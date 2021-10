Mariana Ursachi: „Am învăţat să accept că te poţi încadra într-una din cele două categorii: cei care pierd şi cei care câştigă”

Cu prilejul Zilei Internaționale a Profesorului, au fost premiați învingătorii Concursului Raional „Pedagogul anului 2021”. Folosindu-ne, de acest prilej, am rugat premianții să ne spună cum îi motivează faptul că au câștigat la acest concurs prestigios în rândul pedagogilor.

Mariana Ursachi este profesoară Gimnaziul Schineni, iar la acest concurs s-a clasat pe locul trei la categoria învățământ gimnazial/liceal.

Concursul propriu-zis a fost o motivație. Unica întrebare care mi-a venit în discuţiile cu mine însumi a fost “De ce nu?” Proverbul “Omul cât trăiește, învață” are o importanță deosebită în vocația de dascăl, am participat la acest concurs nu pentru că mă consider cea mai bună, dar pentru că a fost o oportunitate pentru mine de a mă evalua, dar şi de a căpăta o experienţă inedită, am învăţat să accept că te poţi încadra într-una din cele două categorii: cei care pierd şi cei care câştigă. Indiferent de premiul oferit, mi-a stimulat foarte mult imaginea de sine. Am încercat să deschid cortina din aria curriculară Arte și Tehnologii care de multe ori se consideră nu atât de importantă pentru unii, dar de fapt este pista pentru o bună parte din elevi în descoperirea eu-lui în alegerea viitoarei specialități, profesii.