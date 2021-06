Amendă după 60, absolut legală…

Un agent de circulaţie opreşte o maşină condusă de o doamnă în vârstă care rula cu viteză mică:

– Doamnă! Nu e bine să conduceţi cu 20 km/h, fiindcă stânjeniţi circulaţia!

– Dar eu numai am respectat limitarea de viteză de 21 km/h.

– Doamnă! Acel indicator nu arată limitarea de viteză, ci faptul că rulaţi pe Drumul Naţional nr. 21.

– Zău? Mulțumesc mult…

Agentul observă că pasagerii din mașină stau într-o linişte mormântală.

– Doamnă! De ce stau aşa încremeniţi pasagerii dvs.?

– Oh, nu au nimic… Încă nu şi-au revenit de când am virat de pe Drumul Naţional nr. 185.



  

O blondă în mașina Școala face dreapta fără să semnalizeze. Instructorul:

− De ce nu ai semnalizat?

Blonda:

− Urăsc să știe toată lumea ce am de gând să fac.

  

Polițistul oprește o bătrânică care conducea mașina:

− Ați trecut de 60, de aceea va amendez!

− Cum vine asta, acum și din cauza vârstei se dau amenzi?

  

− Dvs. l-aţi accidentat?, îl întreabă agentul de circulaţie pe automobilistul care, ieşit din maşină, priveşte buimac la omul întins pe trecerea de pietoni.

− Nu l-am accidentat, ferească sfântul, nici nu l-am atins! Voia să treacă, i-am cedat trecerea şi el, de uimire, a leşinat!

  

Pe un formular de asigurare auto (șoferul lovise o vacă):

– Cum ați avertizat dvs.?

Răspuns: Claxon.

– Cum a avertizat celălalt?

Răspuns: Muuuu!

  

Nevasta către soț:

– Dragul meu, ce-ar fi să ne cumpărăm o mașină? Am vedea și noi lumea.

– Care? Asta sau cealaltă?

  

Când soția intră în casă, soțul o întreabă:

– Ei, ai reușit să bagi mașina în garaj?

– Da dragule, răspunde ea, vizibil jenată, cum să-ți spun…, cea mai mare parte din ea…

  

Doi şoferi de tir ucraineni sunt opriţi la vamă:

– Ce transportaţi?

– Calculatoare de buzunar!

Controlează vameşii camionul şi găsesc pistoale, mitraliere, grenade etc.

– Astea sunt calculatoare?

– Păi, noi, în Ucraina, aşa ne rezolvăm socotelile!

  

Un șofer de tir calcă o găina într-un sat din Ardeal. Speriat, se dă jos din tir, ia găina moartă și îl întreabă pe badea Gheorghe:

− Bade, a ta e găina aceasta?

− Apoi noi nu avem găini așa late pe aci.