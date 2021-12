Încă un succes marca Vadim Șterbate – locul I la concursul de fotografie Wiki Loves Monuments Moldova!

Recent, reporterul ziarului Observatorul de Nord și redactorul-șef al site-ului observatorul.md, Vadim Șterbate, a devenit învingător al concursului de fotografie Wiki Loves Monuments Moldova! Bravo, Vadim!!!

Este vorba despre un concurs, care se desfășoară din anul 2010, în mai multe țări din lume. În Republica Moldova concursul, la care au participat 19 fotografi din mai multe localități, s-a organizat pentru prima dată.

Gheorghe IORDACHE, organizatorul concursului: „ Wiki Loves Monuments este un concurs internațional de fotografie, în care participanții sunt invitați să publice pe Wikipedia imaginile lor cu monumente arhitecturale, istorice și de artă. Prima ediție a fost organizată în Regatul Țărilor de Jos. Ulterior, concursul a devenit internațional, iar an de an interesul a crescut considerabil: până în 2020 numărul total de imagini încărcate a depășit cifra de 2.500.000! Scopul fotografierii patrimoniului cultural sub o licență liberă este ilustrarea articolelor de pe Wikipedia. Și prin acest concurs ne-am dorit să popularizăm clădirile istorice uitate, prin imagini panoramice, imagini ale fațadelor și interiorului, imagini aeriene, chiar și imagini istorice. Noi am pus la dispoziția participanților o listă de peste 5.500 de obiective incluse în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat”.

Juriul format din trei fotografi profesioniști, doi din România și unul din Spania, a decis că locul I să fie decernat lui Vadim Șterbate, pentru fotografia cu genericul „Vedere nocturnă a cetății Soroca”. Pe locurile doi și trei s-a situat Iurie Șveț cu fotografiile „Moara de vânt din Beșalma (Găgăuzia) și „Moara de vânt din Cernoleuca” (raionul Dondușeni).

La fel au fost desemnate cu premii speciale și alte câteva fotografii: pentru

Cea mai bună imagine a unui edificiu religios: Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Măcăreuca (raionul Drochia) – Iurie Sveț; Cea mai bună imagine a unui conac: Castelul de apă al conacului din Căzănești (raionul Telenești) – Tanyaofearth; Premiul pentru prolificitate: Criss90kf, care încărcat imagini a aproximativ 50 de monumente diferite.