Tornadă, la 20 de kilometri de Soroca

O tornadă, fenomen nemaiîntâlnit în Moldova, a făcut prăpăd în satul Chetrosu din raionul Drochia. Potrivit informațiilor oferite de către primarul din localitate, au avut de suferit 10 gospodării și 3 depozite care au rămas parțial fără acoperișuri. Localnicii sunt șocați de cele întâmplate și spun că așa ceva au văzut doar în filmele americane, scrie TV6.

Fenomenul neobișnuit pentru Moldova a fost surprins de un localnic. Aflat în afara satului, acesta privea cu îngrijorare la tornada creată de-asupra localității. Furtuna a distrus mai multe gospodării și a smuls acoperișul de pe trei depozite pentru păstrarea cerealelor.

Oamenii din sat sunt îngroziţi de cele întâmplate și spun că așa ceva au văzut doar în filme.

„Am auzit un vuiet de un avion. Ceva de groază, parcă era de la război. Prin aer zurau bucăți de ardezie, acestea erau duse de vânt ca o foaie de caiet. Când am vrut să deschid ușa, pereții se cutremurau, iar ușa nu se deschidea”.

„Nu am văzut așa ceva și nu știu dacă voi mai vedea sau voi muri și nu voi mai vedea. Până acum 5 000 de lei am cheltuit. 36 de foi de ardezie am cumpărat, șapte stâlpi”.

Vârtejul de vânt puternic a distrus și un tractor.

„Când am venit am găsit tehnica fără acoperiș. Geamuri stricate, depozitul, gardul, poarta și tot așa. A spart sticla la tractor, a îndoiat cabina. Ne venea să plângem. S-au făcut distrugeri de zeci de mii de lei. Am rămas numai cu pagube”.

ALIONA EȘANU, primarul satului Chetrosu, raionul Drochia: „Se va pune în discuție la ședința Consiliului local și din fondul disponibil, în limita posibilităților pe care le are primăria, vom ajuta cetățenii”.

Potrivit meteorologilor, din cauza schimbărilor climaterice, asemenea fenomene nespecifice Moldovei s-ar putea repeta.

GHENADIE ROȘCA, șeful Direcției Prognoze Meteorologice: „Vârtejul ridică obiectele la altitudine, iar după asta le împrăștie și ar putea să fie rănite unele persoane și animale, pot fi distruse bunuri materiale. Se poate de avertizat cetățenii doar cu o oră, maxim două înainte. Pe radar astfel de fenomene se pot observa”.

Totuși, Ghenadie Roșca susține că tornada din Drochia nu a putut fi observată, deoarece localitatea este prea departe de radarul meteorologilor. Statisticile arată că cele mai multe tornade se produc în mai și iunie, iar unele dintre cele mai devastatoare se formează în Statele Unite ale Americii.