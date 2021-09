Lașitatea și fățărnicia costă scump sau când celebritatea ți se urcă în cap

TABLETA DE VINERI. Sincer vorbind, societatea moldovenească niciodată nu a dus lipsă de evenimente și acțiuni care au ținut cap de afiș și care au dat lumii teme pentru discuții. Este de-ajuns să amintesc despre Pădurea Domnească, condamnarea lui Vlad Filat, furtul miliardului sau „emigrarea” recentă a câtorva persoane căutate, cică, de instituțiile de drept ca să-mi dați dreptate. Dat fiind faptul că astfel de „bombe mediatice” au proprietatea de a se „învechi/rugini” și de a nu mai fi de actualitate (vorba ceea, câinii latră — caravana trece), există persoane și fenomene care ne țin treji și nu ne lasă să ni se mai odihnească limbile. În ultimele zile, bunăoară, pe mine personal m-au captat două teme: prima — declarația/mărturisirea scandaloasă a ziaristei Natalia Morari și înrăutățirea galopantă a situației epidemice din Republica Moldova. Or, chiar dacă aceste două teme sunt de „calibru diferit” și sunt diferite ca importanță socială, nu este cazul să le trecem (să le trec) cu vederea.

Referitor la „cazul Natalia Morari” este foarte greu să faci o deosebire distinctă dintre personal și public, fiindcă, pe de o parte, nu este treaba noastră, a societății, să condamnăm pe cineva pe motiv că nu s-a culcat și nu a născut de la cine trebuie, iar pe de altă parte, este obiectivă și naturală această spălare de rufe în public, deoarece Natalia Morari nu este o oarecare, dar un idol pe care ni l-am făcut noi înșine, cum s-ar zice, de bună voie și nesiliți de nimeni. Drept consecință, și dezamăgirea a fost incomensurabil mai mare decât în cazul, să zicem, altor ziariste care au avut relații amoroase cu politicieni/oameni de afaceri poate și mai importanți decât în acest caz. De altfel, eu niciodată nu am considerat-o (am și martori) pe Natalia Morari un fel de wunderkind al ziaristicii moldovenești și nu am leșinat, vine vorba, când am auzit că vine la Soroca să citească ziariștilor provinciali lecții despre… falsuri și fake news-uri. Ba mai mult, eu am ignorat premeditat acea „descălecare istorică a Natașei la Soroca”, pe motiv că aceasta deja „murise” pentru mine, din punct de vedere profesional, când se lăudase în public că o bătrânică de prin Hâncești, dacă nu greșesc, a întâlnit-o pe stradă și i-a dat câțiva lei din pensia ei mizeră, bani care i-au ajuns „cac raz” (pentru buzoieni — ”tocmai pentru”) a-și procura fixator de păr (!!!). Dându-mi seama că jurnaliști de un astfel de „calibru” ca Natalia Morari nu se cumpără la mărunțișuri, am catalogat gestul ca pe un munte de ipocrizie și cinism și am luat decizia definitivă — pun cruce pe ea și punctum!

Sincer vorbind, nu doar din solidaritate profesională regret că sub loviturile oamenilor supărați a nimerit întreg colectivul acestei televiziuni, dar… la fel de sincer nu cred în lacrimile vărsate de colegele Nataliei. Cică, nu au știut despre relațiile colegei și că mărturisirea ei a fost o bombă și pentru ele. Hai, să fim serioși, într-un colectiv unde la conducere sunt doar femei este greu să ascunzi secretele și zic aceasta nu că aș avea ceva cu reprezentantele sexului frumos, dar fiindcă așa este firea lor — de a ști cât mai multe și de a nu ține limba după dinți. Au fost colegele Nataliei Morari altfel și au mers împotriva naturii? — dați-mi voie să nu fiu de acord cu o astfel de metamorfoză… Or, lașitatea și fățărnicia costă scump și va trebui să treacă ceva timp până când opinia publică se va axa pe alte teme. Apropo, se fac auzite zvonuri precum că vin vremuri grele și pentru o altă televiziune, la fel de iubită și la fel de populară printre moldoveni.

Cât ține de situația pandemică, aceasta este „în pas cu toată lumea”, dar nu și fără un „colorit moldovenesc”, care ne duce uneori până la grotesc. Să zicem, chiar zilele acestea președinta Maia Sandu declara, la un post de televiziune, că nu este bine când ziariștii sperie lumea cu titluri bombastice gen „Au decedat șase persoane vaccinate” și sunt perfect de acord cu această abordare. Sunt și eu de părerea că în astfel de situații nu trebuie să ne panicăm și să-i panicăm și pe alții, ba dimpotrivă, misiunea ziariștilor este de a face din țânțar armăsar atunci când medicina noastră obține succese în lupta cu virusul. A tiraja astfel de știri apocaliptice nu va mări, cu siguranță, fluxul de cetățeni spre punctele de vaccinare, ba dimpotrivă — la ce să ne mai vaccinăm, dacă mor și cei care s-au imunizat? Pe de altă parte, cum putem cataloga prestația premierului Natalia Gavriliță, de altfel, la același post de televiziune, care fâlfâia recent un grafic elaborat de Organizația Mondială a Sănătății, conform căruia în RM, chipurile, în septembrie-octombrie vom avea și 3000 de persoane infectate zilnic. Consideră cineva consolidatoare astfel de ieșiri?

În fine, atât am avut să vă spun astăzi, iar dacă nu sunteți de aceeași părere, mă rog de mă iertați.