A doua bombă găsită în ograda gospodarilor Coțaga

Cum e să despici lemne și să-ți cadă la picioare o grenadă? Exact asta i s-a îmtâmplat lui Ion Coțaga, din satul Alexandru cel Bun, raionul Soroca. La 7 octombrie, bărbatul a descoperit o bombă în timp ce despica un buștean. Potrivit lui, lemnele pe care le are în grădină au fost aduse, din pădurea satului, încă iarna trecută de către fiul său. Bărbatul nu este la prima sa experiență de acest fel. Cu o săptămână mai devreme, el a mai descoperit o bombă în curtea sa.

„Despicând lemne, am găsit obiectul dat. Cu prima noatră bombă descoperită ne-am fotografiat, am mers cu ea în casă, i-am arătat-o mamei. Însă de data asta cum a căzut așa am lăsat-o. Ne este frică să ne atingem de ea. Acum am înțeles că este foarte periculoasă și am ales să ne distanțăm”, spune Ion Coțaga.

Casa familiei Coțaga este acum în supravegherea poliției de patrulare 24/24.

„Drept rezultat al apelului de către sora lui Ion Coțaga, Ludmila Sârghi, am asigurat paza presupusului obuz din 7 octombrie. O să continuăm să protejăm cetățenii până la apariția pironierilor”, relatează Victor Vizitiu, ofițer superior de sector, la sectorul numărul cinci Stoicani, Inspectoratul de Poliție Soroca.

Astăzi echipa de geniști din Bălți a venit să preia obiectul explozibil din gospodaria localnicilor și să-l transporte în locul destinat lichidării lui.

„Este un proiectil, cel mai probabil, din Al II-lea Război Mondial. Obiectul explozibil urmează a fi transportat în pădure pentru a-l dezamorsa. În Moldova nu se găsesc des astfel de obiecte, însă dacă și le găsim ar trebui să păstrăm minim 200 de metri distanța de la ele”, sugerează Vadim Cușnir, maior în Brigada 1Infantierie Motorizată.

De la începutul anului curent în Moldova au fost depistate peste 200 de obiecte explozive. Potrivit ofițerului Ivan Cornegruța, munițiile au fost găsite în localitățile din raioanele: Cimișlia, Căușeni, Anenii Noi, Hâncești, Cahul, Taraclia, Ștefan Vodă, Ungheni și Ialoveni.

Sursa: https://www.ziarulnational.md/a-fost-razboi-ecoul-lui-si-acum-mai-este-viu-peste-200-de-bombe-gasite-de-la-inceputul-anului-pe-teritoriul-r-moldova/

Valeria Prisacari