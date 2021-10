Cu ce se vor încălzi sorocenii la iarnă: Unii deja au început să pună banii la ciorap

Discuțiile din ultima perioadă privind o eventuală majorare a prețului la gaz i-au pus pe gânduri pe soroceni. Unii au pornit deja să pună bani la ciorap pentru gaz, alții pentru lemne de foc. Am mers pe la câțiva localnici și i-am întrebat cu ce au de gând să se încălzească la iarnă, dacă gazul se va scumpi.

Din start trebuie să menționăm că, din punct de vedere al sursei de energie termică, gospodăriile din orașul Soroca se împart în două categorii: cele care se încălzesc cu centrale termice pe bază de gaz și cele care se încălzesc cu lemne, în sobe. Greutatea cea mare, cade în primul rând pe umerii bătrânilor și pensionarilor.

„Noi ne încălzim cu gaz în perioada rece a anului. Ambii soți fiind pensionari, ne este extrem de greu. Încercăm să punem, încă din vară, banii la ciorap, ca să avem cu ce ne încălzi iarna”, ne-a spus pensionarul Alexei Zubatîi.

Cei care sunt angajați în câmpul muncii și au un salariu, spun că își mai pot asigura o sursă de venit pentru cheltuielile necesare la încălzire.

„Eu mă folosesc de încălzirea autonomă iarna. Referitor la preț, ce pot să zic? Prețurile mereu se modifică. O să încercăm să ne conformăm și cu asta. Păcat de bătrânii care au o pensie de doi bani, că noi cei care lucrăm o să ne descurcăm cumva”, ne-a mărturisit Ala Popova.

Chiar și cei ce se folosesc de sobe și care, la prima vedere, nu ar părea să fie afectați de o eventuală creștere a prețului la gaz, spun că întâmpină dificultăți în perioada rece a anului.

„O să cumpăr lemne pentru foc și o să încălzesc soba dacă nu voi găsi altă ieșire din situație. Numai știu ce va fi, eu fiind singură îmi este foarte greu”, ne-a spus Nina Bujor.

Dacă ar fi să comparăm cheltuielile pentru căldură în sezonul rece în rândul celor ce se încălzesc cu lemne și cei cu centrale termice, atunci calculele arată că nu sunt diferențe prea mari.

Prețul unui metru cub de gaz pe care îl achită astăzi sorocenii este de patru lei și 29 de bani. Factura lunară ajunge și la 1.500 de lei, spun localnicii.

„Locuiesc în apartament și am cazan pentru a mă încălzi. Prețul la gaz de 6-7 lei a mai fost. Eu nu sunt în putere să schimb ceva. Iarna trecută achitam câte 1000-1300 de lei lunar pentru a mă încălzi. Iarna asta deja vom vedea cum va fi”, oftează Alina Pitic.

„Pentru apartamentul meu cu trei odăi iarna trecută îmi venea factura cam de 1500 de lei. Sper să nu se modifice prețul la gaz căci o să ne fie greu”, ne mărturisește și Aliona Mocanu.

Sobele cu lemne le întâlnim nu doar în casele la sol ale sorocenilor, dar și în apartamente. Unii le-au păstrat ca element de decor, alții însă ca o asigurare pentru viitor. Cheltuielile, însă, și aici sunt destul de mari. Un metru cub de lemn se vinde în acest an cu circa 800 – 1000 de lei, iar un sac de 40 de kg cu cărbuni e de 164 de lei. Suma totală necesară pentru sezonul rece, depinde de frigul de afară.

„Pentru mine este foarte scump. Am trei copii mici și din luna septembrie am început să fac focul în sobă. Nu știu cam de ce cantitate o să am nevoie pentru toată iarna, depinde și de cât de rece va fi afară. Iarna trecută încălzeam doar bucătăria și dormitorul și am folosit cam 5-6 metri cubi pentru tot sezonul rece. Anul ăsta încălzesc și celelalte două odăi. Mi-e și teamă să mă gândesc care vor fi cheltuielile”, povestește Alexandru Reaboi.

Amintim că la 1 octombrie, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a anunțat că, contractul de livrare a gazului din Federația Rusă către Republica Moldova a fost prelungit cu o lună. Ministrul a mai precizat că, deși țara noastră va plăti Gazpromului, în luna octombrie, 790 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaz natural, acest lucru nu se va reflecta și în facturile consumatorilor.

De menționat totuși că acesta este cel mai mare preț din istoria importului de gaze din Rusia. Potrivit mold-street.com, în primul trimestru al acestui an, prețul gazului a fost de circa 127 de dolari pentru o mie de metri cubi, în al doilea a trecut de 250 de dolari. În luna iulie deja s-a ajuns la un preț de 440 de dolari pentru mia de metri cubi, iar pentru septembrie prețul a fost de 550 de dolari.

Valeria Prisacari