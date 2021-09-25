Некоторые люди считают, что вакцины вызывают магнетизм, но игнорируют то, что говорит наука. Почему? Объясняем вместе с экспертами

STOP FALS

Пандемия COVID-19 подтвердила что некоторые люди мыслят и ведут себя эмоционально, а в случае информации о новом коронавирусе и вакцинации склонны верить псевдоэкспертам из социальных сетей и в меньшей мере науке и врачам. Психотерапевт Штефан Попов объясняет веру в теории заговора страхами или другими эмоциями, отсутствием навыков критического мышления, а также склонностью некоторых людей к мистицизму.

Вакцины не содержат магнитных ингредиентов

Фейк, который в последние месяцы интенсивно распространялся особенно в социальных сетях и которому поверили многие люди, заключался в том, что вакцина против COVID-19 якобы содержит тяжелые металлы, которые создают магнитное поле в месте инъекции. В качестве аргументов представляют видео-«доказательства», в которых люди прикладывают монеты или магниты к коже и утверждают, что они прилипают из-за введенной в тело вакцины от COVID-19. Это абсолютная ложь, говорят ученые. Все четыре вакцины против коронавируса, одобренные для использования Европейским агентством по лекарственным средствам, не содержат металлов, а проверить это можно по списку компонентов вакцины. Миф опровергают и местные специалисты в области медицины и физики.

Врач Анжела Параскив, заведующая кафедрой эпидемиологии Государственного университета медицины и фармации им. Николае Тестемицану и председатель Специализированной комиссии по эпидемиологии Министерства здравоохранения, допускает, что монеты могут прилипать к коже, но по совсем иной причине: «Причина, по которой монеты, телефон или другие предметы, содержащие металл, прилипают к телу, это количество себума (себум – слой кожного сала), выделяемого нашим телом при потоотделении, из-за которого предметы и прилипают. Эти предметы прилипают к обеим рукам, независимо от того, в каком месте была введена вакцина, и независимо от того, вакцинировался человек или нет».

Дионисий Идричан, инженер лиценциат в области биомедицинской инженерии, исключает возможность введения в организм тяжелых металлов или чипов посредством вакцинации. «Все химические элементы, которые вводятся в организм, попадают в кровоток и не остаются в месте введения вакцины. Поэтому ни один металлический предмет не может прилипать к плечу. Людям следует задать себе вопрос: если вакцины содержали бы металлическое вещество, то под кожу нужно было бы ввести довольно большой кусок металла для того, чтобы магниты прилипали к телу так, как показывают в этих видеоклипах», – говорит Дионисий Идричан.

Люди верят псевдоэкспертам из социальных сетей из-за страха или других эмоций

Почему некоторые люди верят в спекуляции и практически игнорируют то, что говорит наука? Штефан Попов, врач-психотерапевт и основатель кишиневского Центра научных исследований в области психологии, утверждает, что это объясняется несколькими причинами. Одна из них – страх: «В контексте пандемии, наука дает информацию, которую многие люди не хотят слышать из боязни, сознательных или неосознанных страхов. Таким образом, для того, чтобы «защититься» от информации, которую не понимают или которую боятся, они ее отрицают или ищут псевдоэкспертов, которые подтверждают их собственное мнение. Например, страх перед вирусом может заставить людей отрицать его существование, а чтобы можно было продолжать свою жизнь в спокойствии и безопасности, они ищут всевозможные «аргументы». Также, страх перед вакциной заставляет их верить любым нелепицам, будто бы вакцина магнеризирована или изменяет ДНК, или каким-то другим ложным утверждениям».

Психотерапевт утверждает также, что люди склонны верить ложным новостям из-за эмоций: «Не следует игнорировать и то, что ложные новости носят сенсационный характер, а сенсационность порождает больше эмоций. Ложная информация о том, что вакцина магнетизирована вызывает больше эмоций, чем достоверная информация о том, что вакцина содержит антиген, так как рядовой человек не очень или ничего не понимает из этого утверждения, оно не вызывает у него никаких эмоций».

Мы уповаем на божественную силу и не защищаемся. Почему некоторые водители перед тем, как отправиться в путь, крестятся, а не проверяют шины?

По мнению Штефана Попова, веру людей в теории заговора можно объяснить и склонностью к мистицизму: «К сожалению, наше общество предпочитает скорее мистическое, духовное мышление, когда, к примеру, водитель перед тем как отправиться в путь, предпочитает скорее перекреститься, чем проверить шины. Или, в контексте пандемии, кто-то предпочитает скорее уповать на божественную силу, чем носить маску или вакцинироваться».

Марианна ЖАКОТ, Stopfals.md