Nici una din cele trei echipe sorocene participante în Divizia B nu este gata de promovare

Fotbal. Divizia B

Raionul Soroca este unicul în republică care are trei echipe participante în campionatul republican — FC Inter (Soroca), FC Visoca și EFA (Visoca). Ba mai mult, satul Visoca la fel este unica localitate din Republica Moldova care are două formații înscrise în Divizia B. Chiar dacă aceste formații evoluează în cel de-al treilea eșalon al fotbalului moldovenesc, oricum evoluarea și evoluția lor este o temă de discuții printre microbiști. Ba mai mult, nu este exclus ca, în viitorul apropiat, una din echipele sorocene să promoveze în Divizia A, dar… încă nu a venit timpul să facem acest pas înainte. De vină este lipsa banilor și, nu în ultimul rând, infrastructura sub orice nivel.

Despre aceste și alte probleme am discutat, în cadrul redacției ziarului Observatorul de Nord, cu domnul Andrei Jitniuc, specialist în problemele tineretului și sportului la Consiliul raional Soroca, secretar al Asociației Raionale de Fotbal, și domnul Marin Russu, antrenorul echipei FC Inter (Soroca).

REPORTER: Este o plăcere să privește astăzi clasamentul Diviziei A la fotbal, în care două din cele trei echipe sorocene se situează în partea de sus a acestuia. Îndeosebi bucură locul IV ocupat de FC Inter, care este cea mai experimentată echipă din cele trei reprezentante ale raionului Soroca. Ba mai mult, surpriza plăcută a acestei etape a fost victoria elevilor lui Marin Russu la Pepeni, unde multe echipe „s-au împiedicat”, iar dacă sorocenii nu ar fi pierdut acasă, în fața unei echipe mai slab cotate, CF Râșcani, astăzi echipa era chiar pe podium. Pe de altă parte, eșecul suferit de debutanta EFA pe teren propriu, în confruntarea cu un pretendent la promovare, FC Edineț, a diminuat nițel șansele la un loc pe podium, dar nu este cazul ca și conducerea, și fotbaliștii să-și pună cenușă pe creștet — mai sunt multe meciuri, iar mingea este rotundă. La fel, nu are motive de descurajarea nici FC Visoca, chiar dacă momentan ocupă ultimul loc. Fiind la a doua participare în campionat, visocenii au căpătat o experiență care le va permite să găsească soluții pentru ieșirea din criză… Astfel se văd lucrurile din prisma unui simplu microbist, dar aș vrea să aflăm cum comentați Dumneavoastră jocul prestat de echipele sorocene și poziția lor din clasament.

Andrei JITNIUC: În opinia mea, nu avem motive să ne facem griji și probleme, fiindcă toate echipele arată un joc frumos, care bucură ochiul. Să luăm, bunăoară, prestația fotbaliștilor de la FC Visoca în meciul cu CF Râșcani, o altă echipă din subsolul clasamentului, a fost un meci destul de frumos, o luptă pe fiecare metru de teren, iar rezultatul de egalitate poate fi mulțumitor pentru ambele echipe. Referitor la celelalte două echipe, FC Inter și EFA, am doar cuvinte de laudă și cel mai mult mă bucură faptul că 70 la sută din jucătorii acestor două echipe sunt discipoli ai fotbalului sorocean, în speță ai Școlii sportive raionale. Dacă acest lucru se întâmplă, înseamnă că fotbalul sorocean are viitor.

REPORTER: Eu chiar aș spune că sorocenii care evoluează pentru aceste echipe sunt liderii echipelor — Vasile Boldescu și Igor Lohov, la FC Visoca, sau frații Ion și Mihai Ursul la FC Inter, de exemplu.

Andrei JITNIUC: Este adevărat acest lucru și sunt convins că anume locul și rolul ocupat de fotbaliștii soroceni, care sunt legitimați la cele trei formații, vor aduce oamenii la stadioane.

