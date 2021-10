Irina Rimes: „Prefer să am o mașină scumpă când am și o viață scumpă. Dacă nu am, atunci de ce? Să întrețin aparențe? Lumea mă iubește pentru ceea ce cânt, nu pentru ceea ce afișez”.

Cu primii bani pe care i-a câștigat, cântăreața Irina Rimes și-a cumpărat un microfon, iar independentă financiar a devenit când a plătit avansul pentru apartamentul ce urma să-i devină casă.

A condus mult timp o mașină veche, și-a cumpărat haine de la second hand și a avut momente în care a trăit cu 30 de lei pe săptămână – sunt lucruri care nu au descurajat-o, pentru că mereu și-a găsit fericirea în lucrurile mici și a prețuit mai mult drumul spre bani, decât banii în sine.

„Într-o zi am ajuns la concluzia că eram la fel de fericită și cu 30 de lei pe săptămână și cu mai mult de 30 de lei, pentru că mi-am găsit mereu fericirea în lucruri mici. Cumva mie îmi plăcea mai mult drumul către a face bani decât momentul în sine, când faci banii și îi primești”, a povestit Irina Rimes pentru podcastul BCR de inteligență financiară „La bani mărunți”, episod realizat de Nicoleta Deliu și amplificat de Republica. Puteți găsi toate episoadele aici.

„Îmi plac banii încă din copilărie, de când am realizat că poți să-i dai unui băiat, ca să nu te mai tragă de gâțe (codițe – n.n.), la școală”



Cântăreața, născută în Republica Moldova, a vorbit despre cum s-a „îndrăgostit de bani” când era mică.

„Îmi plac banii încă din copilărie, de când am realizat că poți să-i dai unui băiat ca să nu te mai tragă de gâțe (codițe – n.n.), la școală – a fost una dintre cele mai bune investiții. De atunci m-am îndrăgostit de bani. Cumva el a devenit băiatul care m-a și protejat pe parcursul anilor de gimnaziu, până când am început să mă protejez singură, mai bine spus până când i-am spus lui tata și a venit tata la școală. Asta a fost copilăria mea”, a spus Irina Rimes.

Foto Facebook Irina Rimes

La vârsta de 14 ani, Irina a început să cânte la diverse evenimente, iar primii ei bani au fost 40 de euro.

În copilărie se îmbrăca de la second hand, dar își amintește că își permitea, din când în când, să își cumpere câte „un costum mai fancy”, pentru că primea bani și de la părinții ei, care aveau, pe lângă serviciu, și două magazine.

Investițiile cele mai mari au început când și-a dat seama că, dacă vrea o piesă a ei, trebuie să investească. Așa că prima oară, în urmă cu mulți ani, s-a dus cu 400 de euro la un manager, ca să cumpere o piesă.

Cea mai bună investiție? „Cea mai bună investiție pe care am făcut-o este casa mea. Fiind linistită că am un loc al meu, că trebuiesc să muncesc să îl decorez, aveam un motor, ca să muncesc întruna, să obțin lucruri, pentru că aveam acel apartament pe care trebuia să îl termin de plătit și apoi trebuia să îl amenajez”, spune Irina Rimes.

Cântăreața a povestit și un episod, după o vizită la Paris, împreună cu un fost manager, la începutul carierei ei muzicale.

„Am fost în Paris, să semnez un contract. Nu eram atât de bine cu banii, încât să îmi permit să merg prin magazine, unde un tricou costa 30 de euro. Pentru mine era un pic așa… Chiar dacă eram în al doilea an de carieră. Managerul mi-a zis asa: «dacă nu cheltuiești banul, nici nu o să vină la tine. Banii trebuie să circule». Atunci am realizat că nu trebuie să mai fac economii, ci trebuie să investesc. Să investesc la bursă sau în bitcoin.

Trebuie să mai înveți ceva, pe lângă muzică, ceva ce îți place, ceva ce îți provoacă adrenalină. Și atunci cumva o să ai această nouă ocupație de a-ți urmări banul într-o altă sferă, spune Irina Rimes, răspunzând la întrebarea ce sfat ar da cuiva pentru a avea succes într-o carieră în muzică.

Foto Facebook Irina Rimes

Cântăreața a investit la bursă, amânând momentul achiziției unui autoturism.

