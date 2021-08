Iurie TĂNASE, vicepreședintele raionului Soroca: „Dumnezeu ne-a dat o roadă pe potriva muncii și așteptărilor noastre”

După o muncă de zori și până în noapte în sudoarea frunții și cu ajutorul Celui de Sus, am făcut bilanțul recoltării cerealelor de grupa întâi. După un an (2020) când ne-am confruntat cu secetă fără precedent, Dumnezeu a avut grijă și ne-a dat un an bun cu o roadă pe potriva muncii depuse și așteptărilor noastre… Îmi este cunoscută munca agricultorilor nu din auzite sau din mass-media și știu cu cunoștință de cauză câtă muncă se depune, câte nopți nedormite a avut fiecare dintre agricultori până s-a ajuns aici. Știm și suntem conștienți de faptul că rezultatele obținute vă aparțin în totalitate și că noi, cei de la cârma raionului, avem un rol foarte secundar în acest proces, dar ne-am străduit și ne vom strădui atunci când apare o problemă ce ține de noi să fie rezolvată fără întârziere și calitativ.

Din vizitele pe care le-am avut în majoritatea gospodăriilor din raion am constatat că toți colegii mei au făcut față cerințelor dumneavoastră și sunt receptivi la doleanțele pe care le aveți și care apar pe parcursul activității. Vreau să vă asigur și pe această cale că așa va fi și de aici încolo, deși totdeauna există loc pentru și mai bine! Conducerea raionului, Direcția Agricultură și Alimentație, pe lângă atribuțiile prevăzute de legislație, în mare parte cu caracter de recomandare mai are o obligațiune, căreia, posibil, se acordă mai puțină atenție, de a propune și implementa politici publice pentru ușurarea activității dumneavoastră cu scop de a schimba lucrurile în bine și poate chiar paradigma existentă!

Țin să vă informez că, începând cu 1 septembrie, toți angajații Direcției Agricultură (după ce au identificat toți agricultorii care activează în domeniu, indiferent de suprafața prelucrată și forma de organizare juridică) vor avea obligațiunea de a vă acorda suport, consultații, atenție în scrierea și câștigarea proiectelor în agricultură cu scop de a atrage cât mai multe surse financiare și investiții în agricultura raionului. Ne propunem să venim noi la dumneavoastră, și nu invers, cum a fost până acum. În acest sens, toți dintre ei, cu excepția șefei, vor avea întăriți după ei agenți concreți și dumneavoastră veți ști fiecare cu cine urmează să conlucrați în acest sens. Colaboratorii direcției agricole vor fi cei care vor căuta și vor studia portofoliile cu proiecte și vi le vor propune domniilor voastre. Eu le spuneam colegilor că dacă noi am reuși în cele 67 de localități să câștigăm câte un proiect pe an, asta ar însemna un salt economic enorm în economia raionului. De aici încolo, această obligațiune va fi criteriul de bază al determinării gradului de performanță al angajaților noștri. Astfel de politici publice vor dinamiza activitatea agricolă, vor da un nou impuls în dezvoltarea noastră, dar despre asta și alte idei cu altă ocazie și mai detaliat.

Stimați colegi agricultori! Vă aduc la cunoștință cu bucurie și satisfacție că anul curent avem o roadă record la toate capitolele, așadar: la grâu — 5 tone la hectar în mediu, pe raion s-au recoltat per total 61.181 tone: pentru comparație — 4,64 tone mediu pe republică și 4,86 tone partea de nord; orz de toamnă — 4,3 tone la hectar, recoltate în total: 5265 tone: 4,19 tone mediu pe republică și 4,17 tone partea de nord; orz de primăvară — 3,5 tone pe hectar, recoltate total — 1094 tone: pentru comparație 3,49 pe republică și 3,69 partea de nord; mazăre — 2,8 tone/hectar recoltată, în total 1321 tone: pentru comparație 2,71 tone la hectar pe republică și 2,71 tone/hectar partea de nord, rapiță — 3,0 tone/hectar recoltată — 5739 tone. Pe republică media — 2,73 tone la hectar, 2,94 t/hectar pe partea de nord… Noi ne mai deosebim prin faptul că am avut însămânțate 80 ha de in — este vorba de SC ”AMG-KERNEL’’ de pe care s-au obținut — 1,5 t/h — 120 tone recoltate în total.

Cum bine ați văzut, dumneavoastră ați depășit pe toate pozițiile media pe partea de nord și pe republică în ansamblu. Roada este record în comparație nu numai cu anul trecut, dar și în comparație cu ultimii 5 ani. Felicitări și plecăciuni până la pământ atât dumneavoastră, celor prezenți, cât și celor care nu sunt de față, pentru munca depusă. Sănătate multă, noroc, fericire, bucurii de la cei dragi dumneavoastră, succese frumoase în continuare, bani în pungă ca să ajungă! La mulți ani și aveți grijă de dumneavoastră!