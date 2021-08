Ghenadie Donos: Suntem în pericol să lăsăm sistemul de educație fără o bună parte din angajați

Guvernul a decis că profesorii nevaccinați anti-COVID vor trebui să se testeze ca să poată merge la serviciu, iar testele și le vor plăti din buzunarul propriu. Măsura, care pare să facă parte din efortul mai larg de a convinge moldovenii să se vaccineze, nu a fost pe placul tuturor. Am stat de vorbă despre reacțiile cadrelor didactice cu Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei

Ghenadie Donos: „Noi suntem pentru procesul de imunizare, dar să fie în condiții echitabile și normale, adică există o categorie de persoane care manifestă reacții adverse la vaccinare, au anumite contraindicații, nu le permite sănătatea, medicul și pentru ei această sintagmă „din cont propriu, din bani proprii” este un abuz, inclusiv această încercare de a lega imunizarea de dreptul la muncă, dreptul la sănătate, dreptul la viață… Noi suntem categoric pentru un proces benevol, adică la 70 la sută din cadrele didactice din municipiul Chișinău, din câte eu sunt informat, deja s-au imunizat și bănuiesc eu că până la 1 septembrie procesul va continua. Dacă se pun toți într-o oală și se cere 100%, ceea ce este ireal, pentru că normal că sunt oameni care nu vor accepta, chiar și din motive poate religioase, dacă doriți, nu știu din care motive. Repet, noi suntem conștienți și înțelegem că imunizarea este un proces necesar pentru a ieși din criza pandemică, dar să declari că din cont propriu vei achita testul atunci când plătești 9% de asigurare medicală lunar din salariu, cred că este o nedreptate.”

Europa Liberă: Credeți că ar reacționa altfel dascălii, dacă statul și-ar asuma să achite pentru testare?

Ghenadie Donos: „Eu am înțeles că da, adică toți sunt înțelegători și înțelegem intențiile bune, dar aceste fraze, cum ar fi „din cont propriu pentru lumea care nu vrea” te cam pun pe jar și, desigur, ar putea să provoace tensiuni sociale, însă noi am dori să mergem la dialog, să rezolvăm întrebările pe calea dialogului social, nu prin acțiuni de stradă sau alt gen de acțiuni, dar lumea deja… Noi avem o legătură foarte bună cu teritoriile și vă spun că aseară până la ora 1-2 de noapte tot am fost atacat și această hârtie de turnesol care este sindicatul indică acum la o furtună sau începutul unei furtuni. Noi, desigur, ne-am dori ca dialogul să aibă loc și să fim auziți, dar vă spun că nu am văzut niciun mesaj de susținere a propunerilor respective, dar numai mesaje care ne îndeamnă să apărăm drepturile salariaților. Și asemenea mesaje sunt foarte multe.”

Europa Liberă: Totuși, dle Donos, rata de vaccinare în unele instituții este mai scăzută. În municipiul Chișinău față de țară este la un nivel mai înalt, dar în țară sunt instituții în care rata de imunizare e sub 50 la sută?

Ghenadie Donos: „De acord, așa e.”

Europa Liberă: Și ce soluții vedeți în această situație, pentru că învățatului la distanță i se opun dascălii?

Ghenadie Donos: „Da, adică este o contradicție. Pe de o parte, normal că lumea dorește ca să fie instruirea cu prezența fizică în sălile de clasă, dar este vorba de metoda convingerii, de a explica și prin exemplul propriu să îndemnăm colegii să nu se opună acestui proces de imunizare. Dacă e vorba de majoritatea pedagogilor, este una din cele mai conștiente pături care înțelege foarte bine ce trebuie de făcut, dar această încercare de a obliga și mai ales cu amenințările că „dacă nu ai vaccin, nu treci controlul medical, nu ești admis la serviciu”, fără ca să te clarifici dacă are omul respectiv posibilitatea să facă vaccinul sau nu, iată asta este o problemă. Și eu cred că cele 70% care spuneau că trebuie să fie atinse pentru a avea o imunitate colectivă, ele către 1 septembrie să sperăm că vor fi atinse, dar cifra de 95 la sută care a fost enunțată ieri, aici eu nu cred că s-ar putea realiza această cifră, pentru că este o țintă irealizabilă.”

