dreptăți făcute fără premeditare. În astfel de cazuri se spune că regulile jocului s-au schimbat în timpul jocului. Îmi dau bine seama că CEC-ul nu-și poate permite orice fel de jocuri, dar ceea ce s-a produs a fost tardiv, cel puțin. Or, guvernarea a avut suficiente motive și posibilități de a face schimbarea și de a face curățenie cu mult timp înainte de alegeri. Și când zic aceasta nu am în vedere doar Partidul Șor, dar și atâtea alte formațiuni care așteaptă să fie radiate din lista partidelor înregistrate la Ministerul Justiției.

În fine, după eliminarea din cursă a Marinei Tauber, problemele se pare că încă nu au dispărut cu totul. Există șanse ca alți candidați, care în primul tur al alegerilor au luat un număr infim de voturi, să acceadă în marea finală și să răstoarne toate calculele hârtiei. Aceasta însă este o altă temă de discuție și nu cred că gravitatea ei se va ridica la nivelul celei legate de eliminarea din cursă a Marinei Tauber…