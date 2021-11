Criză de apartamente în chirie la Soroca

Una dintre problemele des întâlnite la Soroca este imposibilitatea de a găsi o chirie. Din această cauza cel mai des sunt afectați studenții, familiile tinere, dar și toate persoanele care au nevoie de o gazdă. A doua problemă la acest subiect, este prețul chiriei, care este foarte greu să-l achiți cu salariul de la Soroca și nu coincide cu condițiile de trai oferite de stăpânii gazdelor.

Localnicii care oferă apartamentul său în chirie, susțin că munca lor depusă pentru al repara costă destul de mult, de aici rezultă și prețul acestei locuințe, adică achitarea se face pentru uzarea locului și electrocasnicele și mobilierul de care te folosești. Însă multă lume nu vrea să înțeleagă și se plâng pe costul, care este după părerea lor, exagerat pentru o chirie.

“Eu deja de mai mulți ani am o pereche care trăiește în casa mea. Îmi amintesc primii găzdași, au stricat mobila, au murdărit tapeta, și-au bătut joc de apartament. După o perioadă eu am adus locuința în ordine și am modificat și prețul. Am zis că dacă o să strice cineva ceva, măcar să nu îmi pară rău. Totuși eu consider că munca mea are valoare și nu merită ca cineva să-și bată joc de ea”, ne-a povestit sub anonimat o doamnă care oferă apartament în chirie la Soroca Nouă.

Sorocenii care des sunt în căutare de o gazdă, ne spun că nu le place nici prețul și nici condițiile care le propun stăpânii acestora. Ei sunt nevoiți să stea însă, pentru că nu prea au de unde să aleagă.

„Avem deja doi ani de când stăm în acest apartament. Nouă nu ne place ca preț și nici condițiile de trai. Până când, nu avem posibilitate să luăm o ipotecă și mai ales să cumpărăm casa noastră și stăm unde putem. Aș fi vrut o altă chirie mai ieftină, sau măcar cu condiții mai bune. Cu așa prețuri, noi fiind familie cu bebeluș e greu să te descurci”, spune Maria Vasiutinschii.

„Eu stau la gazdă de o viață. Aici unde locuiesc acum, am crescut ambii copii. Desigur că prețul a fost mereu modificat într-un pas cu piața, dar oricum cel mai convenabil dintre alte variante rămânea acest apartament. E o criză mare de gazde la Soroca, țin minte o dată chiar foarte insistent căutam, și a fost imposibil să găsesc ceva”, zice Galina Oriol.

În urma sondajului creat pe grupul Soroca – OBSERVATORUL.md , la întrebarea: Cât de ușor este să găsești o gazdă în Soroca, locuitorii au avut două variante de răspuns: greu sau ușor. Dintre cei care au votat, 16 au fost pentru greu și doar unul pentru ușor.

Cel mai des la Soroca sunt disponibile apartamentele în chirie în centrul municipiului. În mare parte, stăpânii oferă o jumătate de casă sau apartamente cu două odăi. Pe al doilea loc se plasează cartierul Soroca Nouă, acolo la fel apartamentele cu două odăi sunt cele mai des întâlnite spre a fi oferite în chirie. În restul cartierelor este o criză adevărată de gazde. Stăpânii mai au și cerințe care trebuiesc respectate. Cele mai solicitate sunt: chiriașii să fie o familie nu studenți, să ia apartamentul pentru o perioadă lungă de timp și să nu locuiască cu animalele de companie.

Valeria Prisacari