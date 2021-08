Tatăl modern

Proiect: TAȚII

Tudor Ceban a devenit tată la 29 de ani. Acum, la 35, are doi băieți și multe cunoștințe despre cum să crești și educi copiii pentru ca aceștia să devină niște adulți fericiți. Cu soția sa sunt împreună de 12 ani. De 6 ani sunt cununați religios. „Nu suntem căsătoriți oficial și nici nuntă nu am făcut”. Ambii sunt liber profesioniști, lucrează de acasă. „Eu lucrez în domeniul IT, soția e manageră de proiecte în domenii foarte variate. Dacă trebuie de dus ceva la final, ea este experta.”

Încă înainte de prima sarcină, Tudor cu soția sa mergeau la cursuri prenatale pentru a se pregăti cum se cuvine de noul rol. „Cu fiecare seminar, deveneam tot mai fascinat de lucrurile pe care le aflam, de faptul că erau prea puțini bărbați prezenți în sală și că se pierde așa bunătate de informație.” Apoi au urmat cursuri postnatale, despre asistarea la naștere, alăptare, etc. „Treptat, am început a citi și cărți, urmăream bloguri și canale de YouTube.”

Blogul

Tot în acea perioadă, Tudor a înțeles că își dorește să împărtășească informația pe care a adunat-o și cu alți părinți. „Am simțit că e momentul să lansez un blog – Tăticul Modern, în care să scriu despre experiența mea de proaspăt tătic și să promovez intens implicarea taților în creșterea și educarea copiilor.”

Blogul a fost lansat în 2015. Acesta a pornit cu un material despre cum a copt pentru prima dată pâine. „Am fost la un masterclass care m-a inspirat foarte mult. Am tot copt pâine câțiva ani, până când a apărut și în comerț. Apoi mi-am încheiat cariera de brutar.” Informațiile pe care le împărtășește pe blog sunt culese de pe la cursurile la care a mers împreună cu soția înainte de a concepe primul copil, „ca să știm ce ne așteaptă”. Pe blogul său și mai ales pe pagina sa de Instagram, Tudor postează destul de des informații despre experiența lui, exemplele de comunicare și relație cu copiii, dar și diferite sfaturi de creștere a copiilor. Acestea îi aduc un feedback pozitiv, 90% din acesta venind de la mămici. “ÎMI DORESC SĂ AM MAI MULȚI TĂTICI PRINTRE URMĂRITORI, ÎNSĂ ÎNȚELEG CĂ PÂNĂ LA UJRMĂ MĂMICILE TRANSMIT MESAJUL MAI DEPARTE. DECI, PRACTIC, AJUNG ȘI LA BĂRBAȚI… Dar sunt și tătici care-i scriu frecvent lui Tudor, povestindu-i experiențele sau îngrijorările lor. Totuși, aceștia preferă să-i scrie în privat și mai puțin prin comentarii publice. „Atâta timp cât mesajul meu ajunge la ei, e super ok. Oricum, din 2015 și până în prezent, lucrurile au evoluat. Văd tot mai mulți tătici la terenul de joacă, la plimbare cu căruciorul sau cu bebelușii în sling și asta mă bucură enorm.”

Prietenii care au copii sunt și ei foarte implicați în creșterea și educarea lor, „nu datorită mie, ci a faptului că ei au ales să se implice. Probabil, ne înconjurăm de oameni cu care rezonăm.”

Modelul masculin

Fiecare părinte are rolul său de neînlocuit într-o familie, consideră Tudor. Iar dacă unul dintre părinți lipsește, copilul va prelua modelul feminin sau masculin din altă parte, de la o altă persoană din cercul său. „Mi-am dorit ca modelul masculin din viața lor să fiu eu. Și lucrez intens cu mine, evoluez, învăț, ca să fiu un exemplu din ce în ce mai bun pentru ei. Gândul că într-o zi vor ajunge tătici implicați ca și mine mă face extrem de fericit”, mărturisește Tudor.

De ceva timp, Tudor a observat că cei doi copii ai lor deja își conturează caracterele. Fiecare dintre ei își dezvoltă trăsături de personalitate. „Cel mai mare, Cristi, are o poftă de cunoaștere a lumii pe care noi, maturii, uneori nici n-o prea înțelegem. E o fire artistică, pasionat de frumos, muzică, dans. Este foarte empatic și dornic de comunicare. Mezinul, Alex, e foarte independent, relaxat și plin de dragoste pentru tot. Foarte des exclamă «Uaaau!» – practic, la orice. De asemenea, e foarte atașat de fratele său și cred că e şi foarte fericit că are un frate mai mare.”

Activitatea sa îi permite să îmbine munca și creșterea copiilor, fără a se influența negativ una pe alta. Când apar urgențe, Tudor și soția se ajută reciproc. „Dacă am vreo ședință, soția stă cu copiii și îmi asigură concentrarea de care am nevoie, iar când ea are ceva urgent, eu mă ocup de ei. Când e nevoie să mergem la matinee sau la medic, ne luăm liber și recuperăm ulterior, serile, nopțile, weekend-urile, pentru că prioritate au copiii. Prioritate are familia.”

În spatele unui tată implicat, este o mamă care-și încarcă bateriile

Cea mai bună metodă de a normaliza o asemenea relație a taților cu copiii este forța exemplului. Cu cât mai mulți tătici se vor implica, adaugă Tudor, cu cât mai mulți vor fi vizibili pe rețele, în presă, dar și în stradă, cu atât mai mulți tați implicați vor apărea. „Avantaje implicării taților sunt foarte multe și nu doar pentru copii, începând cu conexiunea tată – copil și terminând cu faptul că în spatele unui tată implicat, este o mamă care-și încarcă bateriile. Iar dacă mama e fericită, atunci toată familia este fericită”, spune el. “ÎN AFARĂ DE NAȘTERE ȘI ALĂPTARE, TOT CE POATE FACE O FEMEIA, POATE FACE ȘI UN BĂRBAT”. Familia în care creștem și cea pe care o creăm mereu are legături. Tudor a fost crescut mai mult de femei, printre femei. Asta l-a determinat să fie mai empatic și mai sensibil la nevoile celor din jur. Și pentru că în copilărie i-a lipsit prezența unei figuri masculine, acum compensează asta cu copiii lui”, explică dânsul.

„Dacă în copilărie părinții tăi nu te lăsau să te tăvălești pe jos pentru că-ți murdăreai hainele și strigau la tine sau te pedepseau pentru asta, cel mai probabil vei reacționa și tu la fel, când copilul tău se va tăvăli pe jos. Pentru că ai crescut cu acel model de parenting și efectiv, nu știi cum altfel să reacționezi. Partea bună e că poți învăța. Mergi la ateliere, citești cărți, urmezi cursuri on-line și-ți modelezi un alt stil de educare. Astfel, le oferi copiilor tăi copilăria pe care tu ți-ai dorit-o dintotdeauna.”

“PRIETENIILE VIN ȘI PLEACĂ, FAMILIA E CEA CARE NEREU LÂNGĂ TINE”. Importanța familiei i-a fost fixată tot de părinți. „Ei m-au învățat că familia e pe primul loc. Că suntem o echipă, ne ajutăm, ne susținem și ne ascultăm reciproc. De sărbători ne adunăm la părinți, indiferent unde suntem și ce planuri avem, întâi de toate mergem la ei.”

Text de Eugenia WETZ. Sursă foto: Tudor Ceban, instagram.com/taticul_modern/