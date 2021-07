Alexandru Solovei: primul sorocean-campion mondial la un sport olimpic!

Ai noștri ca brazii

Anul 2021 s-a dovedit a fi unul cu adevărat istoric pentru luptătorul sorocean Alexandru Solovei. Născut la Vasilcău, discipol al Școlii sportive din municipiul Soroca și al Liceulul sportiv din Chișinău, iar în prezent discipol al Clubului Sportiv „Heracle”, Alex a devenit eroul ultimilor zile, după ce a câștigat titlul de campion continental, în Bulgaria, și titlul de campion mondial printre cadeți, la Budapesta. Și mai importantă este performanța lui dacă ținem cont de faptul că Alex este primul sorocean care a câștigat vreodată campionatul lumii la o probă olimpică. Este vorba de luptele greco-romane, care întotdeauna au fost populare în câmpia Sorocii și care au dat mai multe nume sonore la nivel republican și chiar european. Altfel, drumul spre victoria finală a fost foarte grea or, la campionatele mondiale nu există concurenți care „s-ar da bătuți cu una-cu două”. Cu toate acestea, calea până în marea finală a fost la discreția luptătorului nostru, dacă ținem cont de scorurile obținute: în optimile de finală Alex l-a învins, cu scorul de 4-0, pe estonianul Georg Kristerson, în sferturi – pe kazacul Islam Yevloyev (3-1), în semifinală pe bulgarul Dimitar Stoyanov Rachel (7-0) și în finală pe luptătorul din Iran Alireza Morad Abdevali (2-1).

În contextul acestui succes istoric, i-am solicitat proaspătului campion european și mondial un expres-interviu.

– Felicitări, Alex și spune și nouă cum te simți în pielea de campion?

– Adevăratele sentimente urmează încă să vină (la rece), iar acum, când încă mai rămân marcat de aceste competiții foarte importante pentru mine, simt o mare bucurie după o mare oboseală. Au fost câteva săptămâni „de foc”, dar toate eforturile depuse și sacrificiile au fost răsplătite pe măsură. Pe de altă parte, succesul meu îl împart, în egală măsură, și părinții, și antrenorii, care au fost mereu alături de mine.

– Apropo, dacă e să privim atent la scorurile înregistrate, până în finală nu ai prea avut probleme…

– Nimic mai fals or, la astfel de competiții nu pot fi adversari slabi. Dimpotrivă, la fel ca pentru mine și pentru toți participanții la europene și mondiale este nu doar onoare dar și o posibilitate de a demonstra că ai meritat să ajungi acolo, sus. Scorurile despre care spuneți sunt deseori amăgitoare și acei care practică acest sport o să-mi dea dreptate. În cazul meu, mai degrabă a fost o răsplată pentru munca depusă.

– Am privit cu atenție lupta finală cu sportivul din Iran și, nefiind specialist, nu am înțeles de ce la scorul de 1-1 victoria ți-a fost acordată ție.

– Răspunsul este simplu – în astfel de condiții câștigător este declarat sportivul care ultimul a efectuat un procedeu rezultativ.

– De altfel, cum a început calea ta spre luptele greco-romane?

– Sunt din satul Vasilcău, tatăl meu a practicat acest sport și la vârsta de 7 ani am pășit pragul Școlii sportive din Soroca. Primul meu antrenor, omul care a pus prima cărămidă la aceste titluri a fost domnul Serghei Tâmco, care și astăzi este alături de mine cu sufletul. Îi mulțumesc pentru toate și cu această ocazie. Ulterior, începând cu clasa a VIII am continuat la Liceul sportiv din capitală, antrenorii mei fiind Mihail Cucu și Roman Zgardan, iar meritul lor în aceste succese este unul incontestabil. Sunt mândru că am avut și am astfel de antrenori.

– Cunoști cumva ce remunerare te așteaptă după această performanță? Bunăoară, consătenii tăi sunt deciși să-ți acorde Titlul de Cetățean de Onoare al comunei Vasilcău.

