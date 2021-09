Altă victimă din Soroca a escrocilor prin intermediul Facebook-ului

Nu a trecut mult timp după întâmplarea Claudei Ivanov, soroceanca despre care v-am relatat săptămâna trecută că a căzut în plasa escrocilor de pe rețelele de socializare, și iată că mai bate alarma încă o victimă. Este vorba despre soroceanca Elena Alexei, pagina de Facebook a căreia a fost spartă acum câteva zile, după ce a recepționat un mesaj chiar de la Claudia Ivanov.

Iată câteva screen-uri făcute de prietenii Elenei Alexei, în care infractorul le cere datele bancare și își permite să-i înjure.

“Am primit mesaj din numele doamnei Claudia că este înscrisă la o joacă pe platforma Facebook și are nevoie să primească un bonus, pentru asta este nevoie de trimiterea unui cod care să îmi vină mie prin mesaj, zice Elena Alexei. Eu fiind neatentă i-am trimis codul doamnei, după care am plecat acasă și nu am mai intrat toată ziua pe Messenger. Presupun că atunci contul meu a și fost blocat. La scurt timp, au început să mă sune la telefon prietenii, rudele să mă întrebe dacă cunosc că li se cere numărul la card de pe pagina mea. Atunci mi-am dat seama că a fost spart și contul meu. M-am simțit goală la mijloc de drum, pe messenger aveam multe fotografii și mesaje la care țineam necondiționat. Am apelat la fetele mele să facă postări, și să mă menționeze ca lumea să cunoască că nu sunt eu ci șarlatanii. După mi-am deschis un cont nou și deja o să mă găsească oamenii dragi acolo”.

Între timp poliția atenționează cetățenii să fie atenți și să nu dea date despre cardurile bancare, parole și coduri persoanelor care le scriu pe rețelele de socializare în numele prietenilor.

Pentru orice transferuri de bani de pe cardul D-voastră bancar, persoana care efectuează transferul are nevoie doar de numărul cardului! Dacă vi se cere codul PIN al cardului, număr de card, datele personale (IDNP) şi parolele recepționate prin SMS, trebuie să vă alarmați și să cunoașteți că aceștia sunt infractori! Fiți vigilenți și protejați-vă banii și datele personale!“

Amintim că în ultimul timp tot mai mulți cetățeni, cad în plasa escrocilor, care folosindu-se de spargerea unor conturi pe rețelele de socializare, le scot banii de pe cardurile bancare. Printre aceștia este și soroceanca, Claudia Ivanov, contul de Facebook al căreia a fost spart de persoane necunoscute. Escrocii scriau prietenilor femeii de pe rețelele de socializare, să le dea datele la card pentru un transfer de bani. O cunoscută a sunat-o pe soroceancă și i-a spus de mesajul primit.

Cu puțin timp înainte și Claudia Ivanov, căzuse în plasa unor astfel de escroci, după ce a primit un mesaj de la o persoană pe care o cunoaște în viața reală, dar a cărei cont de Facebook a fost folosit de anonimi.

Valeria Prisacari