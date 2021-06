Dieta lichidă: bei 3 sticle de vin și cazi pe scări

Un preot urca scările de la bloc. La etajul 1, miros de grătar, la 2 miros de chiftele.

− E vineri, băi, păcătoșilor! Arde-i, Doamne!

Mai urcă un etaj și ajunge acasă: ficăței la cuptor cu mămăligă…

− Am glumit, Doamne, iartă-i!

  

Soacra către ginere:

− Ai găsit Supramax articulații?

Ginerele:

− Nu mamă-soacră, ți-am luat Covid Forte.

  

Doi bețivi mai corpolenți stau de vorbă:

− Ieri seară am început dieta lichidă și am făcut și puțină mișcare.

− Adică?

− Am băut 3 sticle de vin și am căzut pe scări.

  

− Un whisky cu gheață vă rog!

− Dar sunteți la spital.

− Bine, atunci bagă-l în perfuzie!



  

La un interviu:

− Povestiți-ne mai multe detalii despre Dumneavoastră.

− Știți, nu prea aș dori să fac asta, pentru că îmi doresc mult acest job!…

  

Doi bețivi stau de vorbă:

− Medicul mi-a recomandat insistent sa încetez chefurile.

− Care medic?

− Cel care locuiește deasupra noastră!

  

− Cu ce va ocupați?

− Filtrez bere.

− Vai, ce frumos… Si cum se face?

− Cu rinichii!!!

  

Clientul:

– Ce fel de restaurant e ăsta? Ciorbă nu mai este, felul doi nu mai este, desert nu mai este… aduceţi-mi haina, vă rog!

Chelnerul:

– Este un restaurant cu specific românesc: nici haina nu mai este!

  

Clientul la restaurant:

− Iepurele din care e friptura mea e proaspăt?

− Desigur, tocmai sugrumat!

− Cum așa?

− Pentru că a mâncat canarul bucătarului-șef…

  

Ospătar, ciorba asta se presupune c-ar trebui să conțină și pește, din moment ce-i ziceți „pescărească”!

− Sigur, șefu… Și tochitura moldovinească ar trebui să conțină moldoveni tocați… sau cum?

  

La restaurant, un chelner care mergea crăcănat este întrebat de un client mai milos:

− Mă iertați, aveți hemoroizi?

− O clipă, să întreb la bucătărie!