REPORTER: Fără îndoială, fiecare echipă care participă în campionatul Republicii Moldova nu joacă pur și simplu, dar are niște planuri mai imediate sau mai îndepărtate. Din câte am auzit eu, echipa EFA este pusă pe fapte mari, chiar dacă este o debutantă a competiției, și aceste ambiții par să fie justificate — este de-ajuns să privim la cuplul de antrenori Marcel Reșitca/Petru Ciobanu și la lotul de jucători ca să ne dăm seama că ambițiile nu au apărut pe loc gol. La rândul lui, FC Visoca este mai temperat și mai cu picioarele pe pământ, ba chiar se creează impresia că echipa joacă după principiul olimpic — „importantă este participarea, dar nu victoria”, dar acest lucru nu trebuie să supere pe cineva. Dimpotrivă, eforturile depuse de domnul primar Grigore Pleșca și de Andrei Pleșca merită aplauze, iar victoriile mari vor veni, cu siguranță. În ceea ce privește echipa FC Inter, lucrurile sunt clare — această formație, pe cât de ambițioasă, pe atât de experimentată, are tot dreptul să viseze frumos, iar ultimele rezultate, cu mici excepții, dau speranțe că se poate și mai bine…

Marin RUSSU: Sincer vorbind, la etapa actuală echipa FC Inter nu este pregătită să promoveze într-un eșalon mai superior al fotbalului moldovenesc. Scopul nostru este acum altul — să facem o echipă competitivă, să aducem în rândurile noastre toate talentele sorocene, să le dăm posibilitatea de a se manifesta și de a asigura o stabilitate. De altfel, FC Inter este echipa care are în componență fotbaliști care merită mai mult decât să evolueze în Divizia B, cum ar fi frații Ion și Mihai Ursu, Igor Balan, Vadim Rusu, dar și tineri foarte talentați, care vin din urmă, cum ar fi Roman Leșco sau Andrei Vlas. Mai avem un scop bine definit, care constă în evoluarea cât mai reușită în campionatul republicii printre amatori. Vreau să spun că, în mare parte, acest lucru ne-a reușit și ne reușește, dacă ne aducem aminte de succesul obținut de echipa de amatori, patru ani în urmă, și de participarea noastră într-o competiție continentală.

REPORTER: Apropo, faptul că raionul Soroca are trei echipe în Divizia B este unul lăudabil, dar cunosc că și o altă echipă, cea din Racovăț, de mai mulți ani visa să participe într-un campionat republican. O să vă rog pe Dumneavoastră să-mi spuneți de ce nu s-a realizat acest vis, dar nu înainte să menționez faptul că mulți racovițeni și-au atins scopul, astăzi fiind parte din echipa FC Inter — 5 fotbaliști sau EFA, unde și antrenorii sunt din acest sat. De ce, până la urmă, satul cu cele mai bune tradiții fotbalistice nu a putut avansa pe această scară ierarhică?

Andrei JITNIUC: Știu despre acest lucru, dar, cu părere de rău, mai departe de vorbe și intenții nu s-a mers. Din câte îmi aduc aminte, în anul 2017 s-a adresat la mine domnul primar de atunci, Ion Borozan, cu această intenție și eu i-am explicat că este nevoie de un set de documente pentru a te înscrie în Campionatul Republicii Moldova. Or, titlul de campion al raionului nu înseamnă automat și dreptul de a participa în campionatul Republicii Moldova. În primul rând, pentru a participa în această competiție entitatea trebuie să fie Asociație Obștească sau Societate cu Răspundere Limitată, să aibă buget, stadion… Cu excepția stadionului, care corespundea cerințelor și care și atunci era stadionul de rezervă al FC Dava, altceva echipa din Racovăț nu avea și din această cauză visul racovițenilor nu a fost materializat.

REPORTER: Nu știu ce cred alții, dar mie mi se pare rușinos și paradoxal că un municipiu ca Soroca nu are o echipă în primele două eșaloane ale fotbalului moldovenesc. De la independență încoace fotbalul sorocean se bălăcește în mediocritate, pe când sunt sate care au sau au avut echipe chiar în Divizia Națională — Lozova, de exemplu, sau Suruceni, echipa din acest sat evoluând chiar în Cupele Europene. Și vecinii ne-au luat-o înainte. Floreștenii, bunăoară, al doilea sezon joacă în Divizia Națională, chiar dacă nu joacă la Florești, dar pe aiurea și chiar dacă anul acesta echipa va stabili un record mondial imposibil de bătut, fiind echipa care va termina competiția nu cu zero puncte, dar chiar cu minus puncte la pasiv. Și drochienii joacă în Divizia A, numai noi am rămas de rușinea curcilor…

Andrei JITNIUC: Pentru a face pasul înainte avem nevoie de mai multe lucruri, în primul rând, de un stadion care să corespundă cerințelor Federației Moldovenești de Fotbal. Este adevărat că în ultimii ani s-a făcut câte ceva în această direcție, dar mai este mult până a corespunde măcar cerințelor pentru Divizia A. Sperăm că negocierile cu FMF vor da rezultate și că vom aduce în condiții acceptabile stadionul din Soroca.

