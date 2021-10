ANSA a finisat vaccinarea vulpilor în localitățile din raionul Soroca

În octombrie 2021, Agenția pentru Siguranța Alimentelor a pornit campania antirabică la vulpi. Nu vorbim de injecții, dar de un medicament care la prima vedere seamănă cu ciocolata. Preparatul a fost împrăștiat pe câmpuri și în zonele populate de vulpi pe cale aeriană. În locurile mai puțin accesibile, momeala a fost aruncată și manual de către lucrătorii specializați. În raionul Soroca, principalele sate vizate în campania de vaccinare a roșcatelor sunt Racovăț și Parcani.

Autoritățile locale susțin că au informat din timp localnicii despre această campanie. „Desigur că am fost anunțați despre vaccinare de către colegii de la ANSA. Am anunțat toată lumea să țină copii acasă chiar dacă vaccina nu prezintă nici un pericol pentru sănătatea lor. Am folosit ca surse de informare banerele, dar fiindcă oamenii nu prea le citesc, am transmis informația la piața din localitate și la fiecare sătean în parte”, ne-a spus primarul satului Serghei Cetulean.

„Până acuma nu am avut cazuri ca vulpile să muște locuitorii, însă prin ocoluri, la găini, da, au fost. Despre vaccin toți locuitorii au fost anunțați din timp să se protejeze și să fie vigilenți. Nu am avut cazuri ca copii să găsească medicamentul. Ne-am stăruit să punem medicamentul în vizuini și în locurile pe unde știm că merg vulpile cel mai des. Deci nimeni nu a fost afectat de vaccin”, ne-a sugerat primarul satului Racovăț Oxana Fedco.

Medicamentul seamănă izbitor cu o bucată de ciocolată. Astfel, există riscul să fie consumat de copii dacă îl găsesc. Responsabilii de la ANSA spun însă că acest risc este minim, întrucât toate momelile au fost distribuite conform liniilor de zbor prestabilite, evitând zonele de locuit, lacurile, râurile și drumurile naționale. „Vaccinurile au fost distribuie conform graficului, o dată pe an, în toate localitățile din Soroca. Am informat toată lumea, le-am explicat pericolul și am asigurat protecția localnicilor. Cazuri ca vreun copil să găsească bucata de medicament nu s-au depistat nicăieri”, ne-a povestit conducătorul Direcției Teritoriale ANSA Tudor Moraru.

Vaccinul antirabic este destinat imunizării animalelor sălbatice, nu și celor domestice. Dar responsabilii afirmă că ele nu sunt dăunătoare în caz că sunt consumate de alte animale sau păsări.

Valeria Prisacari