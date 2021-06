„Bețe în roate” sau „deficiențe tehnice”: de ce au fost închise debarcaderele de pe Nistru din Soroca?

Agenţia Navală din Republica Moldova a interzis exploatarea a trei din patru debarcadere din raionul Soroca. Motivul este condițiile tehnice în care se află acestea. Când vor începe a circula nimeni nu știe, iar sorocenilor li s-a propus să aleagă alternative ca Otaci-Moghileov-Podolsk sau Unguri-Bronniţa.

“Noi nu am activat o perioadă, de la începutul pandemiei, ne-a declarat Lilia Mațenco, proprietara debarcaderului care leagă Soroca de Țekinovka. Vara trecută debarcaderul a fost luat la vale de apă. Noi l-am adus cu mare greu, fără să ne ajute nimeni nici măcar cu o copeică. Fiindcă nu lucrasem și nu erau bani, eu am împrumutat o sumă ca să-l aducem înapoi la Soroca de la Vasilcău. Apoi l-am reparat, am cumpărat metal nou, numai noi știm cât ne-a costat. Dar apoi a fost o comisie la noi de la Agenția Navală și au zis că ceva nu este bine pe platforma ceea de de-asupra. Dar noi am făcut ceea ce ne-au spus ei anterior să reparăm. Deși platforma nu este sută la sută dreaptă, ea nu prezintă pericol pentru nimeni, sunt doar niște mici adâncituri în metal. După ce am reparat debarcaderul să știți că el este într-o așa stare bună cum nu a fost de când este el. Noi nu dispunem de așa bani ca să facem reparația pe care ei o cer și care nu trebuie. Nu știm din ce pricină ei ne pun bețe în roate și nici nu cunoaștem ce va fi mai departe”.

Inspectorul Principal de la Direcția examinare tehnică a navelor de navigației internă, securitate și supravegherea exploatării nave de navigație internă și tonaj mic a Agenției Navale a Republicii Moldova, Serghei Bogdan, afirmă pe de altă parte că nimeni nu vrea să pună bețe în roate agenților economici. Acesta ne-a spus că prescripțiile au fost înaintate încă în 2016, iar agentul economic nu a ținut cont de ele, astfel responsabilii nu au dreptul să permită activitatea debarcaderelor dacă ele prezintă pericol pentru oameni. Între timp în raionul Soroca din cele patru puncte de trecere de tip debarcader ce leagă malurile Nistrului, activează doar cel de la Vasilcău.