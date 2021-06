Poemul serei dispărute de la Soroca Nouă / VIDEO

Acum vreo 4 luni, o seră improvizată într-un cartier de la Soroca-Nouă a provocat discuții aprinse și nemulțumirea unor locatari din blocurile din apropiere. Mai târziu Primăria Municipiului Soroca a venit cu o reacție și a informat că de fapt autoritățile vor crește acolo răsad de flori.

Recent sorocenii au sesizat redacția noastră că după ce au crescut acolo flori, în seră au fost sădite roșii și căpșuni. Am mers acolo vineri, 4 iunie. Și într-adevăr am văzut cele relatate de localnici. După ce am filmat, am aflat că în aceiași zi sera a fost dezasamblată de muncitorii Serviciului de Amenajare și Înverzire fără să mai aștepte roada.