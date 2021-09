Forțarea notei, când este vorba de testarea bilunară a pedagogilor, ar putea avea efect invers

Situația creată în jurul obligativității testării bilunare a pedagogilor este cea mai mediatizată și cea mai dureroasă temă care se discută astăzi în societate și care ar putea avea efect invers. Or, deja se vorbește despre unele acțiuni de protest, la care ar putea recurge pedagogii. Pentru a afla informații, la temă, din prima sursă, ne-am adresat domnului Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei:

– Despre acțiuni de protest este prematur să vorbim , dar nu sunt excluse și astfel de măsuri și acestea sunt posibile, dacă nu se va ține cont de doleanțele noastre și se vor încălca legile naționale și internaționale. De altfel, recent (sâmbătă, 4 septembrie – red.) am avut o ședință de lucru cu doamna Ala Nemerenco, Ministra Sănătății, în cadrul căreia am abordat unele probleme ce țin de începerea noului an școlar, de asigurarea securității în școli și grădinițe atât pentru angajați, cât și pentru elevi. Am menționat că problemele de sănătate publică și de gestionare a crizei pandemice sunt foarte importante pentru întreaga societate, și că pedagogii apreciază la justa valoare efortul sistemului de sănătate pentru a salva vieți. La rândul ei, doamna ministru a reiterat că, decizia adoptată la 23 august (despre testarea pedagogilor) a fost impusă de situație motivul fiind statistica alarmantă de cazuri noi de COVID – 19 înregistrate zilnic si prognoza foarte nefavorabilă pentru lunile septembrie-octombrie… Or, noi, pedagogii și sindicatele pe care le reprezint înțelegem perfect situația și întreprindem măsuri pentru ca procesul de imunizare să decurgă normal, dar nu ne putem permite, în cadrul acestui proces, ca să fie încălcate legile naționale și internaționale. În această ordine de idei, regret faptul că unii colegi din instituțiile de învățământ s-au grăbit să îndeplinească recomandările (dar nu obligativitatea!) CNESP, refuzându-le unor persoane nevaccinate accesul în instituții, deși există, din câte știu, un termen de grație, până la 1 octombrie. Pe de altă parte, situația cu imunizarea în instituțiile de învățământ nu este așa de gravă cum o desenează unii – bunăoară, la data de 1 septembrie, în peste 450 de școli din republică cota de vaccinare era de sută la sută, iar astăzi această cifră este și mai mare. Ca să nu zic că, forțarea notei, în situația noastră, ar putea avea efecte inverse. Când zic „situația noastră” am în vedere și faptul că avem circa 1500 de pedagogi pensionari, care ar putea pleca din sistem, iar în locul lor nu există altcineva.

Apropo, la ședința de lucru despre care vorbeam mai sus, doamna Nemerenco și-a exprimat tot respectul și recunoștința sa pentru munca nobilă a pedagogilor întru educația unei generații care să clădească un viitor sigur acestei țări, lucru pentru care i-am mulțumit.

Și încă ceva. Astăzi noi activăm în condițiile când numărul de infectări a crescut, dar CNESP nu a anunțat Starea de Urgență și, implicit, trebuie să acționăm în consecință. Dacă, Doamne ferește, situația se înrăutățește și se anunță Starea de Urgență atunci și noi vom lua măsurile care se vor impune.

Consemnare, Victor COBĂSNEANU