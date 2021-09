Soroceanca Irina Kupko a lansat primul ei clip / VIDEO

Irina Kupko: A fost odată ca niciodată o căzătură. Serios, așa a început, cu căzătura mea în studio de pe un scaun stricat, când am făcut prima oară cunoștință cu Luca și am scris piesa. Atunci m-am gândit: ‘Dacă eu am căzut, măcar piesa să ajungă sus. Băieții deja aveau strofa și am continuat să compunem împreună. Ne-am conectat la același film și fiecare și-a transpus trăirile pe note și în versuri.