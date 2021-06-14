В предвыборной кампании избирателей обманывают посредством скрытой рекламы в СМИ

Досрочные парламентские выборы состоятся 11 июля, а конкуренты на выборах проводят агитацию в том числе посредством рекламы в медиаисточниках. Согласно законодательству, партии должны представлять в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) отчеты о всех расходах на рекламные услуги. Однако на практике политики и партии, участвующие в выборах, прибегают к всевозможным уловкам, чтобы уклониться от этого и зачастую маскируют рекламу под статьи и репортажи социально-культурного характера. Хотя закон и деонтологические нормы обязывают СМИ маркировать надлежащим образом любой вид рекламы, а тем более предвыборную, некоторые редакции все же принимают требования, выдвигаемые конкурентами на выборах. В подобных условиях, избиратели, которые не умеют различать хвалебный журналистский материал от информационного, рискуют стать жертвой манипуляций.

Внимание к скрытой рекламе!

В финансовых отчетах, которые периодически представляют в ЦИК, некоторые конкуренты на выборах отражают все расходы на размещение рекламы в средствах массовой информации и социальных сетях, а другие указывают ноль расходов на рекламу или же очень маленькие суммы, несмотря на то, что промо-материалы о них регулярно появляются на разных медиа-платформах. Корреспондент Deutsche Welle в Кишиневе Виталий Кэлугэряну отмечает, что редакции нередко маскируют журналистские материалы, явно благоприятствующие определенной партии или политику, под репортажи социального или экономического характера. В таких случаях, речь идет о скрытой политической и электоральной рекламе. «Даже на днях один конкурент на выборах едва вступил в избирательную кампанию по досрочным парламентским выборам, как в прессе появились разные репортажи, в которых лидеры этой партии «мучались» объяснить нам, почему они хотят «спасти Молдову». Чтобы не попасть в сети этих демагогов нужно ежедневно развивать свой аналитический склад ума, пропускать все что они говорят через фильтр критического мышления, и посредством голосования закрыть доступ к власти таким политикам. Потому что истинные государственные люди не обкрадывают страну, не лгут, являются последовательными и проявляют любовь к людям не только на выборах», – говорит журналист.

Кодекс о выборах обязывает поставщиков медиауслуг Республики Молдова, участвующих в освещении избирательной кампании, и печатные средства массовой информации обеспечивать равные и недискриминационные условия при предоставлении эфирного времени или рекламной площади для предвыборной рекламы. Некоторые журналисты и медиаэксперты считают, что печатным и онлайновым СМИ, которые являются частными изданиями и не используют радиочастоты, находящиеся в публичной собственности, следовало бы самостоятельно принимать решения о политике предоставления рекламной площади в ходе избирательных кампаний.

«Не честно брать деньги граждан, чтобы полировать имидж скомпрометированных политиков»

В нынешней избирательной кампании редакция еженедельника журналистских расследований Ziarul de Gardă (ZdG) решила не публиковать предвыборную рекламу в газете и на онлайн-странице, чтобы блокировать доступ политиков с криминальными проблемами и проблемами с неподкупностью к своим медиа-платформам. Директор ZdG Алина Раду аргументирует это решение тем, что у издания образованная и претенциозная к коррупции аудитория: «У нас есть обоснованные подозрения, что политики/партии с криминальными проблемами, особенно обвиняемые в отмывании денег, ограблении банков, коррупции, могут оплачивать рекламные контракты деньгами, украденными у простых граждан. Мы сочли, что не честно брать деньги граждан, чтобы полировать имидж скомпрометированных политиков». Несмотря на то, что, по подсчетам, ZdG потеряет около 200.000 леев, которые могла бы заработать на предвыборной рекламе, редакция пошла на этот риск. «Мы решили не принимать никакой предвыборной рекламы. Мы не берем денег с преступников. Пописывайтесь, читайте прессу, которая не берет деньги от коррупционеров. Голосуйте так, чтобы люди с криминальным прошлым не прошли в парламент. Если уберем их из парламента, то уберем и из правительства, и от государственных денег. Если исключим их из рекламных объявлений, то очистим от них страницы газет и экраны. Будет больше места для неподкупных людей, как в государственных учреждениях, так и в средствах массовой информации», – утверждает Алина Раду.

API призывает редакции критически анализировать предвыборные программы

Ассоциация независимой прессы (API) признает право печатных и электронных СМИ самостоятельно принимать решение по рекламной политике и призывает редакции не допускать использования платформ и репутации медиаучреждений для продвижения на государственные должности скомпрометированных людей. «API призывает редакции проверять преступные связи партийных лидеров до заключения рекламных контрактов», – говорится в заявлении членов API об освещении досрочных парламентских выборов от 11 июля 2021 года. Исполнительный директор API Петру Маковей утверждает, что журналисты не должны идти на компромиссы с политиками. «Предвыборную рекламу следует в обязательном порядке маркировать надлежащим образом, в противном случае редакции становятся сообщниками манипулирования электоратом. А для того, чтобы отвечать публичному интересу и помогать людям делать сознательный выбор, медийным учреждениям нужно документировать статьи и журналистские расследования о бизнесе, интересах и схемах, к которым причастны политики. Таким образом общественность сможет узнать истинный профиль конкурентов на выборах, не только хвалебные дифирамбы из предвыборной рекламы», – говорит исполнительный директор API.

Марианна Жакот, Ассоциация независимой прессы

Статья опубликованa в рамках проекта «Развитие критического мышления у сельского населения, учащихся и будущих преподавателей», реализуемого Ассоциацией независимой прессы (API) и финансируемого Посольством США. Выраженные мнения принадлежат авторам и не обязательно совпадают с мнениями Посольства США.

Иллюстрация. Коллаж: API