Europa Liberă: Experții în sănătate atrag atenția că dascălii și alți angajați din sectorul public interacționează zilnic cu zeci de persoane, de asta vaccinarea ar trebui să fie obligatorie.

Ghenadie Donos: „Suntem într-o situație de relații conform legii și, conform legii, avem și reacția Avocatului poporului, care spune că obligativitatea nu este recomandată ș.a.m.d. și sunt gata foarte mulți colegi, apropo, să depună cereri de demisie. Deci avem pericolul de a lăsa sistemul fără o bună parte de angajați. Eu sper că nu va fi așa, sper că vom găsi soluția corespunzătoare. Este mai lesne de găsit un compromis, decât să pedalăm pe 95 la sută, să cerem obligatoriu, să mergem la diferite tertipuri, amenințări și la obligativitatea ca cel care nu se vaccinează să plătească din buzunar testarea. Sunt situații când colegii refuză categoric să accepte asemenea abordări.”

Europa Liberă: Sunt soluții pe care le avansează dascălii care au asemenea opinii?

Ghenadie Donos: „Prima soluție ar fi – și dascălii au această capacitate – de a convinge, de a explica. Și noi suntem gata să oferim ale noastre platforme de comunicare. Cred că la capitolul dialog social, la capitolul dialog și găsirea soluțiilor, iată, aici noi am putea, împreună cu liderii sindicali din republică, împreună cu colegii din administrația instituțiilor, să încercăm să căutăm soluții. Eu știu foarte bine că directorii deja de mult și-au pus în scop ca să poată oferi și ca să poată raporta pregătirea instituțiilor către anul de învățământ.”

Europa Liberă: Admiteți că v-ați putea confrunta și cu critici din partea părinților care pot să facă referință la studii care arată că varianta Delta este mult mai contagioasă, că afectează și copiii, și tinerii?

Ghenadie Donos: „Nu numai părinții, dar și mulți pedagogi consideră că și ei, fiind vaccinați, au riscul, dacă nu este procentul respectiv, de a se îmbolnăvi repetat. Apropo, aici avem și noi o sugestie: dacă se va demonstra că cei vaccinați au recăpătat această boală fiind la locul de muncă, iată ar trebui să fie reabilitată poziția cu ajutorul cela de 16 mii de lei pentru cei care s-au infectat la locul de muncă. Vom fi adepții ideii că toate cheltuielile legate de securitatea aceasta a locului de muncă nu pot fi puse pe seama lucrătorilor, dar trebuie să fie asigurate din buget. Și noi vom susține acele idei care se reflectă și în Codul Muncii, și în convențiile internaționale, la care facem parte și, respectiv, Declarația Universală a Drepturilor Omului. Vedeți că politicienilor le place să discute în termeni politici, medicilor – în termeni de sănătate, noi, sindicaliștii, am dori să fim auziți în termeni de drepturi și de lezare de drepturi, dreptul la comunicare, la libera circulație, la sănătate ș.a.m.d. Uitați-vă câte drepturi se încalcă nu numai în Republica Moldova, dar în toată lumea în legătură cu această pandemie.”

Europa Liberă: Dreptul la educație de calitate al copiilor…

Ghenadie Donos: „…este prioritar, desigur, inclusiv în condiții sigure, sunt de acord. Sunt mai multe riscuri. Primul risc este, repet, să rămânem fără personalul didactic care, din principiu sau din anumite motive, nu va dori să se imunizeze și un alt risc mare este ca să nu trezim anumite revolte legate de obligativitatea aceasta a vaccinării și obligativitatea de a achita testul. Iată aici trebuie să găsim punctele de tangență și să nu recurgem la aceste presiuni administrative, pentru că se încalcă dreptul la muncă în primul rând…”

Europa Liberă: Și sunteți totuși încrezător că spre 1 septembrie statisticile vor crește, având în vedere imunizarea?

Ghenadie Donos: „Eu sper că lumea înțelege bine care este posibilitatea ieșirii din această criză și, mai ales, condiția pentru a avea ore în sălile de clasă, că imunizarea este chezășia acestui fapt. Dacă vom fi imunizați în masă și va fi o imunitate colectivă și Republica Moldova va fi și ea în rând cu țările care înțeleg acest lucru și acceptă măsurile propuse de specialiști, dar, repet, fără fanatism și fără obligativitate, iată atunci s-ar putea acel mijloc de aur să-l găsim.”