„Banii care stau pot face bani, de ce ar sta în contul tau bancar, când ar putea să se învârtă și să facă mai mulți bani. ( Faci asta proactiv? ) Cu ajutorul unor oameni, pentru că singură nu aveam timp. Găsesc bursa destul de interesantă. E interesant să urmărești graficele, îți dă așa o stare… Știi că ai făcut o investiție în moment potrivit si după asta suma crește, crește și tu te bucuri. Poți începe o investitie la bursă și de la 200-300 de euro. Eu am început de la 5.000 de euro si mă bucur de o sumă frumușică, pe care nu vreau să o scot încă”, a spus cântăreața.

„Lumea mă iubește pentru ceea ce cânt, nu pentru ceea ce afișez”



„Adică în loc să îmi cumpăr o mașină mai fancy, m-am plimbat încă 2 ani cu Corsa din 2008, dar în schimb banii pe care mă gândeam să îi dau pe o mașina mai bună i-am investit la bursă. (Nu te judecă lumea?) Ba da, ajungeam la ProTV și mă întreba lumea, auzi, dar nu mai schimbi mașina? Ai o prestanță, esti coach la Vocea României. Un Mercedes, ceva? Eu ziceam: o să vină la un moment dat, încă nu e momentul. Plus că prefer să am o mașină scumpă în momentul în care am și o viață scumpă. Dar dacă nu am o viață scumpă, atunci de ce? Să întrețin niște aparențe? Sau nu o să mă mai iubească lumea? Lumea mă iubește pentru ceea ce cânt, nu pentru ceea ce afișez”.

Foto Facebook Irina Rimes

„O să spun acum ceva ce nu am mai spus niciodată…”



Artista a vorbit la podcastul „La bani mărunți” despre ceea ce a crezut, la un moment dat, că avea să fie „biletul ei de intrare în România”

„Eu când am început nu aveam mulți bani. Când am început, am început cu o prostie, și o să spun acum ceva ce nu am mai spus niciodată. Când am venit în România am venit să semnez un contract și acel contract costa 10.000 de euro. Fată de la țară, de unde să iau eu 10.000 de uro să plătesc un contract. Plus că eu nu știam că contractele nu se plătesc. Dacă ești talentat și ești promițător, de ce ai plăti pentru un contract? Era cea mai mare prostie. Dar eu neștiutoare și naivă, m-am gândit că asta e poate biletul meu de intrare în România. Cred că 7.000 euro i-am primit de la părinți – au făcut un credit la bancă, pe care apropos, acum 2 ani l-au terminat, și asta se întâmpla în 2014. Restul de bani – nu au mai fost 10.000, mi-a făcut o reducere, au fost 8.500-9.000 de euro – restul mi i-a dat tatăl unei prietene de-ale mele, care avea un business. (…)

Venisem în România, am achitat contractul. Desigur proiectul acela nu a mers, nu știu ce a fost în mintea mea, eram naivă rău, dar apoi am ajuns la „Visele” și la primul album. Cumva dacă stau să mă gândesc real, acei 10.000 de euro au fost biletul meu de intrare în România și chiar dacă au fost plătiți pe nimic, cumva își găsesc rostul în toată istoria asta de succes. Se putea și fără 10,.000 euro”, a zâmbit Irina Rimes.

„În domeniul muzical, nu îți poți cumpăra talentul cu bani”

„În domeniul muzical, tu nu poți să-ți cumperi talentul cu banii. Poți să-ți cumperi un început, să zicem, o lansare, un videoclip, o piesă, dar nu poți cumpăra continuitatea. Continuitatea se face cu talent, pasiune, foarte multă muncă, nopți nedormite”, crede cu tărie artista.

Foto Facebook Irina Rimes

„Un sfat pentru toți cei care vor să aibă succes – dacă tu construiești un business, o casă, trebuie să o faci cu oameni. Nu ai cum să faci totul de unul singur. Poate te pierzi la un moment dat și nu știi încotro să o apuci. Trebuie să existe cineva lângă tine, care să te îndrepte pe calea dreaptă. (…) Unde nu te descurci, ce nu mai poți să faci, poți să delegi către cineva, care va face chestia asta pentru tine. Cred că Steve Jobs spunea că un lider excelent e cel ce lasă angajații să muncească. Munca ta e să te înconjori de oameni vizionari, oameni cu o inteligență crescută, pe care poți să te bazezi din punct de vedere executiv și să îi lași să facă treaba și tu să îi inspiri. Cel puțin în business-ul meu, treaba mea cea mai importantă e să inspir oamenii de lângă mine. Să vrea să muncească pentru mine, să vrea să muncească pentru ei în acest proiect și astfel proiectul va crește”, a spus Irina Rimes.

SURSA: Editor Loredana VOICULESCU, Republica.ro