Portret de bibliotecar – ANA PAVELIUC

*** VENIȚI DIN PROFESIA DE… O Bibliotecă este un paradis cu lumea pusă pe raft, spunea N. Dabija, iar un bibliotecar este într-o oarecare măsură un arhitect care construiește labirinte în interiorul cărora cititorul trebuie să-și croiască un drum, să se descopere pe sine însuși și să trăiască. Bibliotecarul este acea persoană care ajută utilizatorii/cititorii pentru a se dezvolta armonios. Am pășit în această lume exact de pe băncile universității, plină de entuziasm și energie, deși nu știam că există această meserie, am descoperit-o angajându-mă la biblioteca din sat. Credeam că este ușor să împarți cărți la cei care vin și atât, dar s-a dovedit că este o muncă interesantă și plăcută, cu multe obstacole și lucruri de învățat.

*** AȘTEPTĂRILE CE LE-AȚI AVUT ÎN STARTUL PROFESIONAL… Am avut așteptări mari: dezvoltare profesională și personală, aprecieri pentru munca depusă etc.

 FAPTE/ACTIVITĂȚI PRIN CARE AȚI REUȘIT SĂ DEMONSTRAȚI POTENȚIALUL INFORMATIV AL BIBLIOTECII PE CARE O PREZENTAȚI… Biblioteca a devenit un Centru Informațional datorită proiectului Novateca, care ne-a dotat cu calculatoare, astfel comunitatea având acces la informații și în prezent. În munca mea zilnică am reușit să organizez activități pentru dezvoltarea utilizatorilor, informarea corectă, instruiri, asistență. O altă preocupare a bibliotecii a fost și este promovarea lecturii prin achiziții de carte pentru adolescenți, copii, maturi, corespunzând nevoilor lor și servicii de leadership, cum ar fi „Lecturi online”, care contribuie la atragerea beneficiarilor la lectură, care se realizează prin filmulețe video online, având ca scop promovarea lecturii. Așteptările mele au fost satisfăcute atât pe plan profesional, cât și personal, am învățat lucrul în echipă, oportunități de dezvoltare și promovare, educație și formare în cadrul instituției, astfel contribuind la creșterea continuă a acesteia, încrederea în forțele proprii, abilități de comunicare, empatie.

*** VĂ SIMȚIȚI O NOROCOASĂ ÎN PROFESIE?… Mă simt împlinită în profesia pe care o practic, deoarece îmi place mult ceea ce fac, deoarece iubesc cartea și consider că o carte este temelia omului în viață.

*** TRĂIRI PROFESIONALE EXPRIMATE ÎN PROGRAMELE COMUNITARE… Unul din programele comunitare care a fost binevenit este Novateca, astfel biblioteca a devenit un Centru Informativ, dezvoltând servicii care corespund nevoilor comunității, mă bucură enorm faptul că localnicii au acces la informații eligibile, deși e o muncă intensă, dar pozitivă și rezultatele sunt bine meritate.

*** EFORTURI DE PROMOVARE A INSTITUȚIEI… Eforturile de promovare sunt implicarea în mai multe ateliere, programe, pe care le implementăm în instituție, astfel culegem roade frumoase în localitate.

***NOTE CU CARE VĂ APRECIAZĂ APL/COMUNITATEA… Comunitatea, cât și APL ne apreciază la înalta valoare prin munca depusă pentru o societate sănătoasă și informată.

***MESAJ PENTRU CITITORII ÎNCEPĂTORI — COPIII… Dragi copii, cartea este un castel al înțelepciunii, de aceea vă îndemn să absorbiți din nectarul ei pentru a crește inteligent și a vă îmbogăți cunoștințele, doar așa putem să fim oameni frumoși la chip și la suflet!!!

Ana Paveliuc, Biblioteca Publică Bădiceni