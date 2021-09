Iarba minune: BAMBUSUL (P.)

Bambusul este o parte integrantă a culturii Indiei de secole. Guvernul, condus de prim-ministrul Narendra Modi, lucrează în direcția consolidării poziției Indiei pe piața mondială a bambusului prin implementarea de scheme care nu numai că sunt în favoarea cultivatorilor, ci oferă și un avânt meșteșugarilor și antreprenorilor pentru a-și expune arta pe piețele urbane interne și internaționale

Bambusul, denumit adesea „aurul verde”, este parte integrantă din cultura și patrimoniul Indiei. Potrivit vechii tradiții indiene, bambusul este asociat cu viața de zi cu zi a unei persoane – de la naștere până la moarte. Se spune că în perioada vedică, după naștere, cordonul ombilical era tăiat cu un cuțit din bambus, datorită proprietăților antibacteriene ale plantei. În rândul hindușilor, ultimele rituri ale unei persoane se desfășoară în mod tradițional pe un catafalc (platformă) cu stâlpi din bambus. Nu doar atât – de la a fi utilizată ca ingredient alimentar până la a fi necesară în construcții – această plantă-minune este parte integrantă din stilul de viață de la țară chiar și astăzi.

Întrebuințările acestei plante versatile includ fabricarea tradițională de jucării, tokri (coșuri) și khatiya (paturi), dar și crearea unor obiecte de uz modern, precum periuțe de dinți, pixuri, tastaturi, organizatoare de birou, paie și chiar ceasuri și difuzoare! Recunoscând versatilitatea acestei plante și importanța acesteia pentru creșterea economiei rurale, guvernul indian a luat mai multe măsuri pentru a-i promova cultivarea. În discursul său Mann ki Baat (Vorbe din suflet) din iulie 2020, prim-ministrul Indiei Narendra Modi a subliniat beneficiile produselor din bambus create în statele nord-estice Assam, Tripura și Manipur, lăudându-i pe artizani. Produsele din bambus contribuie nu numai la economia indiană, ci și la dezvoltarea programelor prim-ministrului „Făcut în India” „Aatmanirbhar Bharat Abhiyan” (Campania India Independentă), prin agricultura autonomă.

Premierul indian Narendra Modi (al doilea din dreapta) interacționează cu antreprenorii de bambus la o expoziție desfășurată în 2018, la New Delhi, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului (5 iunie). Ediția din 2018 a evenimentului, cu tema ‘Combatarea poluării cu plastic’, a fost găzduită de India

Marea hotărâre

Unul dintre cei mai mari pași pe care guvernul, condus de prim-ministrul Modi, i-a făcut spre beneficiul cultivatorilor de bambus a fost modificarea Legii silvice, din 1927, care identifica bambusul drept un copac. După amendament, bambusul este acum recunoscut ca un tip de iarbă. Această rectificare, făcută în 2016, a eliminat mai multe restricții și confuzii care împiedicau comerțul și transportul de bambus. Această decizie binevenită permite acum cultivatorilor de bambus să își transporte produsele oriunde în țară, fără a fi nevoie să obțină un permis. Acest lucru a adus beneficii și mai multor producători autohtoni și a contribuit, în general, și la economia țării. În India, fabricarea de zmee este o afacere care generează venituri mari (aproximativ miliarde de rupii). Cu legea precedentă în vigoare, bambusul, care este folosit pentru a face cadrul zmeului, nu putea fi transportat din alte orașe și trebuia importat din China. Declararea bambusului un tip de iarbă nu numai că a redus importul, ci a adăugat și valoare producției.

Bambusul este, de asemenea, utilizat în artele spectacolului din India. Aici, un grup de artiști populari din Nagaland susțin un dans cu bambus

La nivel mondial, dimensiunea pieței de bambus a fost evaluată la 68,8 miliarde USD în 2018 și se așteaptă să crească la un CAGR de 5% între 2019 și 2025. Investițiile în creștere s-au axat pe dezvoltarea infrastructurii, creșterea utilizării resurselor durabile de construcție / construcție. Creșterea conștientizării consumatorilor cu privire la utilizările și beneficiile bambusului este de așteptat să conducă creșterea pieței în perioada prognozată.

Guvernul a lansat Misiunea Națională pentru Bambus (MNB, restructurată) în 2018-2019 pentru dezvoltarea holistică a sectorului. Misiunea este pusă în aplicare într-un model „hub-spoke" (model radial), cu scopul principal de a conecta fermierii și de a crește aprovizionarea cu materii prime adecvate pentru industria internă. Misiunea a adoptat diverse scheme pentru a promova industria produselor din bambus. Aceasta are în vedere promovarea creșterii holistice a sectorului bambusului prin adoptarea unei strategii diferențiate la nivel regional, crescând suprafața cultivată de bambus și puterea de marketing a industriei. În cadrul misiunii, au fost luate măsuri pentru creșterea disponibilității materialului săditor de calitate prin sprijinirea înființării de noi pepiniere și consolidarea celor existente. Pentru a aborda integrarea viitoare, Misiunea lucrează pentru a consolida comercializarea produselor din bambus, în special a obiectelor artizanale. MNB restructurat a fost lansat cu o investiție de 1.290 milioane de rupii pentru a promova industria. Împreună cu acestea se numără programe de consolidare a capacităților și de formare pentru a spori abilitățile artizanilor de a fabrica produse cu valoare adăugată care pot intra atât pe piața urbană indiană, cât și pe cea globală.

