Portret de bibliotecar: Eugenia Railean

 VENIȚI DIN PROFESIA DE… bibliotecar, profesie mult râvnită, visată, adorată. E profesia în care mă regăsesc, mă simt împlinită, mă simt în siguranță, în care am investit sens și calitate.

 AȘTEPTĂRILE CE LE-AȚI AVUT ÎN STARTUL PROFESIONAL… Un ocean de romantică. Romantică ce deja dădea fisuri în fața obligațiilor de bibliograf la Secția agricolă a BNRM unde am fost repartizată. Lumea artistică a Angelicăi de Sance, Jofrei de Peyrac, Jane Eyre, Natashei Rostova, Scarlett O’Hara, Pierr Bezuhov, Consuelo, la care am clădit pe parcursul studiilor, bătea în retragere în fața fișelor de catalog, indicilor bibliografici cu conținut agricol. Dar oricum, fiind o fire romantică, în tot ce am întreprins pe parcursul profesional am inclus și câte o doză de romantism.

 FAPTE/ACTIVITĂȚI PRIN CARE AȚI REUȘIT SĂ DEMONSTRAȚI POTENȚIALUL INFORMATIV AL BIBLIOTECII PE CARE O REPREZENTAȚI… Fapte și activități? Le-aș atribui mai mult la eforturi. Eforturi zilnice supra atribuții, supra program de lucru: 2009 — conceperea/implementarea Proiectului „Reorganizarea Sălii de lectură în Sală multimedia cu suportul financiar al Ambasadei Norvegiei la București și Consiliul Raional Soroca”; 2013 — conceperea/realizarea Proiectului „Ludoteca — Țara fanteziilor” la Biblioteca pentru copii „Steliana Grama”; 2012 — 2018 — coordonator al Proiectului Novateca, perioadă în care împreună cu doamna Gaja Viorica, mai apoi s-a alăturat și doamna Tamara Coşciug, am muncit la modernizarea BM „M. Sadoveanu”, mai apoi și celor din raionul Soroca, la modernizarea competențelor/abilităților profesionale a angajaților acestora; 2009 — prezent — inițiere/realizarea proiectelor „Soroceni de dincolo de Soroca”, 2013 — prezent — „Permanențe sorocene în cultură”, 2014 — prezent — „Oamenii Neamului”, 2016 — prezent — „Ziua primarului la bibliotecă”; 2019 — 2020 — antrenare împreună cu alte 5 biblioteci din țară în proiectul „Conexiuni multiculturale — societate unită” și tot așa până am întrecut cu mult cifra de 20.

 MOMENTUL DE VÂRF CE V-A RĂSPLĂTIT AȘTEPTĂRILE PROFESIONALE/UMANE… Ca unitate de măsură/de apreciere a tot ce am făcut mi-au servit reacțiile bunilor noștri beneficiari. În anii ’90 lucram ca șefă a Bibliotecii pentru copii Cosăuți. Realizam o activitate de comemorare a Marelui Eminescu. Pe atunci puține adevăruri se comunicau despre poet. Pentru program am cules materiale din fondurile Bibliotecii Naționale. În plin mers al spectacolului, întâmplător, mi-am aruncat privirea în sală. Chiar în primul rând am observat-o pe profesoara de matematică, regretata Maria Isaevna Ceban, care privea scena printre lacrimi. Copiii interpretau „Vezi rândunelele se duc”. Așa și i-au curs lacrimile până la sfârșitul activității. Sau alt moment: la una dintre întâlnirile cu sorocenii scriitorul Aurelian Silvestru s-a exprimat în fața beneficiarilor: „Am luat cu mine la activitate toți trei vicedirectori ai liceului să vadă pe viu ce întâlniri se organizează la Soroca”… Sau alt exemplu: în plin spectacol, domnul Grigore Bucătaru m-a întrebat: „De unde îi găsiți?” Se referea la calitatea persoanelor invitate. Chiar pe stradă mă opreau cu întrebarea „Demultișor nu ați invitat pe nimeni. S-a întâmplat ceva?”. Am punctat unele momente de răsplată sentimentală, nu de portofoliu.

 ECOU MEDIATIC CE V-A APRECIAT CEL MAI REUȘIT… Toate aprecierile bucură. Ca atare munceam în favoarea instituției pe care o reprezentam. Dar când apreciază aceste eforturi posturile de televiziune, ziarele, te simți mai încrezut, mai pe drumul cel drept.

 VĂ SIMȚIȚI O NOROCOASĂ ÎN PROFESIE?… Personal pun semnul egalității între noroc și muncă. Am muncit mult pentru a fi norocoasă.

 TRĂIRI PERSONALE EXPRIMATE ÎN PROGRAMELE COMUNITARE… Faptul subaprecierii profesiei de bibliotecar, a considerării acesteia o profesie leneșă, care nu necesită competențe, indiferența pentru frumosul autohton, pentru cei care creează frumosul m-au determinat să inițiez/realizez, de rând cu proiectele deja enumerate, și altele: „Ora bibliotecarului”, „Și eu sunt comunitatea”, ”Cariera ta începe aici”, „Biblioteca n-are vacanță”, „Biblioteca mă reprezintă”, „Târgul lui Guguță”, concursul de povești „Unde era tatăl iezilor din povestea „Capra cu trei iezi” și „Povești despre biblioteci” și încă, și încă.

 EFORTURI DE PROMOVARE A INSTITUȚIEI… Implicări directe în activități extrabibliotecare, interviuri la posturi de televiziune, radio, presă națională/ locală/ profesională (peste 42 de informații în presă), elaborare de postere, ghiduri, tutoriale, regulamente. Mult de spus versus spațiu ziaristic mic.

 NOTE CU CARE VĂ APRECIAZĂ APL/COMUNITATEA… Diplome de gratitudine internaționale (România), naționale (Ministerul Culturii al RM, BNRM, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură), locale (Consiliul Raional Soroca, Secția Cultură și Turism Soroca, Primăria orașului, Colegiul de Arte „N. Botgros”), implicare în comisii, invitații de a participa la evenimente, interviuri, zâmbete, propuneri de a elabora informații cu referire la oameni/fapte.

 MESAJ PENTRU CITITORII ÎNCEPĂTORI — COPIII… Mesaj pentru părinți: „Copiii la vârsta lor fragedă nu conștientizează rolul lecturii în devenirea lor; fiți exemplu pentru copiii dumneavoastră, lecturați împreună, discutați despre cărți/personaje, mergeți împreună la bibliotecă, la librărie”. Copii, o să deveniți CINEVA în viață numai prin lectură. Cărarea spre biblioteca din preajmă să rămână întotdeauna bătătorită.

Eugenia RAILEAN, ex-directoarea Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu”