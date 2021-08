Tată pe messenger. Cum să păstrați relația cu copiii la distanță

„Când Elena mi-a spus că se întoarce acasă, am fost foarte de acord” cu ea, spune Mișa. „Am luat împreună decizia ca Elena și fetițele să stea pe o perioadă mai lungă de timp în Moldova. Cum cresc copiii acasă, nu cresc nicăieri. Aici, în Irlanda, stăteau mai mult în casă, se plimbau ele pe afară, se mai jucau cu alți copii, dar nu ca acasă. Acasă sunt bunicii, mănâncă fructe și legume, aleargă prin casă și pe afară, se joacă cu mâța și cu câinele”. Mișa este convins că în Moldova fetele lui o să fie și mai sănătoase. „Aici cum bătea oleacă vântul, îndată tușeau sau răceau. Noi dacă am fost crescuți la țară, am fost crescuți altfel, mult mai sănătoși. Și mâncarea acasă e mult mai bună. Aici mâncarea nu are gustul natural ca mâncarea de acasă”.

Totuși, în momentul când și-a văzut soția urcând treptele trapei de avion, nu și-a putut stăpâni emoțiile. „Cât erau aici, vorbeam liniștit despre ziua plecării. Totul era parcă ok, dar când am ajuns în ultima secundă și am înțeles: «uite, gata, se duc,» parcă am simțit ceva în piept”, își amintește Mișa. Casa din Irlanda îl aștepta liniștită și tăcută, cu jucăriile fetelor rămase prin cameră. Le-a simțit lipsa imediat și spune că de atunci zilele lui au decurs monton și previzibil. „Vii acasă și nu te așteaptă nimeni. Nimeni nu-ți mai râde, nimeni nu-ți mai bate la ușă când te vede. E o stare neobișnuită. Cum lași patul așa îl găsești, cum lași lucrurile așa le găsești. Și e liniște”, spune Mișa.