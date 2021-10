Ce spun sorocenii despre credite: Sunt sau nu o cale spre o viață mai bună

Cea mai cunoscută și ușoară sursă de împrumut în lume sunt creditele. Atât creditele ipotecare, cât și cele de consum le oferă oamenilor noi posibilități pentru a obține un obiect mult dorit, pentru a se dezvolta personal sau pentru a-și cumpăra propria casă. Cu toate acestea, în Republica Moldova rata de creditare este mult mai mică comparativ cu alte state. Sorocenii par să nu fie nici ei o excepție, multora fiindu-le frică să profite de orice tip de împrumut.

Printre cei care au optat totuși pentru un credit sunt locuitori care văd împrumutul ca pe o soluție de a-și împlini visul.

„Eu sunt pentru credite. Îmi place foarte mult să iau împrumut de la bancă când am nevoie. Eu consider mult mai oportun să achit o sumă mică lunar, decât să visez toată viața la un lucru și niciodată să nu îmi pot permite să-l am”, menționează Elena Gandrabur.

„În prezent am un credit ipotecar și îmi este comod. Până a lua apartamentul prin ipotecă achitam chiria și ne era foarte greu. Acum chiar dacă este o responsabilitate mare, cel puțin trăim în casa noastră”, relatează Cristina Melnic.

Totuși, frica cea mai mare a sorocenilor este că nu o să reușească să achite creditele din cauza salariilor foarte mici.

„Eu sunt contra oricărui tip de credit. Mai bine singură adun câte puțin, dar în schimb nu am datorii la banca. Ei sunt niște mincinoși”, sugerează Ana Rusu.

„Dacă ar fi să avem un salariu cât de cât bunișor am merge să ne cumpărăm ce vrem și am lua și credite pentru lucruri scumpe: mașini, case. Mie mi-i frică să mă gândesc dacă o să am sau nu de pâine pentru luna viitoare. Unde să mai am și un împrumut? E o responsabilitate enormă, trebuie să te asiguri, apoi să mergi la bancă”, povestește Irina Dănilă.

Sorocenii care vor să ia un credit au două opțiuni: fie merg la bancă, fie la o companie de microcreditare. Cei de la bancă au un șir de cerințe care trebuiesc respectate, ca de exemplu: să ai un salariu fix, să activezi mai mult de patru luni oficial în câmpul muncii și, în caz de necesitate, să ai un imobil pentru a-l putea gaja. Cel mai mare beneficiu al unui credit luat de la bancă este rata avantajoasă a dobânzii. Companiile de microcreditare, în schimb, oferă sume mult mai mici și cu condiții mult mai ușoare, dar cu o rată a dobânzii aproape dublă.

„Cel mai des vin oamenii care lucrează în câmp și nu sunt angajați oficial sau oameni de la țară care au nevoie urgent de ceva”, ne zice Mihaela Sochirca, angajată în cadrul companiei de Microcreditare Rapid Finance.

„La noi cel mai des se creditează salariații. Cele mai solicitate sunt creditele de consum. Oferind sume destul de bune, localnicii preferă să i-a un credit de consum mai mare ca să-și procure un imobil, decât să ia un credit imobiliar. La noi se pot credita și persoanele fizice care desfășoară o activitate de întreprinzător și care au nevoie de bani pentru a-și dezvolta bussines-ul”, ne spune Tatiana Andriuța, angajată în cadrul băncii MAIB.

În municipiul Soroca sunt sucursale ale tuturor băncilor licențiate în Republica Moldova, precum și mai multe companii de microcreditare.

Datele Băncii Naționale a Moldovei arată că, la nivel de republică, în luna septembrie 2021, băncile licențiate au oferit credite noi în valoare de 4,4 miliarde de lei, în creștere cu 36% față de luna septembrie a anului trecut. Cele mai multe dintre acestea au fost oferite în monedă națională (aproximativ 73%).

Cel mai mult, moldovenii preferă să ia împrumuturi pentru un termen de la doi până la cinci ani. Creditele de consum continuă să dețină întâietatea în topul preferințelor. În septembrie acestea au avut o pondere de aproape 64 la sută în totalul creditelor acordate de cele 11 bănci comerciale din țară.

Valeria Prisacari