– Din câte știu, la sfârșitul anului se vor face totalurile și atunci voi cunoaște și eu despre ce remunerare este vorba. Consătenilor mei le mulțumesc pentru înalta apreciere și vreau să știe toți că nu am uitat și nu o să uit niciodată de unde am pornit și unde-mi sunt rădăcinile.

– Ce urmează după această perioadă atât de agitate și atât de rezultativă, din punct de vedere sportiv?

– Urmează o lună de odihnă, după ce revin la antrenamente, iar următoarea competiție de anvergură vor și niște competiții la nivel de CSI, în luna septembrie.

– Alex, jocurile olimpice ar putea fi o nouă țintă pentru tine?

– Cum să nu, dar mai este de muncit până acolo. Nimic nu este imposibil, însă. Ceea ce am obținut până acum demonstrează că efortul, până la urmă, este răsplătit.

– Mulțumesc pentru interviu și noi succese pe viitor.

Tatiana și Veaceslav SOLOVEI, părinții lui Alexandru:

Sunt cea mai fericită mama! Sunt cel mai mândru tată! Suntem cei mai fericiți părinți! Ne bucurăm enorm de acest succes al lui Alexandru. Două zile am stat cu sufletele la gură, am privit campionatul mondial de la Budapesta live și suntem mândri că copilul nostru a făcut toată lumea fericită. Mereu am fost alături de băiatul nostru, l-am susținut în toate și, în adâncul sufletului, am crezut că va veni ziua când munca lui de ani de zile, începând de la 7 anișori, va fi răsplătită pe măsură. Știu că multe mame au rezerve atunci când copilul lor doresc să se ocupe cu astfel de discipline sportive, dar nu a fost și cazul meu. Probabil, un rol important l-a jucat și faptul că soțul meu a făcut lupte. Un cuvânt aparte de mulțumire merită antrenorii, care au pus umărul la performanțele obținute de Alexandru – domnii Serghei Tâmco, Roman Zgardan și Mihail Cucu. Mulțumim și tuturor celor care, pur și simplu, ne-au inundat cu felicitări urări de bine.

Mesajul președintelui Republicii Moldova, Maia SANDU: „O veste bună a venit de la Budapesta, unde se desfășoară Campionatul mondial de cadeți la lupte. Ieri seara, sportivul moldovean Alexandru Solovei a devenit campion mondial la lupte greco-romane (categoria 71 kg). Dragă Alexandru, felicitări și mult succes în continuare! Victoria ta este dovada faptului că munca se răsplătește. Exemplul tău va inspira alți tineri să se avânte în competiția sportivă și să ducă demni numele țării noastre în lume. Îți mulțumim pentru efort, perseverență și pentru bucuria de a fi mândri de Moldova”.

Serghei TÂMCO, primul antrenor al lui Alexandru: „După muncă și răsplată” – astfel ași zice eu despre acest success al lui Alex Solovei. S-a antrenat foarte mult, a crezut în succes și acesta nu s-a lăsat așteptat. Sunt mândru de faptul că i-am fost primul antrenor, că Alex este un exemplu pentru alții și că a făcut fericită întreaga republică. Acum sunt la Timișoara și am fost cu ochii pe campionatul de la Budapesta, pot zice că am fost cu trupul și cu sufletul acolo, pe saltea, alături de elevul meu. Pe de altă parte, îmi pare rău că la Soroca nu se acordă atenție deosebită sportului în general și luptelor, în special. Talente avem foarte multe, dar acestea trebuie nu doar încurajate, dar și susținute. Sper foarte mult că autoritățile vor aprecia la justa valoare acest succes și că în sălile de sport vor veni și mai mulți tineri.

Radu SOLOVEI, fratele lui Alexandru: Trăiesc acum o stare mai mult decât mândrie!!! Fratele meu, Solovei Alexandru, a adăugat în palmaresul său bogat titlul de Campion Mondial de lupte greco-romane pentru Cadeți, la categoria de greutate 71kg. Felicitări Republica Moldova! Felicitări Alex! Mulțumim mult doamnei președinte al RM, Maia Sandu, pentru susținerea tinerilor sportivi și pentru felicitările acordate la adresa fratelui meu!

FOTO: Facebook Alexandru Solovei