Marin RUSSU: Pe lângă terenul de fotbal este nevoie de vestiare pentru jucători, pentru arbitri, un loc special amenajat pentru presă…

Andrei JITNIUC: Condiții bune vor fi, cu siguranță, doar atunci când va fi dat în exploatare stadionul raional din Rublenița, care va corespunde întocmai cerințelor zilei de azi și care va fi unicul în Republica Moldova dotat cu patru vestiare.

REPORTER: În cazul nostru astfel de noțiuni „dacă” și „doar când” nu-și au locul, deoarece este posibil ca, Doamne ferește sau Dă Doamne, o echipă soroceană să promoveze sportivi și… atunci, ce ne facem? Repetăm soarta echipei din Florești care joacă pe unde nimerește sau să ne aducem aminte de echipa de baschet, care era finanțată de Soroca, dar juca la Chișinău… Domnule Marin Russu, Dumneavoastră ați jucat pe mai multe stadioane și aș vrea să știu ce loc ar ocupa stadionul din Soroca, într-o eventuală ierarhie?

Marin RUSSU: Cu siguranță, am fi printre ultimii. Am ajuns până la aceea că oaspeții care vin la Soroca fotografiază stadionul ca să-l arate și altora în ce condiții se joacă la noi. Este o plăcere să joci pe stadioanele din Râșcani sau Edineț, de exemplu. Noi însă ne-am deprins cu ceea ce avem și ne bucurăm de condițiile pe care le avem. Chiar dacă nu pot să nu fiu de acord cu părerea că municipiul Soroca merită să fie reprezentat măcar în Divizia A.

Andrei JITNIUC: Pe de altă parte, prezența unui stadion bun nu înseamnă că ai și echipă pe măsură. Cel mai bun exemplu este orașul Râșcani — când nu aveau stadion bun echipa mereu era printre lideri, iar acum au stadion, dar nu au echipă de fotbal.

REPORTER: Sunt curios să aflu dacă echipa FC Inter face antrenamente și care este periodicitatea lor?

Marin RUSSU: Dacă e să spunem lucrurilor pe nume, bineînțeles că nu facem antrenamente, cu excepția zilei meciului, cu câteva minute înainte de fluierul de început al arbitrului. Suntem o echipă mica de amatori, care nu plătește salarii, care nu are condiții de antrenament și recuperare. Fiecare fotbalist se hrănește din altceva decât fotbalul și în aceste cazuri nici nu poți cere ceva de la jucători când nu Ie oferi ceva în schimb.

Andrei JITNIUC: La o adică, nu cred că toate echipele, din Divizia A, să zicem, fac antrenamente. Din cele 13 competitoare poate 5-6 se antrenează, în rest se reunesc doar la meciuri. Vecinii noștri de la Drochia, sunt convins, că nu se antrenează.

REPORTER: Sunt de acord că fără bani nu prea poți face față lucrurilor, dar există posibilități ca să facem lucruri mari cu cheltuieli mici. Să lăsăm la o parte Tabela stadionului, care mereu arată 0-0, dar de ce eu, ca om care vine la stadion, nu poate cunoaște cine sunt cei 22 de jucători de pe teren, cine sunt arbitrii meciului, cine este inspectorul sau câte minute adiționale a dictat arbitrul? Oare nu se găsește un om care să instaleze la stadion o boxă cu amplificator, să „pună” un pic de muzică care ar atrage publicul la stadion și aducă un elev de la Colegiul de arte care să citească componența echipelor?

Andrei JITNIUC: Am încercat să rezolvăm această problemă cu ajutorul voluntarilor. Ba chiar au fost desemnate două persoane care urmau să citească componențele echipelor, dar… acestea nu au dorit să facă acest lucru gratis. O să încercăm din primăvara viitoare să găsim o soluție.

