La Soroca s-au încheiat Zilele Filmului Românesc în Republica Moldova

Ediția din acest an a Zilelor Filmului Românesc în Republica Moldova s-a încheiat la 7 noiembrie în Soroca. Sâmbătă și duminică, sorocenii văduviți de lipsa unui cinematograf, au avut posibilitatea să urmărească gratis pe marele ecran trei pelicule românești – „Berliner” (2020) de Marian Crişan, „#dogpoopgirl” (2021) de Andrei Huţuleac și „Un film cu o fată fermecătoare” (1966) de Lucian Bratu.

Evenimentul a început sâmbătă seara, la Palatul de Cultură din municipiul Soroca. Printre cei care au salutat cinefilii prezenți a fost și Anatol Rudei, specialist principal al Secției Cultură și Turism din Soroca. „Suntem foarte bucuroși că putem găzdui la noi, în sala Palatului de Cultură, acest frumos eveniment și de fiecare dată când vor fi asemenea evenimente, fie film, fie teatru, fie dans, fie altceva românesc, întotdeauna vom fi bucuroși să îi primim pe toți” a menționat Anatol Rudei.

Președintele Asociației Cineaștilor Independenți din Republica Moldova, Dumitru Grosei, unul dintre organizatorii evenimentului, i-a provocat pe soroceni să dezvolte această activitate de proiectare a filmelor bune în pofida faptului că nu mai activează cinematograful.

„Aceste eveniment este unul de mare anvergură, afirmă Dumitru Grosei. El s-a născut în 2015 la Chișinău, de fapt și mai înainte în capitală se arătau filme românești, doar că erau niște chestii sporadice și ba se numeau într-un fel, ba altfel. Scopul nostru este să facem cunoscut publicului din Republica Moldova cele mai bune filme românești. Eu vă provoc să dezvoltați astfel de activități aici pe loc, voi aveți ecran, cabină de proiecție cu aparatele acelea și ne putem implica împreună cu asociația noastră ca să luăm filme de la Arhiva Națională de Film. Și putem face un fel de cinematică, cu un program, să-l arătăm de exemplu pe Tarkovski, mai ales că avem toată opera lui. Este și Felini. Totul pe peliculă. Eu lansez ideea aceasta pentru Soroca de cinematecă, depinde de soroceni dacă doresc acest lucru.”

Evenimentul cultural nu s-a limitat doar la difuzarea filmelor, acestea fiind urmate de panele de discuție asupra filmelor și a subiectelor din ele. Telespectatorii au avut posibilitatea să facă un schimb de idei referitoare la tema filmelor și la actualitatea acestora.

Printre spectatori am văzut și o femeie cu doi copii, care așteptau nerăbdători începerea proiecției. „Obișnuim în primul rând copiii, îi scoatem în lume să vadă ce se mai întâmplă, ce înseamnă filmul românesc, ca să știe, căci de mici trebuie să-i învățăm, consideră Viorica Bejan. Pe noi ne-au învățat la rândul nostru, iar noi continuăm tradiția. În al doilea rând demult nu am mai avut așa ieșiri, cu toată pandemia aceasta, stăteam mai mult în casă. Suntem acum aici pentru plăcerea sufletului și este foarte important că astfel de evenimente nu se întâmplă doar la Chișinău ci și în provincie. Tineretul nu are altceva ce vedea, așa că poate s-a obișnui să vină. Ne-am înțeles cu copiii mei că la sfârșit vom analiza filmul, să vedem ce am învățat un din el.”

Parteneri: Consiliul Raional Soroca, Secția de Cultură Soroca, Sponsori: Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova, Balkan Pharmaceuticals, Betty Ice Chișinău, BCR Chișinău, Lucru Manual Moldova, Symbol Media, Idegraf, HaiKuTaTa, Raquette, Print Caro.

Amintim că Zilele Filmului Românesc sunt organizate de Asociaţia Cineaştilor Independenţi „Alternative Cinema” din Republica Moldova și casa de producţie Rova Film din România. Acest eveniment este realizat cu sprijinul Ministerului Culturii din Republica Moldova, Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Centrului Național al Cinematografiei din Republica Moldova, Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău și Uniunii Cineaştilor din România.