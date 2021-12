Sărbătorile de iarnă au început la Centrul de plasament temporar pentru copii separați de părinți din Soroca

Alături de ei, pe ritmul muzicii s-a cântat și dansat, creând bună dispoziție. “Am conștientizat că ei sunt un exemplu de putere în fața unor greutăți ale adolescenței, în pofida cărora, sunt cei mai bravi, ne spune Victoria Conișescu, bibliotecară la Biblioteca Municipală “Mihail Sadoveanu” din municipiul Soroca și care în prezent este în concediu de maternitate. Le rămânem recunoscători pentru cuvintele de mulțumire rostite cu cea mai mare bucurie lăuntrică în adresa contribuitorilor. Pentru mine a fost o experiență extraordinară, care m-a marcat, am plecat de la ei într-un extaz de liniște sufletească. Țin să mulțumesc tuturor datorită cărora am reușit să aducem pe chipul copiilor un amalgam de emoții pozitive. Vă îndemn pe toți la realizarea a cât mai multor fapte bune.”

Vin sărbătorile și nu am putut ca să nu plec la cei 4 băieți de la Centrul de plasament temporar pentru copii separați de părinți din Soroca. Vreau să vă spun că demult plănuiam să plec la ei și am decis ca acum, în ajun de sărbători ar fi mult mai plăcut pentru ei să venim. Știm cu toții că de sărbători se strâng toți cei dragi. Și am dorit și noi ca ei să se simtă înconjurați cumva de oameni, de dragoste, de bunătate. Așa că nu am ezitat și am ajuns totuși la ei. Vreau să vă povestesc cât de tare mi-a făcut plăcere să-i cunosc. Eu iubesc foarte mult copiii și mereu m-am străduit din răsputeri să ajut pe orișicare copil nevinovat. Dar nu făceam asta fără ajutorul, sprijinul și sfatul soțului meu. El este cel care mă ascultă și mereu mă susține. Fiind în concediu de maternitate, nu stau de loc, muncesc în alt domeniu care la fel îmi este drag. Aproape de un an am început sa încânt sorocenii cu surprize muzicale la domiciliu și am zis să le fac și lor o asemenea surpriză de sărbători. Eu cred ca ei merită atenție și dragoste, la fel ca și toți copiii din această lume. Am cântat, dansat, cu jocuri distractive, dulciuri și zâmbete, iată cu ce ne-am ocupat noi. Ca să știți am rămas șocată, ei nici nu s-au uitat la acele daruri. Ei erau fericiți că cineva le-a deschis ușa, și că nu au uitat de ei, adică s-au simțit cumva foarte sinceri și deschiși cu noi. Am lăcrimat fiindcă ei m-au primit atât de cald. La rândul meu le-am oferit o zi plină de bucurii. Nu este mai prețios cadou, decât să vezi copii fericiți. Mulțumesc frumos familiei și prietenilor, că au reacționat rapid la postarea mea și am putut aduna daruri pentru acești copii. Mulțumesc doamnei Ina, directoarea acestui centru, pentru căldura cu care ne-a primit. Vreau să mai adaug că la Liceul Teoretic “Petru Rareș”, există copii cu inima mare, un grup de elevi din clasa XII-a “A” au participat și ei la acest gest frumos. Nu uitați să fiți mai buni!