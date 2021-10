Spectacolul „Destin” a pornit în turneu prin republică, prima destinație – Soroca / VIDEO și GALERIE FOTO

Sâmbătă și duminică mai mulți soroceni au avut norocul (căci chiar este noroc să mergi la spectacol în vreme de pandemie), să petreacă frumos timpul la Teatrul „Veniamin Apostol” din Soroca. Sorocenii au privit cu sufletul la gură spectacolul „Destin”, în regia Danei Strungaru, prezentat de Teatrul „Alexei Mateevici” din Chișinău, ca un omagiu adus scriitorului Vladimir Beșleagă, care în acest an aniversează 90 de ani de la naștere.

Spectacolul a fost prezentat mai întâi la Chișinău, iar primul oraș din provincie unde a fost jucat, este Soroca. Lumini, forme, umbre, cuvinte, muzică, mișcare și culori, toate s-au împletit dramatic într-un tot întreg prinzând spectatorul într-o captivitate din care nu vrei să evadezi. Nu a fost un spectacol clasic, ci unul în care mesajul începea să ajungă la spectatori încă din holul Teatrului „Veniamin Apostol”, de pe scările pe care spectatorii pășeau curioși. Și chiar dacă sorocenii au fost îndemnați să poarte mască pe tot parcursul spectacolului, pentru a fi respectată Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, emoțiile spectatorilor nu puteau fi ascunse, fiind citite prin ochii neacoperiți.

Printre spectatori am întâlnit-o și pe profesoara Vera Selvestr, de la Colegiul de Arte “Nicolae Botgros” din Soroca. “O cunosc pe Dana Strungaru încă de pe băncile Colegiului de Arte, care în prezent este cu numele Nicolae Botgros, ca o elevă cu imaginație, cu fantezie, creativă, o fire vulcanică și nestatornică. Este de fapt o visătoare, dar visele ei se hrănesc cu tot ce se întâmplă în jurul ei, permanent este în căutare și numai un așa și numai un așa regizor putea să monteze un spectacol pe creația domnului Beșleagă, care nu este atât de ușor. Vreau să spun că creând așa un spectacol, ea a putut da sens și valoare vieții, destinului omenesc. Toți trecem prin ghemul ăsta al vieții, și fiecare îl depănă diferit, căzând și ridicându-se în diferite etape ale vieții. Foarte mult mi-a plăcut expresia corporală a acestui spectacol, muzica ce te pătrunde până la măduva oaselor și te pune să stai pe gânduri, ce și când să faci, azi, acum, aici sau să lăsăm pe altădată.”

Printre cei care s-au grăbit să o felicite și cuprindă pe regizoare, a fost și soroceanca Alexandra Strungaru, soacra ei. “Mi-a părut ceva extraordinar, m-a impresionat trecerea prin viață și cumpătarea cu care trebuie să treacă omul prin ea. Asta e bine ori asta nu e bine, și înțelegem că speranța nu trebuie să moară niciodată. M-am bucurat enorm de spectacol și regizoare, care este nora mea”.

Doi dintre membrii echipei care au realizat spectacolul sunt absolvenți ai Colegiului Republican de Creaţie Populară din oraşul Soroca (actualul Colegiu de Arte „Nicolae Botgros”). Dana Strungaru, regizoarea acestui spectacol, și compozitorul Viorel Burlacu.

Dana Strungaru nu-și putea găsi locul de emoții la finalul reprezentației. Unii i-au dăruit flori, alții au rugat-o să se fotografieze cu ea. “ Acest proiect a venit din partea directorului Teatrului “Alexei Mateevici”, doamna Elena Frunză-Hatman, care a venit cu propunerea să facem un spectacol după opera lui Vladimir Beșleagă, spune Dana Strungaru. Pentru acest proiect a fost o provocare, dar cum îmi plac provocările am acceptat, am încercat să creez după opera domnului Vladimir Beșleagă o adaptare scenică, în care sper eu că am reușit și împreună cu echipa de creație am creat acest spectacol numit “Destin”. Sper ca spectatorii noștri să fi ajuns la atingerea coardei conștiinței, căci totul depinde de noi oamenii, de atitudinea noastră, de responsabilitatea noastră, pentru că destinul omului în mare parte depinde și de noi, de atitudinea noastră. Trebuie să conștientizăm, să realizăm, că cel mai important pentru om este calea către lumină, către bunătate, către speranță, pentru că spectatorul este diferit, primește diferit orice informație. Dar oricum eu cred, sper și sunt convinsă, că maestrul Vladimir Beșleagă a creat o operă care este actuală și va fi actuală în continuare, pentru că dumnealui a scris despre neamul nostru, despre dragoste, despre viață, despre timp, despre nemurire, despre trecut, prezent și viitor, despre cât este de greu neamului nostru să începem totdeauna de la zero, mereu de la zero“.

Pe lângă Dana Strungaru care a realizat adaptarea scenică și a semnat regia spectacolului, merită toată admirația toți cei care au fost implicați, și anume:

Asistent de regie: Victor Untilă

Scenografie: Irina Gurin

Compozitor: Viorel Burlacu

Coregrafie: Alexandra Soșnicova | Sergiu Golovnea

Proiecție video: Cristian Oloi

Pictor lumini: Vitalie Lașcu

Sunet: Sebastian Nahaba

Șef producție: Mihai Răcilă

Butaforie: Natalia Cangea

Distribuție:

Valentin Delinschi

Valentina Ostap

Mihaela Chiu

Cătălina Budu

Victor Untilă

„Destin” prezintă introspecția OMULUI asupra stărilor sale sufletești, descoperite pe parcursul vieții: OMUL și rolul lui în acest univers, OMUL și neputința lui de a-și stăpâni gândurile în momentul, când ele vin în contradicție cu trăirile și așteptările sale, OMUL căruia îi este frică de necunoscut, OMUL care iubește și se dezamăgește, OMUL care conștientizează, acceptă și trăiește iubirea Sinelui Suprem!”

sursa: www.tam.md