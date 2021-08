Are și apa festivalul ei. La Dărcăuți.

O zicală ucraineană spune că „…fără apă: nici încolo, nici încoace”. Lucru perfect adevărat pentru toată lumea care astăzi se confruntă cu grave probleme la capitolul „aprovizionarea cu apă potabilă”. Mai puțin, însă, această lipsă îi vizează pe locuitorii comunei Dărcăuți, care de acum înainte vor avea acces la apă de cea mai înaltă calitate or, duminică, 15 august a avut loc ultima activitate din cadrul proiectului „Cetățeni activi pentru apă potabilă din grupul Vest a raionului Soroca”.

Este vorba de un proiect coordonat de Svetlana Scripnic și implementat în comuna Dărcăuți, în cadrul unul Program cu genericul „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Altfel, partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API) și Asociația Obștească INFO DAVA din Soroca… La evenimentul de finalizare a primei etape a proiectului au participat deputatul Parlamentului Republicii Moldova Ion Babici, reprezentantul Asociației Obștești ProCoRe Victor Rotăraș, președinta Asociației Obștești „Pro-Comunitate Băhrinești” Feodosia Bunescu, primarii – Grigore Pleșca (Visoca), Ghenadie Pereteatcu (Baxani) Avorniciței (Bădiceni), Iurie Marian (Rudi) și câteva zeci de localnici. Cu părere de rău, au fost lipsă autoritățile raionale, deși Consiliul raional Soroca și-a adus aportul la implementarea acestui proiect, dar…să considerăm că această lipsă este motivată – pandemia, bat-o vina…

Oleg ROZIMOVSCHI: Un an de muncă asiduă s-a încununat cu această frumoasă sărbătoare care am întitulat-o „Festivalul apei” și pe care ne-o dorim tradițională la Dărcăuți. Consider că implementarea acestui proiect este un succes comun a donatorilor, Consiliului raional, colegilor și partenerilor de pretutindeni și, nu în ultimul rând, cetățenilor comunei noastre care au pus umărul pentru ca această sărbătoare să aibă loc. Mulțumesc tuturor pentru implicare, mulțumesc părintelui Serghie Ungureanu, mulțumesc copiilor din sat pentru implicare și pentru faptul să au dat culoare evenimentului

Ion BABICI: Sunt bucuros că particip la un astfel de eveniment și vreau să felicit toți locuitorii comunei cu ocazia implementării cu succes a primei etape a proiectului. Îndeosebi vreau să felicit dărcăuțenii pentru faptul că au un astfel de primar cu inițiativă și ambițios în realizarea proiectelor menite să îmbunătățească calitatea vieții oamenilor. Îmi doresc mult ca exemplul Dumneavoastră să fie molipsitor și pentru alte localități. Astăzi ați obținut primul succes, dar ar fi bine să urmeze și altele – construcția apeductului, sistemului de canalizare și stației de iepurare.

Victor ROTĂRAȘ: Îmi face o mare plăcere să participa la acest eveniment, care nu este altceva decât o încununare a muncii depuse pe parcursul unui an. Deopotrivă felicit locuitorii comunei, pe domnul primar pentru insistență și implicare, partenerii locali și internaționali pentru efortul depus. Vreau să accentuez faptul că acest proiect face parte dintr-o suită de proiecte în sumă totală de circa 750.000 de euro, care sunt implementate de instituția pe care o reprezint, în nordul Republicii Moldova. Vă urez pentru viitor noi succese întru prosperarea comunei Dumneavoastră.

Feodosia BUNESCU: Sunt bucuroasă mereu să particip la astfel de evenimente, la care ne aducem și noi aportul și care sunt menite să schimbe calitatea vieții cetățenilor. Sper foarte mult ca ceea ce am făcut împreună aici, la Dărcăuți, să fie un exemplu și pentru alții. Vreau să zic că am avut o colaborare foarte bună cu domnul primar Oleg Rozimovschi și cu echipa de implementare a proiectului. Altfel, vreau să accentuez faptul că proiectul „Cetățeni activi pentru apă potabilă din grupul Vest a raionului Soroca” este cu numărul 100 în portofoliul nostru.

Grigore PLEȘCA: Primăria Visoca la fel este beneficiară a acestui proiect extrem de util pentru comunitățile noastre. Astăzi mă bucur pentru colegul Oleg Rozimovschi, pentru acei care au participat la implementarea proiectului, pentru locuitorii comunei Dărcăuți și-i felicit cu marea izbândă. Or, apa potabilă este necesară ca aerul, mai cu seamă în condițiile de secetă care bântuie în ultima vreme. Vreau să mai zic că astăzi am venit la Dărcăuți nu singur, dar cu ansamblul folcloric „Visocencele”, care au întregit atmosfera de sărbătoare.

Svetlana BRAȘOVEAN, locuitoare a satului Dărcăuți: Pentru comuna noastră este o sărbătoare foarte importantă, fiindcă apa potabilă nu mei este o problemă pentru noi. Personal am fântână, dar nivelul apei scade în fiecare an, iar o „sursă alternativă” nu este în plus niciodată. Mulțumesc autorităților de la primăriei, celor care au implementat proiectului, Uniunii Europene, părții germane care au transformat un vis frumos în realitate.

Marin VÂNOAGĂ, locuitor al satului Dărcăuți: Pentru familia mea astăzi este un eveniment de o importanță foarte mare, fiindcă apa potabilă de calitate ne va rezolva mai multe probleme. Odată cu darea în exploatare a Turnului de apă vom avea cu o problemă mai puțin. Până acum eram nevoiți să aducem apă de la mare depărtare, în bidoane de 40 litri. De altfel, avem în sat și fântâni, dar nivelul apei în ele scade constant și riscam să rămânem fără apă. Mulțumim domnului primar și tuturor celor care au participat la implementarea acestui proiect…

Evenimentul a fost întregit de evoluția picilor de la Grădinița de copii „Ghiocel” colectivelor artistice, iar Turnul de apă a fost sfințit de preotul paroh Serghei Ungureanu din localitate.

Victor COBĂSNEANU