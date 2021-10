Descoperiți India! Oportunități economice în Jammu si Kashmir. (PUBLICITATE)

Cel mai nou teritoriu unificat din India, Jammu si Kashmir este situat în partea de nord a subcontinentului indian, fiind asezat pe câmpiile din jurul Jammu la sud și Valea Kashmirului la nord. Economia este sustinuta in special de horticultura, floricultura si sericultura

Industriile cele mai dezvoltate sunt cea a produselor alimentare si a produselor artizanale. Exportul de produse artizanale a avut o valoare de peste 130 milioane USD in 2018-2019. Organismul central va oferi 320 milioane USD pentru a dezvolta turismul. Politica industriala 2016 isi propune sa atraga investitii de 310 milioane USD. 20 de districte cu o populatie de peste 12,5 milioane in Uniunea teritoriala. 19 miliarde de USD in anul fiscal 2017-2018

PUNCTE FORTE

Tesatorie de man- Jammu si Kashmir este casa celei mai bune matasi biovoltine din lume, sectorul numarand peste 43.000 de tesatori angajati… 793 mil. USD- Investiții totale estimate în 57 de domenii industriale și peste 33.000 de întreprinderi mici din UT… Guvernul Indiei va crea zone economice speciale pentru a spori infrastructura și oportunitățile de investiții… Pentru o populație de 14 milioane de tineri, UT are mai multe institute academice și de formare pentru a se pregăti pentru industrii… Conectivitate – Un aeroport internațional, două aeroporturi interne, extinderea rețelelor rutiere și feroviare îmbunătățind conexiunea Indiei cu J&K…6 podurile cheie situate în apropierea frontierei internaționale (IB) și a liniei de control (LoC) au fost inaugurate recent.

SECTOARE CHEIE DE CREȘTERE(principalele sectoare in care exista oportunități pentru investitorii străini)

Masini electrice

Sisteme electronice

Prelucrare alimentara

Sanatate

Industria pielariei

Minerit

Produse farmaceutice

Energie regenerabila

Agricultura

Industria auto

Componente auto

Constructii

Textile si confectii

Turism

Bunastare

OPORTUNITĂȚI DE INVESTIȚII

Zona Industriala

Zona industriala Khanmoh din Srinagar este susținuta de o plaja puternica de forță de muncă

Food Park

Food Park-ul Doabgah din Baramulla prelucrează variatele produse horticole locale

Kirthai Hydel Power

J&K State Power Development Corp Ltd a creat faza II în cadrul proiectului din Doda.

Tunelul Z-Morh

Tunelul din Ganderbal este un proiect al National Highways & Infrastructure Development Corp Ltd.

Tunelul Zojila

urmează să fie construit de-a lungul autostrăzii Srinagar-Leh. Se așteaptă să fie cel mai mare tunel din Asia.

POLITICI

Politica logistica J&K 2019-2029(Proiect)

Industria logistica si de depozitare a Indiei creste exponential si aceasta politica va contribui la cresterea si mai intensa a sectorului in stat

Politica de comert si export J&K 2018-2028

Politica de comert si export vine in ajutorul cresterii si crearii unui loc in economia nationala, iar in acelasi timp si o nisa pentru produsele sale pe piata nationala si internationala

Legea J&K Single Window(Investitii industriale si facilitarea afacerilor), 2018

Politica vizeaza incurajarea afacerilor si de investitiilor in regiune prin simplificarea regulilor si reglementarilor in domeniu

Politica de ecoturism J&K 2017

Ofera oportunitati comunitatilor locale prin ecoturism si asigura implicarea acestora in conservarea resurselor naturale

AGENȚII

J&K State Industrial Development Corporation

info@jksidco.org

+ 91-194-2430036; 2434402

J&K SIDCO este agenția nodală pentru promovarea și dezvoltarea industriilor la scară medie și mare din stat.

Camera de Comerț și Industrie Jammu

ccijammu@gmail.com

+ 91-191-2472266

Camera lucrează la crearea și susținerea unui mediu propice creșterii industriei și comerțului din Jammu.

Organizația de promovare a comerțului din Jammu și Kashmir

ggajmu@yahoo.com

Este clasificată drept companie de stat și este înregistrată la Registratorul companiilor, Jammu.

Departamentul Industrie și Comerț

bharatbhushanvyasias@gmail.com

+ 91-191-2506439; 2506426

Sectorul industrial a fost declarat principalul vehicul pentru accelerarea activității economice, pe lângă asigurarea de locuri de muncă în stat.