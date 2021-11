De ce sorocenilor nu le place să mănânce la restaurant?

Când ați mâncat ultima dată la unul din restaurantele din Soroca? Cu toții cunoaștem că municipiul nostru ne poate bucura cu o diversitate de locuri în care putem prânzi sau cina. Iată câteva dintre localurile care pot fi vizitate de soroceni: „Briz”, „Soroca”, „La Cetatea Veche”, „Golden River”, „Apolon”, „Primăvara”, „Salat”, „Arlekino”, dar sunt și altele.

Deși avem o gamă largă de restaurante și cafenele, majoritatea sorocenilor preferă să mănânce acasă. Unii rămân nesatisfăcuți de gustul bucatelor, alții nici nu vor să audă despre vreun local, alții însă mai merg din când în când să-și satisfacă câte o poftă.

„Din punctul meu de vedere cea mai gustoasă mâncare este cea preparată acasă. Personal nu am fost încântată de toate restaurantele din Soroca. În ultimul timp am refuzat să merg să iau prânzul sau cina la unul din restaurantele din Soroca. Pot recomanda cu încredere la capitulul sushi – restaurantul Briz, are o varietate mare, iar la capitolul servirea unei cafele sunt mulțumită de serviciile prestate de Coffein și de Art Coffee, care chiar își depun efortul pentru a impresiona în special tineretul din Soroca. Cât privește cina, prefer să fiu alături de familia mea, să pregătim singuri, din motiv că atunci când noi ne facem propria mâncare o condimentăm și o facem pe gustul nostru, așa cum ne place, ceea ce uneori nu coincide cu mâncărurile pe care le propune un anumit restaurant”, zice Andreea Alexandrov.

„În ce local voi merge depinde de poftele care le am în acea zi. Spre exemplu pentru a mânca o pizza bună merg la Arlekino. Deseori am pofte de zeamă de la restaurantul Nistru și atunci când am evenimente mergem desigur la Briz”, spune Maria Prisacari.

„Mie nu îmi place să mănânc la nici unul din localurile din Soroca. Unul din motivele de ce nu îmi place este că mâncarea nu are nici gust, și deseori nu e proaspătă. Eu prefer să-mi satisfac poftele acasă, chiar și acea pizza, sushi sau lasagna o prepar singură mult mai bine”, consideră Ana-Maria Țaga.

Proprietarii restaurantelor de la Soroca sunt foarte îndurerați de situația creată după pandemie. Dacă până atunci rata vizitelor era satisfăcătoare, acum localurile au rămas pustii.

„Restaurantul meu este aproape închis. Până la pandemie mai veneau vreo câțiva soroceni să ia masa, iar acuma nu mai vine nimeni. De când a ieșit regulamentul să se prezinte certificatele de vaccinare oamenii în genere nu mai au curaj să vină”, afirmă Inga Spoială, proprietara Restaurantului “Soroca”.

Indiferent de cât de diversificate nu ar fi meniurile în restaurantele Sorocii, totuși cea mai gustoasă mâncare e acasă la mama. Dar nici restaurantele nu trebuie să fie ignorate, pentru a mai diversifica rutina alimentară zilnică.

Valeria Prisacari