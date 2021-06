Ansamblul vocal „DIVINITATE” din Soroca a câștigat Premiul Mare la Festivalul-concurs național de muzică sacră „Cu noi este Dumnezeu” / VIDEO

Vești bune de la Chișinău, unde de această dată a avut loc ediția a XXIV-a a Festivalului-concurs național de muzică sacră „Cu noi este Dumnezeu”, care până în acest an se desfășura la Soroca. Deși concursul a migrat spre capitală, devenind republican, Premiul-Mare s-a întors… acasă.

La ediția din acest an, care a avut loc online din cauza pandemiei, Ansamblul vocal „DIVINITATE” din municipiul Soroca (conducător artistic Ion Rotari, dirijor Tamara Coșciug) a fost distins cu Premiul Mare. Ansamblul a fost ales ca cel mai bun din cele 28 de colective participante din întreaga republică, printre care coruri mixte, coruri pe voci egale și ansambluri vocale. Membrii ansamblului vocal „DIVINITATE” au impresionat juriul, așa că merită a fi cunoscuți – Rotari Ion, Coșciug Tamara, Babin Teodora, Samarin Alexandra, Teleatnic Corina, Scaian Cristina, Malai Cristina, Bazic Inga, Bazic Svetlana, Gorun Ion, Vorona Denis, Avramioti Olga, Ursachi Cristina, Prodan Adrian, Zabolotnîi Ruslan, Spinei Iulian, Rotari Mihail, Sulima Vasile, Iscra Iuliana și Rudei Tatiana.

Tamara Coșciug:

Eu vreau să remarc meritele conducătorului ansamblului, Ion Rotari. Noi ne-am deprins să remarcăm oamenii care au experiență mare, care au făcut ceva în viața lor, au lucrat în domeniul culturii zeci de ani. Dar de ce să nu apreciem oamenii tineri care tot au merite și domnul Ion Rotari are multe aranjamente pentru colectivul nostru care astăzi se cântă și în România, și în Italia, în Canada. Le-am auzit la unele festivaluri frumoase. Mai este ceva, oamenii se simt bine în colectiv. El este calm și ține echilibrul, eu, poate, undeva sunt mai impulsivă. Avem o atmosferă frumoasă și ceea ce facem nu se naște într-o zi sau două, ci facem multe repetiții. Succesul vine, de fapt, prin muncă.

“Bănuiesc care a fost cumva secretul nostru că am meritat Premiul Mare, ne-a spus Tamara Coșciug, dirijoarea ansamblului. În primul rând, este vorba de piesa domnului Ion Rotari, care a făcut aranjamentul pentru cor. “Ridica-voi ochii” a fost cântată de foarte multe colective din Republica Moldova chiar în cadrul acestui Festival. Noi i-am dat o formă, am găsit o modalitate ca să cântăm fără acompaniament și undeva asta este fața noastră, a colectivului. Tot timpul ne străduim să ieșim cu piesele noastre, pregătite de noi. Ne-am îngrijit și de aspect, am reușit să coasem fustele. Am filmat în biserica “Sf. Dumitru” din Soroca, s-a auzit foarte bine fiecare voce, acolo acustica este foarte bună. Colectivul întreg s-a străduit, toți au avut o mare responsabilitate.”

Și cum lucrurile bune nu vin singure, tot la Soroca a mai ajuns un Premiu special și anume „Celui mai bun dirijor” – doamnei Tamara Coșciug, dirijorul ansamblului vocal „Divinitate”.

Ion Rotari:

“Noi am avut două premii, fiindcă doamna Tamara Coșciug s-a ales cu premiul pentru cel mai bun dirijor, afirmă conducătorul ansamblului, Ion Rotari. Ea este foarte bravo și colectivul a simțit că de această dată am evoluat foarte reușit. Piesele au fost interpretate foarte bine datorită doamnei Coșciug. De fapt, pentru toți au fost emoții mari. Eu nu m-am așteptat că vom lua Premiul Mare, dar am fost plăcut surprinși de acest lucru”.

Măiestria colectivelor și valoarea repertoriului a fost evaluată de un juriu ales pe sprânceană: Emilia Moraru (președinte), conducător artistic și dirijor al corului de bărbați „Gavriil Musicescu”, AMTAP, or. Chișinău, doctor în studiul artelor, Maestru în Artă, Diana Dicusarî, director general al Centrului Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (CNCPPCI), Maestru în Artă, Oleg Volontir, director artistic al CNCPPCI, Maestru în Artă, Tamara Mogîldea, șef Secție Arte Tradiționale, CNCPPCI și Felicia Nevodaru, șef Secție Cercetare, Conservare, Editare și Promovare, CNCPPCI.

„Vreau să fac o paranteză, pentru că au fost cumva unele ecouri că fiica mea, Felicia Nevodaru, fiind angajată la Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, a fost membră a juriului, a dorit să completeze Tamara Coșciug. Atunci când a fost jurizat colectivul nostru, Felicia s-a retras și totul s-a hotărât fără ea. Iar propunerea de a desemna cel mai bun dirijor a fost a doamnei Moraru, profesoară la Academia de Muzică. Premiul nu era stipulat inițial, dar în regulamentul concursului este menționat că juriul poate face modificări. Eu sunt foarte recunoscătoare juriului pentru acest fapt și bine ar fi ca pe viitor să fie și această nominalizare, fiindcă se merită să fie un premiu pentru oamenii care se dedică acestei arte. Arta corală este mai puțin promovată în ultimul timp, în afara a câtorva festivaluri și a unor concerte nu avem unde evolua”.

Menționăm că și alți soroceni s-au învrednicit de aprecieri la acest festival, astfel Corul „ORANTIS” din municipiul Soroca (conducător artistic și dirijor Veronica Chițan) s-a ales cu premiul II printre corurile mixte. Un premiu special a primit Corul Bisericesc din comuna Șolcani (conducător artistic Ala Istrati), iar o mențiune a ajuns la Ansamblul vocal din satul Vădeni (conducător artistic Ion Balanici).

Competiția a fost organizată de Secţia Cultură şi Turism Soroca, în parteneriat cu Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial și Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Strășeni.