Omicron sau În alfabetul grecesc au mai rămas nouă litere

TABLETA DE VINERI. După ce gălăgia cu gazele a mai pierdut din intensitate și autoritățile de la Chișinău au băgat adânc mâna în buzunarele statului pentru a nu permite încă o criză în societate, pentru a salva obrazul întreprinderii MoldovaGaz, pentru a nu pierde încrederea „partenerilor” de la Moscova, dar și pentru ca transnistrenii să nu sărăcească cumva plătind tocmai 0,90-1,20 lei pentru un metru cub de gaze naturale consumate, la rampă au ieșit alte teme, la fel de arzătoare și la fel de preferate de cetățeni, începând cu politicienii și terminând cu bunicuțele de la bucătărie. De altfel, există mai multe chestiuni demne de atenția și analiza noastră (mai cu seamă la sfârșit de toamnă, când toate bolile societății moldovenești se acutizează), dar eu aș pune accentul pe două din ele — majorarea vârstei de pensionare și apariția unei noi tulpini de COVID-19.

Îmi permit să încep cu noul coronavirus care, într-o măsură sau alta, are un impact nu doar asupra fiecăruia dintre noi, dar și asupra unor fenomene majore care au loc în societate. Nefiind specialist în materie, nu mă pot da cu părerea referitor la cât de contagioasă și la cât de periculoasă este această ordinară tulpină, dar o concluzie aș putea trage — când apăruse varianta Delta, în India, îmi aduc aminte că situația era de-a dreptul apocaliptică, iar imaginile cu oamenii care se sufocau pe străzi mai persistă și acum, or, astăzi lucrurile sunt mai optimiste. Cel puțin, unii specialiști care au avut de furcă cu tulpina în locul ei de „naștere”, în Africa de Sud, afirmă că simptomele prezentate de cei infectați par să nu fie grave, iar despre decese nu am auzit să spună cineva, dar… Decisive par să fie următoarele trei-patru săptămâni, care ne vor da răspuns la mai multe întrebări. Pe de altă parte, faptul că toată lumea „suflă și în iaurt” mi se pare ușor explicabil și corect — noul coronavirus a demonstrat imprevizibilitatea sa și orice măsură de precauție, inclusiv elaborarea contra cronometru a unor noi vaccinuri, nu poate fi decât salutabilă. Urmează ca cercetătorii să-și spună cuvântul și să găsească antidotul, dar se pare că ginul va fi foarte greu de băgat înapoi în sticlă și că vom trăi cu virusul („îmblânzit”) încă mulți ani înainte. În această ordine de idei, destul de clare mi se par două lucruri: cu astfel de ritmuri de apariție a noilor tulpini, foarte repede vom învăța alfabetul grecesc (cică, au rămas neutilizate încă vreo 9 litere) și doi — noile tulpini apar în țările cu un ritm de vaccinare scăzut și cu un nivel de trai/conștiință care lasă de dorit. Și faptul că Republica Moldova face parte din această categorie trebuie să ne pună pe gânduri.

Cât privește majorarea/micșorarea vârstei de pensionare, aceasta mereu a fost nu doar o temă de discuție, dar și un as în mâneca unor politicieni certați cu bunul-simț și afectați de populism. Sincer vorbind, ca persoană interesată (dat fiind datele înscrise în pașaport) în păstrarea status-quo impus de PSRM/Șor la finele anului trecut, dau motive de critici celor care doresc să bage zâzanie între noua majoritate și cetățenii care au ales-o. Nu a fost să fie, și eu, la fel ca și alte multe mii de cetățeni ca mine, trebuie să mai așteptăm până vom avea dreptul la odihna binemeritată. Lăsând ironia și sarcasmul la o parte, trebuie să recunoaștem doza de curaj de care a dat dovadă actuala guvernare în adoptarea unei decizii deloc populare, ca să nu zic invers (apropo, când Dumneavoastră citiți aceste rânduri, este foarte probabil că legea cu pricina să fi fost votată în lectura finală). La urma urmei, s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple, fiindcă nu avem dreptul să ne tăiem creanga de sub propriile picioare și să ne transformăm într-o republică de pensionari, cu acte în regulă, dar fără bani în buzunar. Pe unde mai pui că actuala prevedere legală include niște facilități importante pentru acei care au un stagiu mare de muncă și care se pot pensiona anticipat. Pe de altă parte, actuala majoritate parlamentară putea fi nițel mai transparentă și mai ascultătoare de lege, fiindcă din nou se toarnă apă la moara cârcotașilor. Am în vedere faptul că nu s-au respectat toate rigorile în ceea ce privește termenele de la inițiativa parlamentară până la adoptarea legii.

În fine, dacă e să clasificăm aceste două probleme nu doar prin prisma importanței/impactului, dar și prin efectul pe care îl au asupra fiecăruia dintre noi, dar și a societății în ansamblu, mai gravă este situația cu COVID-ul, fiindcă neclare au fost și sunt căile lui. Să sperăm însă că prognozele pesimiste nu se vor materializa, că vom trece ca prin urechile acului, că vom avea sărbători ca pe vremurile bune și că medicii vor avea parte de liniște și timp pentru a-și recupera forțele. Cu pensia este mai ușor, chiar dacă multă lume este supărată și se simte oarecum nedreptățită (este bine când ți se dă și este rău când ți se ia) — pe unde o compensare, pe unde un ajutor de la copii și mergem mai departe…