În majoritatea târgurilor indiene, o priveliște obișnuită este reprezentată de meșteșugarii care creează și vând obiecte frumoase. Aici, meșterii realizează obiecte de utilitate și depozitare din bambus la un târg din Kolkata

Ajutorul fermierilor independenți

Viziunea premierului Modi este de a dubla veniturile fermierilor până în 2020 și aici bambusul poate ajuta în mod semnificativ. Chiar și cu proiectul de lege The Farmer Produce Trade and Trade (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 și Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Assurance Price and Farm Services Bill, 2020 – care garantează că fermierii obțin prețuri mai bune pentru produsele lor fără a fi supuși la reglementarea mandisurilor sau a piețelor agricole – fermierii care cultivă bambus vor obține un avantaj suplimentar, fără eforturi mari. O plantație de bambus nu necesită o suprafață substanțială și poate fi cultivată de-a lungul graniței unei ferme și chiar a unei curți. Costul întreținerii este, de asemenea, minim, deoarece nu are nevoie de pesticide sau de o alimentare continuă cu apă. Există familii lângă Pune care cultivă plantații de bambus în jurul casei lor, unde fiecare plantație generează aproximativ 200 de poli, anual. Fiecare stâlp este apoi vândut la 400 INR. De fapt, la 27 iunie 2019, guvernul Maharashtra a aprobat Schema Atal Bamboo Samriddhi, care prevedea furnizarea de puieți de bambus de cultură tisulară către 750 de fermieri (aproximativ) din fiecare district al statului la ratele subvenționate. Guvernul de stat propusese, de asemenea, 25 de milioane INR pentru același lucru.

Recent, ministrul Uniunii pentru Agricultură și Asistența Fermierilor, Narendra Singh Tomar, a lansat 22 de clustere de bambus în nouă state și a declarat că țara se pregătește acum să crească exporturile de produse din bambus. Clusterele de bambus vor fi înființate în Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Odisha, Assam, Nagaland, Tripura, Uttarakhand și Karnataka. Cu ocazia evenimentului, ministrul a cerut statelor să ducă mai departe obiectivele BNM. „Sprijinul acordat de [NBD] meșterilor locali prin intermediul speciilor de bambus cultivate local va actualiza și obiectivul „Vocal for Local”, a spus el, adăugând că acest lucru va contribui la creșterea veniturilor fermierilor și la reducerea dependenței de importul de materii prime materiale. Având în vedere bogăția bambusului în India și o industrie în creștere, țara ar trebui să urmărească să se stabilească pe piețele globale atât pentru produse de inginerie, cât și pentru produse artizanale, a adăugat el.

În octombrie 2020, a fost lansat un forum independent cu scopul de a da un impuls sectorului bambusului prin promovarea antreprenoriatului, cercetării și comerțului cu produse din bambus de înaltă calitate într-o manieră durabilă. Creat de fostul ministru al Uniunii, Suresh Prabhu, India Bamboo Forum își propune să reunească un grup voluntar de 55 de lideri din sectorul bambusului. Fostul ministru a spus că în India, industria bambusului are potențialul de a avea un impact pozitiv asupra a 4 milioane de mici fermieri și a aproximativ 1,5 milioane de micro antreprenori asociați cu aceasta în următorii cinci ani. Guvernul Indiei a luat mai mulți pași majori pentru dezvoltarea sectorului bambusului, cu scopul de a aborda diverse probleme precum mijloacele de trai durabile, atenuarea schimbărilor climatice și degradarea terenurilor. Cu impulsul și sprijinul oferit de guvern către promovarea holistică a bambusului, cultivarea și producția acestuia și munca depusă de antreprenorii privați, India este pe cale să își consolideze poziția pe piața mondială a bambusului și, de asemenea, să devină mai curată și națiune mai verde.

YOGESH SHINDE este un antreprenor agricol care lucrează pentru popularizarea bambusului și a produselor variate care pot fi făcute cu iarba minunată. El este fondatorul Bamboo India, o întreprindere care nu numai că produce produse din bambus durabile, dar angajează și fermieri din satele Velhe, Bhor, Panshet și Mulshi, toate adiacente Pune.

Ediția 05, 2020

Yogesh Shinde | AUTOR