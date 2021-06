Portret de bibliotecar: STELA TOMA

PROIECTE:

Stela Toma, Biblioteca Publică Comunală Tătărăuca Veche

 VENIȚI DIN PROFESIA DE… Vin din profesia de bibliotecar de trei decenii…

 AȘTEPTĂRILE CE LE-AȚI AVUT ÎN STARTUL PROFESIONAL… Să însușesc această profesie frumoasă și pașnică a cunoașterii, a culturii, informației, a creativității, profesia valorilor, profesia intelighenției și a cărții.

 FAPTE/ACTIVITĂȚI PRIN CARE AȚI REUȘIT SĂ DEMONSTRAȚI POTENȚIALUL INFORMATIV AL BIBLIOTECII PE CARE O PREZENTAȚI… Am reușit într-un fel să demonstrez potențialul informativ al bibliotecii ce o reprezint prin inițiere de servicii, prin activități organizate de bibliotecă și împreună cu partenerii din comunitate, prin conlucrarea cu mass-media, prin intermediul materialelor promoționale și prin formele de comunicare cu membrii comunității, prin implicare în programe si proiecte naționale.

 MOMENTUL DE VÂRF CARE V-A RĂSPLĂTIT AȘTEPTĂRILE PROFESIONALE/UMANE… Atunci când am simțit că munca mea nu este în zadar, ea a fost apreciată de APL, iar biblioteca a fost scoasă din umbră etc…

 ECOUL MEDIATIC… La acest capitol nu am fost lăsată în umbră, pentru că am avut conlucrări reușite cu ziarul ”Observatorul de Nord”, ”Ziarul Nostru”, TVR Moldova, Radio Moldova Național, „Novateca mesaje”, Radio „Europa Liberă”. Dar totuși, cele mai multe aprecieri mi le-a oferit Ziarul ”Observatorul de Nord”, cu care ne leagă o conlucrare de ani de zile: proiecte, articole, sondaje, activități.

 VĂ SIMȚIȚI O NOROCOASĂ ÎN PROFESIE?… Sunt o norocoasă în profesie, chiar de la începuturi am avut parte de profesori cu un profesionalism excelent, cu capacități puternice, care mi-au fundamentat o bază profesională inteligentă, am avut parte și de oameni buni în preajmă, care m-au susținut în momentele grele.

 TRĂIRI PROFESIONALE EXPRIMATE ÎN PROGRAMELE COMUNITARE… În orice program, proiect, activitate mi-am dedicat în întregime conștiința, am muncit mult pentru a schimba imaginea bibliotecii în societate, dar lucrul nu se termina aici, este necesară o continuitate și iarăși căutări, muncă, instruiri ca să fim într-un pas cu timpul, cu tendințele moderne de astăzi.

 EFORTURI DE PROMOVARE A INSTITUȚIEI… Au fost legate de proiecte, servicii, activități în comunitate. Conlucrarea reușită cu mass-media locală și națională…

 NOTE CU CARE VĂ APRECIAZĂ APL/COMUNITATEA… Nota exactă cu care comunitatea și APL mi-ar aprecia activitatea nu pot s-o pronunț, fiindcă n-o cunosc, dar, la sigur, este o notă pozitivă, acest lucru îl confirmă și atenția APL din ultimii ani pentru instituție: prin achitarea cursurilor de instruire profesională, prin achizițiile de carte și procurarea celor necesare pentru activitate; prin condițiile oferite de lucru iarna, este cald, luminos. Din 1994 până în 2016 biblioteca a activat fără lumina electrică, în frig, fiindcă nu era încălzită în nici un fel, soba lipsea… Era un dezastru în condițiile de lucru, iar biblioteca se părea ca se sfârșește. Am trecut perioade nespus de grele, când nu se acorda atenție nici bibliotecii, nici cadrelor profesionale. Biblioteca și-a revenit din ”coma adâncă” datorita implicării în proiectul ”Novateca”. Am făcut totul ca biblioteca să adere la acest proiect grandios, este cel mai reușit proiect pe care l-am cunoscut vreodată. El a schimbat situația și viitorul bibliotecii, oferindu-i oportunitate de dezvoltare, de a deveni o instituție vie. Atunci am folosit șansa de a ieși din stagnare și umbră, n-am ezitat nici o clipă, m-am implicat serios, am bătut la ușa APL, la Consiliul local cu lămuriri, am mobilizat utilizatorii, cu petiție s-au prezentat în fața primarului și carul s-a urnit din loc. În procesul de amenajare și construcție am participat activ, din sursele personale am instalat gratiile la fereastră, pentru că timpul ne presa și era riscul să nu ne aprobe. Astăzi Biblioteca Publică Comunală este o instituție modernă, este deschisă pentru conlucrări, parteneriate, stă în serviciul comunității. Membrii comunitari se exprimă pozitiv la adresa bibliotecii și a personalului… N-am avut oarecare reproșuri sau obiecții.

 MESAJ PENTRU CITITORII ÎNCEPĂTORI — COPIII… Dragi copii, este o zicală ”Cine are carte, are parte”, iubiți cartea și nu o ignorați, citiți-o și cu timpul veți fi răsplătiți prin gândire ageră, vocabular bogat și frumos, memorie bună și cunoștințe, care vă vor duce spre succes. Memorizați: „Cunoașterea este putere!”.