REPORTER: Dacă voluntarii nu doresc să facă acest lucru gratis (???), poate ar fi cazul ca să se identifice niște persoane fizice sau juridice, care să achite aceste servicii, deloc costisitoare. Redacția noastră, la o adică, este gata să-și asume responsabilitatea de a asigura această „transparență” la cel puțin două meciuri de acasă a sorocenilor. Sunt convins că se vor găsi și alte persoane care să ne urmeze exemplul. Altfel s-ar putea rezolva și problema întreținerii gazonului și a curățeniei în tribune, făcând intrarea pe stadion cu plată. Cred că consilierii locali ar putea fi receptivi la o astfel de propunere. Nu de alta, dar nu poate antrenorul Marin Russu și Andrei Jitniuc să taie iarba înainte de meciuri sau să facă marcajul…

Marin RUSSU: Stadionul aparține municipalității și noi suntem bucuroși că suntem scutiți de plata pentru arenda terenului. În alte părți echipele plătesc pentru că joacă pe terenul de fotbal.

Andrei JITNIUC: Vreau să spun că noi mereu am găsit susținere la autoritățile raionale și municipale. Nu țin minte ca cineva să ne refuze sau să ne pună bețe în roate, dimpotrivă, dar… La urma urmei, mâine meci are clubul sportiv, dar nu primăria sau Consiliul raional. Și așa, la noi 90 la sută din fotbal este susținut de autorități, iar dacă această povară ar fi de 50 la sută autorități și 50 la sută sponsori, lucrurile ar merge mai bine.

REPORTER: Poate ar fi cazul să vă adresați după ajutor la consilierii locali și municipali, fiindcă nu cred că cineva ar putea fi împotriva sportului.

Andrei JITNIUC: Sperăm că la anul lucrurile se vor schimba în mai bine. Stadionul va trece la balanța Școlii sportive municipale și ne va fi mai ușor.

REPORTER: O întrebare pentru domnul Russu: ce metamorfoză s-a întâmplat cu echipa care pierduse lamentabil, cu 1-8, în meciul cu făleștenii, ca să bată în deplasare FC Pepeni? Au nu cumva ați fost „sponsorizați” de cineva?

Marin RUSSU: Trebuie să spun că înfrângerea cu făleștenii ne-a trezit cumva și ne-a mobilizat, chiar dacă în acel meci am avut mai multe probleme de lot, inclusiv am avut câțiva fotbaliști traumatizați. Ca să nu mai amintesc și de faptul că înaintea acelui meci am avut o partidă grea în Cupa Republicii Moldova, cu formația din Bardar, și mulți jucători nu au avut timp să se refacă. Înainte de meciul de la Pepeni ne-am dat cuvântul ca până la Anul Nou să urcăm pe podium și mă bucur că băieții au făcut primul pas în această direcție. A fost un meci bun, de calitate și aș vrea să cred că anume aceasta ne caracterizează, dar nu sincopa suferită în meciul cu liderul incontestabil al campionatului. Pe de altă parte, nici un meci nu se aseamănă cu altul. Noi putem să luăm punct sau puncte cu echipele fruntașe, gen Sângerei, Pepeni sau Camenca, dar să pierdem în fața unei echipe mai puțin cotate — vezi înfrângerea pe teren propriu în partida cu CF Rășcani.

REPORTER: Vă mulțumesc pentru participare la discuție și vă invit la o nouă discuție, la tema construcției stadionului din satul Rublenița, pe care o vom organiza când situația pandemică se va mai potoli, orientativ în luna decembrie.

Andrei JITNIUC: Vă mulțumim și noi pentru invitație și sper că, măcar într-o mică măsură, am satisfăcut curiozitățile amatorilor de fotbal din raion. Mulțumim autorităților raional, în frunte cu domnul Veaceslav Rusnac, Consiliului Executiv al Asociației raionale de Fotbal, personal domnului Radion Ghilas, Federației Moldovenești de fotbal pentru sprijinul acordat și pentru susținere. De când sunt în această funcție nu au fost cazuri să fiu refuzat în vreun demers.

Și în loc de concluzie

Lucrurile în fotbalul sorocean, cu excepția performanțelor de ordin sportiv, sunt de așa natură că, nu dea Domnul ca vreo echipă de a noastră să promoveze în divizia A, fiindcă nu avem condiții pentru aceasta. Sau, poate, dă Doamne ca vreo echipă să promoveze — poate atunci vor fi rezolvate și toate problemele…

Dan AOLEI