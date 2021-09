Atenție, motor! Un serial de ficțiune vine cu o poveste misterioasă din Soroca, cum arată în film primarul municipiului? / VIDEO

La 160 kilometri de Soroca, se „coace” un film serial care va aduce pe ecranele televizoarelor o poveste misterioasă și o aventură de dragoste. Acțiunea are loc la Soroca, deși majoritatea secvențelor sunt filmate la Chișinău, inclusiv pe străduțele care seamănă cu cele din municipiul nostru. Și totuși unele imagini de ambianță sunt filmate în Soroca, iar printre actori sunt și soroceni.

„Inelul de foc”, căci așa se numește filmul, unește trecutul și prezentul, poveștile și legendele din străbuni cu fenomenele comune din prezent, iar scenele comice își fac loc alături de cele dramatice. Telespectatorii se vor bucura de o călătorie în timp la curtea unui boier de viță nobilă, dar vor trage cu ochiul și prin biroul primarului de Soroca, jucat de actorul Ion Mocanu.

„Bunica mea e din raionul Soroca, spune Adriana Vasilcov, co-regizoarea filmului și unul dintre scenariști. Într-o scenă, chiar am inclus și satul de baștină în care am copilărit. Eu cred că această energie mi-a format în totalitate personalitatea. Cumva intuitiv am ales acest oraș, chiar în momentul când mă aflam la examene, la Kiev, și pregăteam sinopsisul pentru a doua etapă a concursului de scenarii. Eu ador acest oraș. Am impresia că nu noi l-am ales, ci el ne-a ales pe noi. Sper ca cel mai frumos oraș de pe Nistru să ne poarte noroc”.

Eroii serialului ”Inelul de Foc” sunt din secolul XIX. Rămași fără tată, copiii din familia Creangă mai au o singură șansă de a scăpa de foamete – să fie ajutați de fratele mai mare, Ștefan. Mama îi propune să se însoare cu fiica boierului. Flăcăul alege însă o altă cale, una care îl aduce în zilele noastre, descrie serialul postul Jurnal TV.

Regia filmului este semnată de Sergiu Pascaru și Adriana Vasilcov, la scenariu au muncit Dumitru Roman, Tatiana Pascaru și Adriana Vasilcov. Distribuția este una pe cinste, iar printre actori sunt și soroceni: Ion Liulica, Olga Roman, Ion Mocanu, Vlad Ropot, Diana Dicuseara, Lilia Bejan, Angela Ciobanu, Iurie Botnaru, ș.a.

„Nostalgia de Soroca o am mereu și mi-i dor tot timpul de acest oraș scump al meu, zice actrița Angela Ciobanu. Deși am filmat la Chișinău, am avut o experiență foarte frumoasă cu echipa lui Sergiu Pascaru. Toți lucrează foarte bine și profesionist. A fost foarte interesant, mai ales că este vorba și de un alt veac, pe care noi îl cunoaștem doar din cărți”.

Filmul ”Inelul de Foc” are zece episoade și va fi difuzat la Jurnal TV din 25 septembrie. Serialul este realizat de ”Pascaru Production”, cu sprijinul IREX în Moldova și al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în cadrul proiectului „Diversificarea Contentului de Divertisment”.