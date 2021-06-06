Soroceanul Vitalie Damașcan aduce victoria selecționatei Republicii Moldova, după 2 ani de „secetă”

Doar 8 minute i-au trebuit soroceanului Vitalie Damașcan pentru a marca unicul gol al selecționatei Republicii Moldova în poarta Azerbadjanului, din pasa lui Igor Costrov. Meciul de pe stadionul „Zimbru” a fost unul amical și a însemnat prima victorie a „tricolorilor” în ultimii doi ani.
Moldova – Azerbaidjan
6 iunie. Chișinău. Stadionul Zimbru
Arbitru: Marian Alexandru BARBU
Asistenți: Vladimir URZICĂ și Mircea ORBULEȚ (tustrei, România)
Al 4-lea oficial: Ion ORLIC (Moldova)
Republica Moldova: 23.Cristian AVRAM, 3.Vadim BOLOHAN, 4.Igor ARMAȘ, 5.Veaceslav POSMAC, 9.Vitalie DAMAŞCAN, 14.Igor COSTROV, 15.Ion JARDAN, 17.Alexandr BELOUSOV, 18.Cristian DROS, 20.Sergiu PLATICA, 22.Vadim RAȚA
Rezerve: 1.Dumitru CELEADNIC, 12.Nicolai CEBOTARI, 2.Igor ARHIRII, 6.Daniel DUMBRAVANU, 7.Andrei COJOCARI, 8.Gheorghe ANTON, 10.Danu SPĂTARU, 11.Evgheni OANCEA, 13.Maxim POTÎRNICHE, 16.Alexandru ANTONIUC, 19.Ion NICOLAESCU, 21.Nicky Serghei CLEȘCENCO
Antrenor: Roberto BORDIN
Azerbaidjan: 23.Mekhti DZHENETOV, 2.Gara GARAYEV, 3.Azar SALAHLI, 4.Hojjat HAGHVERDI, 5.Maksim MEDVEDEV, 7.Namik ALASKAROV, 8.Emin MAKHMUDOV, 10.Aleksei ISAEV, 11.Ramil SHEIDAEV, 15.Badavi GUSEYNOV, 18.Anton KRIVOTSYUK
Rezerve: 1.Emil BALAYEV, 12.Aydin BAYRAMOV, 6.Vugar MUSTAFAYEV, 9.Rahim SADIKHOV, 13.Shahriyar ALIYEV, 14.Sertan TASHGIN, 16.Elvin JAMALOV, 17.Elvin JAFARGULIYEV, 19.Anatolii NURIIEV, 20.Ismayil IBRAHIMLI, 21.Toral BAYRAMOV, 22.Rustam AKHMEDZADE
Antrenor: Giovanni DE BIASI