Livia Fortună: „Înțeleg că mereu trebuie să fii „eleva” timpului și sarcinilor puse în față”

Cu prilejul Zilei Internaționale a Profesorului, au fost premiați învingătorii Concursului Raional „Pedagogul anului 2021”. Folosindu-ne, de acest prilej, am rugat premianții să ne spună cum îi motivează faptul că au câștigat la acest concurs prestigios în rândul pedagogilor.

Livia Fortună este învățătoare la Gimnaziul Schineni, iar la acest concurs s-a clasat pe locul întâi la categoria Învăţământ primar.

Am ales să fiu învățătoare, pentru că cred, aceasta e menirea mea, o provocare adevărată, să fii mereu un model pentru elevii tăi. Te inspiră și spre alte ispite-concursul „Pedagogul Anului”. Am participat pentru a deschide poarta succesului propriu și a demonstra că vin dintr-o instituție în care domină armonia plus calitatea muncii efectuate. Lecțiile pe care le-am învățat din acest concurs sunt în favoarea profesională. Înțeleg că mereu trebuie să fii „eleva” timpului și sarcinilor puse în față. Am realizat nu o dată că prin muncă, susținere, încurajare poți atinge unele obiective de moment într-un concurs și nu numai. Educația și cultura poate produce schimbarea spre care toți tind, dar din păcate efortul și implicarea este minimă.