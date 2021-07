Portret de bibliotecar: LARISA PRISACARI

*VENIȚI DIN PROFESIA DE… bibliotecar, cel care transmite lumina spiritului său uman în toate mediile, activitatea căruia valorifică imaginea bibliotecii în societate. Suntem cei care știm să aprindem flacăra luminii și înțelepciunii în inimile și sufletele utilizatorului prin ceea ce avem la îndemână — Carte, Minte şi Suflet.

*AȘTEPTĂRILE CE LE-AȚI AVUT ÎN STARTUL PROFESIONAL… Mi-am dat seama că am o misiune nobilă, dar dificilă, pentru că trebuie să ajung la inima și sufletul fiecărui utilizator, motivându-l să aibă foame de carte. Am acceptat să merg în pas cu schimbarea, dar am rămas la capitolul clasic: inteligenței, omeniei și cumsecădeniei.

*FAPTE/ACTIVITĂȚI PRIN CARE AȚI REUȘIT SĂ DEMONSTRAȚI POTENȚIALUL INFORMATIV AL BIBLIOTECII PE CARE O REPREZENTAȚI… Se spune că omul sfințește locul și într-adevăr așa este. Am căutat cheia sufletului să pătrund în toate ungherele, scuturându-le praful indiferenței și al rutinei, descoperind aptitudini și interese, aplicând variate metode și activități captivante de suflet. E nevoie ca fiecare bibliotecar să opteze în primul rând pentru imaginea locului său de muncă, prefăcând astfel biblioteca în care activează într-un adevărat „cuib de înțelepciune”. Instituția s-a racordat an de an la complexitatea crescândă a mediului informațional, la necesitățile cetățenilor din aria de servire și la tradițiile de performanță din domeniul bibliotecar, astfel axându-se pe următorul segment de responsabilități: implementarea inovațiilor, extinderea ariei de informare a cetățenilor, crearea și fortificarea parteneriatelor, implicare în programe și proiecte naționale, inițierea serviciilor și petrecerea activităților, conlucrarea cu mass-media, elaborarea și implementarea mai multor programe pentru a răspunde la solicitările tot mai diverse ale beneficiarilor.

*MOMENTUL DE VÂRF CE V-A RĂSPLĂTIT AȘTEPTĂRILE PROFESIONALE/UMANE… Un bibliotecar care se respectă și care își respectă utilizatorii nu încetează să se formeze pe tot parcursul exercitării profesiei. Ameliorarea continuă a practicilor profesionale, exersarea reflexivității în raport cu acestea, învățarea permanentă sunt modurile prin care un bibliotecar își poate menține prospețimea în profesie și poate munci în spiritul vremurilor în care trăiește și mai ales a celor care vin. Am fost nespus de bucuroasă regăsindu-mă printre învingătorii concursurilor la care am participat „Istorii de succes” inițiat de programul Novateca, „Istoria satului meu”, „Cel mai bun eseu despre lectură” în cadrul programului LecturaCentral etc. Desigur, un moment de vârf consider vizita de studiu la cinci biblioteci din România în perioada 19-22.09.2017: Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” din Brăila, Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” din Buzău, Biblioteca comunală Ghersani, Biblioteca Judeţeană Focșani și la filiala pentru copii, Biblioteca comunală Boghești.

*ECOU MEDIATIC CE V-A APRECIAT CEL MAI REUȘIT… Am publicat articole în presa locală şi naţională, care reflectă activităţile culturale ale bibliotecii, astfel promovând imaginea şi prestigiul bibliotecii. Am o colaborare fructuoasă cu echipa „Ziarul Nostru”, „Observatorul de Nord” prin implicarea în unele proiecte, articole, întâlniri în teritoriu, „Realități Culturale”, „aMIC”, postul de televiziune „SOR — TV”. Pentru a ne onora obligaţiunile şi noi suntem mereu în căutare. Am actualizat cont pe Facebook, blog „Biblioeveniment”, Oficiul Împrumut la Domiciliu, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca, unde regulat plasez informaţii cu privire la tot ceea ce se petrece în bibliotecă, în comunitate şi nu numai.

*VĂ SIMȚIȚI O NOROCOASĂ ÎN PROFESIE?… Parcursul îndelungat al activității mele m-a convins că, întotdeauna, cariera mea profesională a fost modelată de mai mulți oameni cu care am interacționat. În acest sens, eu mă consider norocoasă, fiindcă am întâlnit persoane care au contribuit substanțial la creșterea mea profesională, m-au transformat, cred eu, într-un bibliotecar bun, cu o ținută morală, etică și profesională de înalt nivel. Cu certitudine, eu aș parcurge aceeași cale, și anume, cea de pe tărâmul luminii și a frumosului.

*TRĂIRI PERSONALE EXPRIMATE ÎN PROGRAMELE COMUNITARE… Resurse digitale, tutoriale, webinare pentru bibliotecari, împărtășiri de experiențe, sugestii, sfaturi — toate au fost binevenite și de un mare ajutor. Formările m-au intrigat, m-au făcut să fiu mai încrezută în propriile puteri, să fiu receptivă la nou și m-au ajutat să mă implic mai insistent în activitatea bibliotecii pe care o reprezint. Prin urmare eu, Bibliotecarul de azi, sunt cel care aleg să păstrez nealterată Dorința de Schimbare, să achiziționez Noul și să aspir, în continuare, spre Ideal. Pentru a intra în conexiune cu utilizatorul, trebuie să vorbim în limba lor, să gândim pe alocuri la fel. O relație bună între bibliotecar și utilizator implică: comunicare, empatie, afecțiune, deschidere, respect, corectitudine.

*EFORTURI DE PROMOVARE A INSTITUȚIEI… Biblioteca secolului XXI cere provocare, implicare, presupune viziune pentru comunicare, cooperare, gândire critică, creativitate. Grație echipamentului tehnologic, utilizatorii și membrii comunității beneficiază de diverse servicii moderne: acces gratuit la internet, instruiri IT, comunicări pe rețelele de socializare, servicii electronice etc. Noile tehnologii de informare și comunicare ne ușurează activitatea, oferindu-ne dimensiuni în spațiul virtual: grupuri de discuții, grupuri de lectură, instruiri, jocuri virtuale etc. Cel mai impresionant lucru este că datorită modernizării, prin dotarea cu calculatoare a bibliotecii, numărul vizitatorilor s-a majorat, biblioteca oferă diverse servicii distractive care atrag tot mai mulți vizitatori. Consider că verigile principale ale activității de bibliotecă sunt Motivația, Realizarea și Evaluarea.

*NOTE CU CARE VĂ APRECIAZĂ APL, COMUNITATEA… Imaginea bibliotecii câştigă din ceea ce face, ce promovează, ce este, din comportamentul comunitar şi profesional al slujitorului bibliotecii. Împărtășirea de idei și experiențe, comunicarea, derularea de proiecte reclamă abilități de cooperare și colaborare dintre bibliotecă, APL și comunitate.

*MESAJ PENTRU CITITORII ÎNCEPĂTORI — COPIII… Cartea este izvorul vieții, iar învățământul și cultura sunt ape din același izvor, potoliți-vă setea și veți putea trăi clipe de vis. Vă îndemn să fiți prieteni buni cu cartea până la adânci bătrâneți. Și totuși, Cartea rămâne a fi prietena de nedespărțit a omului, haideți să-i ștergem praful uitării și să ne aplecăm cu migală asupra ei. S-o începem chiar de azi, de acum.

Larisa Prisacari,

șef serviciu relații cu publicul Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca